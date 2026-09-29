Δυτική Αχαΐα: 13χρονος μαθητής θώπευσε 12χρονη συμμαθήτρια του - Συνελήφθη μαζί με τη μητέρα του

Snapshot Ένας 13χρονος μαθητής συνελήφθη στη Δυτική Αχαΐα μετά από καταγγελία για σεξουαλική επίθεση σε 12χρονη συμμαθήτριά του.

Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε στις τουαλέτες του σχολείου, όπου ο 13χρονος θώπευσε την 12χρονη.

Η μητέρα της 12χρονης κατήγγειλε το συμβάν στις αστυνομικές Αρχές, οι οποίες συνέλαβαν τον 13χρονο και τη μητέρα του.

Για την υπόθεση αναμένονται οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τις αρμόδιες Αρχές. Snapshot powered by AI

Ενώπιον της Δικαιοσύνης οδηγήθηκε ένας 13χρονος μαθητής με τη μητέρα του, ύστερα από την καταγγελία γονέα στη Δυτική Αχαΐα για ανάρμοστη σεξουαλική επίθεση.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, ένας 13χρονος μαθητής, φέρεται να θώπευσε μία 12χρονη συμμαθήτριά του με τη μητέρα της κοπέλας να προχωρά σε καταγγελία στις Αρχές.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να ανέφερε η 12χρονη στη μητέρα της, το περιστατικό σημειώθηκε στις τουαλέτες του σχολείου, όταν την προσέγγισε ο 13χρονος και, όπως κατήγγειλε, την θώπευσε.

Η μητέρα της ανήλικης ενημέρωσε άμεσα τις αστυνομικές Αρχές, οι οποίες προχώρησαν στη σύλληψη του 13χρονου μαθητή. Μαζί με τον 13χρονο συνελήφθη και η μητέρα του, ενώ για την υπόθεση αναμένεται να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τις αρμόδιες Αρχές.