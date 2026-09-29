Επικυρώθηκε: 74 μαστιγώματα στην Ιρανή τραγουδίστρια για την «αμαρτωλή» εμφάνιση της στη σκηνή

Snapshot Η ιρανική δικαιοσύνη επικύρωσε την ποινή των 74 μαστιγωμάτων στην τραγουδίστρια Παραστού Αχμάντι για εμφάνιση χωρίς χιτζάμπ σε συναυλία.

Η Αχμάντι καταδικάστηκε επίσης σε διετή απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και απαγόρευση καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων.

Η ποινή επιβλήθηκε με κατηγορίες για «προσβολή της δημόσιας αιδούς» και διάδοση «άσεμνου υλικού», σύμφωνα με τον ιρανικό νόμο.

Η έφεση της Αχμάντι απορρίφθηκε από ανώτερο δικαστήριο χωρίς ακρόαση.

Η Διεθνής Αμνηστία καταδίκασε την ποινή ως «σκληρή, απάνθρωπη και ταπεινωτική» και παραβίαση της απαγόρευσης των βασανιστηρίων. Snapshot powered by AI

Το καθεστώς του Ιράν επικύρωσε την τιμωρία των 74 μαστιγωμάτων στην τραγουδίστρια Παραστού Αχμάντι, η οποία εμφανίστηκε χωρίς χιτζάμπ σε συναυλία που μεταδόθηκε ζωντανά.

Η Αχμάντι, 29 ετών, τραγούδησε με ένα αμάνικο φόρεμα κατά τη διάρκεια μιας παράστασης που μεταδόθηκε στο κανάλι της στο YouTube τον Δεκέμβριο του 2024, η οποία συγκέντρωσε εκατομμύρια προβολές.

🚨 IRAN SENTENCES SINGER TO 74 LASHES FOR PERFORMING WITHOUT HIJAB



Iranian singer Parastoo Ahmadi has been sentenced to 74 lashes, a 2-year travel ban and a 2-year ban on artistic activities over her viral December 2024 Caravanserai Concert, where she performed without a hijab.… pic.twitter.com/2L8Ygss0zs — Mossad Commentary (@MOSSADil) September 26, 2026

Στη συνέχεια, η ιρανική δικαιοσύνη άνοιξε ποινική υπόθεση εναντίον του, θεωρώντας ότι η ενέργεια «παραβίασε τους νομικούς και πολιτιστικούς κανόνες της χώρας».

Τον Ιούνιο, ένα ποινικό δικαστήριο στην πόλη Κομ την έκρινε ένοχη, μαζί με οκτώ μέλη του συγκροτήματός της και της ομάδας παραγωγής της, με κατηγορίες όπως «προσβολή της δημόσιας αιδούς» με τη διάδοση «άσεμνου και άσεμνου υλικού».

Ο ιρανικός νόμος απαγορεύει τις δημόσιες παραστάσεις από γυναίκες, οι οποίες υποχρεούνται να φορούν χιτζάμπ και να ντύνονται σεμνά.

Εκτός από τα μαστιγώματα, η ποινή περιελάμβανε απαγόρευση οπτικοακουστικών δραστηριοτήτων και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα για δύο χρόνια.

Η έφεσή της απορρίφθηκε από ανώτερο δικαστήριο χωρίς να διεξαχθεί ακρόαση, σύμφωνα με τους δικηγόρους.

Η αρχική καταδίκη προκάλεσε αποκήρυξη μεταξύ των Ιρανών χρηστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η εξόριστη καλλιτέχνιδα Googoosh εξέφρασε την επιθυμία της «οι γυναίκες να ανακτήσουν την ελευθερία να επιλέξουν πώς θα ζήσουν και θα ντυθούν», ενώ ο μουσικός Hossein Alizadeh προσφέρθηκε να λάβει μέρος της τιμωρίας στη θέση της συναδέλφου του.

Η Διεθνής Αμνηστία, από την πλευρά της, περιέγραψε το μαστίγωμα ως «σκληρή, απάνθρωπη και ταπεινωτική» τιμωρία που παραβιάζει την απόλυτη απαγόρευση των βασανιστηρίων.

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