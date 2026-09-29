Σλοβακία: Μαθητής μαχαίρωσε και σκότωσε 61χρονη καθηγήτρια - Δύο τραυματίες

Snapshot Μαθητής σε σχολείο της Σλοβακίας μαχαίρωσε και σκότωσε μια 61χρονη καθηγήτρια, τραυμαζοντας επίσης μια άλλη καθηγήτρια και έναν μαθητή.

Ο μαθητής τραυματίστηκε σοβαρά και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ η δεύτερη καθηγήτρια φέρει σοβαρά τραύματα.

Οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει το κίνητρο της επίθεσης ούτε αν ο δράστης έχει συλληφθεί.

Η αστυνομία ανέφερε ότι η κατάσταση είναι υπό έλεγχο και δεν υπάρχει απειλή για το κοινό.

Ο πρόεδρος της Σλοβακίας κάλεσε σε μεγαλύτερη ηρεμία, σεβασμό και αμοιβαία εκτίμηση στην κοινωνία μετά το τραγικό περιστατικό. Snapshot powered by AI

Μαθητής σε σχολείο στην Σλοβακία επιτέθηκε και μαχαίρωσε θανάσιμα μια καθηγήτρια, ενώ τραυμάτισε ακόμη δύο ανθρώπους, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Σύμφωνα με το Associated Press, οι αρχές δεν ανέφεραν το πιθανό κίνητρο της επίθεσης και δεν ήταν σαφές αν ο δράστης έχει συλληφθεί και κρατείται. Ωστόσο η αστυνομίας της Σλοβακίας ανέφερε ότι η κατάσταση είναι υπό έλεγχο και δεν υπήρχε απειλή για το κοινό.

Η νεκρή καθηγήτρια ήταν 61 ετών. Μεταξύ των τραυματιών είναι ένας μαθητής που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση και μια 41χρονη δασκάλα που νοσηλεύτηκε με σοβαρά τραύματα, όπως ανέφεραν οι αρμόδιες αρχές της Σλοβακίας.

Ο πρόεδρος της Σλοβακίας, Πέτερ Πελεγκρίνι δήλωσε «βαθιά θλιμμένος από το τραγικό περιστατικό» και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στους συγγενείς, από κοινού με τον πρωθυπουργό Ρόμπερτ Φίτσο.

«Τέτοια γεγονότα αποτελούν σοβαρή προειδοποίηση για ολόκληρη την κοινωνία μας», δήλωσε ο Πελεγκρίνι. «Είναι ακόμη πιο σημαντικό να δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στο κλίμα που δημιουργούμε στην κοινωνία. Χρειαζόμαστε περισσότερη ηρεμία, σεβασμό και αμοιβαία εκτίμηση», τόνισε ο πρόεδρος της Σλοβακίας.