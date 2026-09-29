Super El Niñο: Ο Ειρηνικός «βράζει» και αλλάζει την πορεία του χειμώνα 2026/2027

Ακραίες ανωμαλίες αλλάζουν το πρόσωπο της ψυχρής περιόδου

Δημήτρης Δρίζος

Super El Niñο: Ο Ειρηνικός «βράζει» και αλλάζει την πορεία του χειμώνα 2026/2027
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  • Το Super El Niño του 2026 ενισχύεται ταχύτατα στον Ισημερινό Ειρηνικό, αναμένεται να είναι το ισχυρότερο επεισόδιο των τελευταίων 100 ετών.
  • Οι θερμοκρασίες των ωκεανών στον κεντρικό και ανατολικό Ειρηνικό ξεπερνούν τους 4°C πάνω από τον μέσο όρο, προκαλώντας σημαντικές ατμοσφαιρικές αλλαγές.
  • Το φαινόμενο αλλάζει την πορεία του αεροχειμάρρου, δημιουργώντας ήπιες καιρικές συνθήκες στα βόρεια των ΗΠΑ και έντονες καταιγίδες στον Νότο.
  • Ένα μεγάλο κύμα Kelvin με θερμοκρασιακές ανωμαλίες έως 10°C κινείται κάτω από την επιφάνεια του ωκεανού, τροφοδοτώντας το Super El Niño.
  • Το ατμοσφαιρικό μοτίβο στάσιμων κυμάτων προκαλεί σταθερές περιοχές χαμηλής πίεσης, με επιπτώσεις που θα επηρεάσουν το κλίμα έως και την άνοιξη 2027, συμπεριλαμβανομένου και του ευρωπαϊκού κλίματος.
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Το Super El Niño του 2026 συνεχίζει την ιστορική και ταχύτατη ενίσχυσή του στον Ισημερινό Ειρηνικό Ωκεανό, προετοιμαζόμενο να κυριαρχήσει στο κλιματικό σκηνικό ενόψει του χειμώνα 2026/2027.

Νέα δεδομένα από τον ωκεανό και την ατμόσφαιρα επιβεβαιώνουν μια ακόμη τεράστια άνοδο της έντασής του, προκαλώντας έντονο προβληματισμό στους ειδικούς σε όλο τον κόσμο.

Οι τελευταίες μακροπρόθεσμες προγνώσεις δείχνουν ότι το φαινόμενο βρίσκεται σε τροχιά ώστε να εξελιχθεί στο ισχυρότερο επεισόδιο που έχει καταγραφεί εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα. Αυτή η απότομη ενίσχυση τροφοδοτείται από ανέμους δυτικής συνιστώσας που καταγράφουν ιστορικά υψηλές ριπές και από μια πρωτοφανή κατάρρευση των αληγών ανέμων.

Η ατμόσφαιρα έχει ήδη αρχίσει να αντιδρά σε παγκόσμια κλίμακα, δημιουργώντας ένα μοτίβο στάσιμων κυμάτων που θα επηρεάσει σημαντικά τη γενική κυκλοφορία της ατμόσφαιρας για αρκετούς μήνες, με συνέπειες στο κλίμα έως και τις αρχές της άνοιξης.

Ακραίες ανωμαλίες αλλάζουν το πρόσωπο της ψυχρής περιόδου

Οι θερμοκρασιακές ανωμαλίες στον κεντρικό και ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό προκαλούν βαθιές μεταβολές στην ατμοσφαιρική πίεση. Όταν οι θερμοκρασίες ξεπερνούν συγκεκριμένα όρια, το φαινόμενο περνά από μια μέτρια σε μια ακραία φάση. Δορυφορικά δεδομένα δείχνουν μια τεράστια περιοχή με εξαιρετικά θερμά νερά, με τις μέγιστες θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 4°C πάνω από τον εποχικό μέσο όρο.

Ένα φαινόμενο τέτοιου μεγέθους προκαλεί έντονη εκτροπή της πορείας του αεροχειμάρρου, οδηγώντας σε βαθιά ύφεση πάνω από τον Ειρηνικό και στη δημιουργία ενός τεράστιου αντικυκλώνα πάνω από τον Καναδά. Αυτή η διάταξη ευνοεί εξαιρετικά ήπιες καιρικές συνθήκες στις βόρειες Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ ταυτόχρονα ωθεί ένα ισχυρό κύμα καταιγίδων προς τον Νότο. Οι επιπτώσεις αυτής της ανωμαλίας αναπόφευκτα εξαπλώνονται σε πλανητική κλίμακα, μεταβάλλοντας τη λεπτή θερμική ισορροπία της Γης.

Το ισχυρό κύμα Kelvin που κρύβεται κάτω από την επιφάνεια του ωκεανού

Ο πραγματικός κινητήρας αυτής της εξαιρετικής παγκόσμιας θέρμανσης βρίσκεται στα σκοτεινά βάθη της θάλασσας. Αναλύοντας τα πρώτα 200 μέτρα της υδάτινης στήλης, παρατηρείται ο σχηματισμός ενός τεράστιου κύματος Kelvin, με θερμοκρασιακές ανωμαλίες που πλησιάζουν τους 10°C πάνω από τα κανονικά επίπεδα.

Αυτό το τεράστιο υπόγειο απόθεμα θερμικής ενέργειας εκτείνεται σε μήκος άνω των 10.000 χιλιομέτρων και κινείται αργά προς τα ανατολικά, ανεβαίνοντας προς τα επιφανειακά νερά και τροφοδοτώντας το φαινόμενο. Η μετακίνηση αυτής της κολοσσιαίας μάζας νερού προκαλείται από εντυπωσιακές ανωμαλίες στους ζωνικούς ανέμους, οι οποίες κινούνται με ταχύτητες αρκετών χιλιομέτρων την ώρα και κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο κατέλαβαν την πρώτη θέση στο ιστορικό αρχείο 86 ετών.

Αυτή η σύνθετη και σπάνια αλληλεπίδραση μεταξύ ατμόσφαιρας και ωκεανού διαταράσσει το συνηθισμένο μοτίβο των αληγών ανέμων, ανοίγοντας τον δρόμο για ένα ακραίο θερμοκρασιακό σενάριο.

Οι τελευταίες προγνώσεις και οι επιπτώσεις στο ευρωπαϊκό κλίμα

Σύμφωνα με τα πλέον έγκυρα κέντρα υπολογισμού και πρόγνωσης, το φαινόμενο θα φτάσει στην κορύφωσή του και θα εξελιχθεί στο ισχυρότερο επεισόδιο των τελευταίων 70 ετών, με την εκτιμώμενη μηνιαία κορύφωση να ξεπερνά τους +3°C, ένα όριο που δεν έχει ξεπεραστεί ούτε στις παλαιότερες βάσεις δεδομένων του 19ου αιώνα.

Το ατμοσφαιρικό σύστημα έχει ουσιαστικά «κλειδώσει» σε ένα μοτίβο στάσιμων κυμάτων, παγιδεύοντας τις τεράστιες περιοχές χαμηλών πιέσεων σε σταθερές θέσεις πάνω από τον πλανήτη. Ο πολυμεταβλητός δείκτης ENSO έφτασε πρόσφατα σε μια εντυπωσιακή τιμή...

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