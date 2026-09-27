Καιρός: Τι χειμώνα θα κάνει στην Ελλάδα – Οι προβλέψεις για το 2026-2027 - Ο «άγνωστος Χ»

Snapshot Ο χειμώνας 2026-2027 στην Ελλάδα αναμένεται θερμότερος και πιο βροχερός από το μέσο όρο λόγω του ισχυρού El Niño που θα κορυφωθεί μεταξύ Νοεμβρίου και Ιανουαρίου.

Η μετατόπιση των ατλαντικών συστημάτων νοτιότερα κατά το El Niño μπορεί να προκαλέσει αυξημένες βροχοπτώσεις στη νότια Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.

Η σχέση μεταξύ El Niño και καιρού στην Ευρώπη είναι πολύπλοκη και λιγότερο προβλέψιμη σε σύγκριση με τη Βόρεια Αμερική.

Η πιθανή αιφνίδια στρατοσφαιρική θέρμανση (SSW) και η αποδυνάμωση της πολικής δίνης τον Ιανουάριο ή Φεβρουάριο 2027 μπορούν να προκαλέσουν ψυχρότερα κύματα στην Ευρώπη παρά τη γενική τάση θερμότητας.

Οι μακροπρόθεσμες προβλέψεις δεν μπορούν να καθορίσουν συγκεκριμένα καιρικά φαινόμενα, αλλά δείχνουν μια γενική τάση για θερμότερο και πιο βροχερό χειμώνα με αβεβαιότητες λόγω της πολικής δίνης. Snapshot powered by AI

Οι τελευταίες προβλέψεις για τον χειμώνα στρέφουν πλέον το ενδιαφέρον και στην Ευρώπη και ιδιαίτερα στις χώρες του ευρωπαϊκού Νότου, μεταξύ των οποίων βρίσκεται η Ελλάδα.

Σύμφωνα με την ανάλυση του El Niño Guide, η οποία επικαλείται εποχικά μοντέλα των NOAA CPC, ECMWF και WMO, το El Niño του 2026-2027 αναμένεται να είναι ισχυρό και να κορυφωθεί ακριβώς στην περίοδο Νοεμβρίου-Ιανουαρίου.

Πρόκειται για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι επιδράσεις του φαινομένου στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία του Βόρειου Ημισφαιρίου τείνουν να γίνονται περισσότερο αισθητές.

Για τη Νότια Ευρώπη, και ειδικότερα για Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία και Βαλκάνια, η εικόνα που διαμορφώνεται παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Οι προβλέψεις δείχνουν τάση για θερμοκρασίες υψηλότερες από τα κανονικά επίπεδα, αλλά ταυτόχρονα και για περισσότερες βροχοπτώσεις σε σχέση με τον μέσο όρο.

Η πιθανή εξήγηση βρίσκεται στη μεταβολή της πορείας των ατλαντικών συστημάτων κακοκαιρίας. Κατά τη διάρκεια ενός ισχυρού El Niño, οι τροχιές των βαρομετρικών συστημάτων μπορούν να μετατοπιστούν νοτιότερα, ευνοώντας μεγαλύτερες ποσότητες βροχής στη νότια Ευρώπη.

Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να βρεθεί αντιμέτωπη με έναν χειμώνα που θα συνδυάζει σχετικά υψηλές θερμοκρασίες με αυξημένες βροχοπτώσεις.

Ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η σχέση μεταξύ El Niño και ευρωπαϊκού καιρού είναι πολύ πιο σύνθετη και λιγότερο προβλέψιμη από ό,τι στη Βόρεια Αμερική.

Ο «άγνωστος Χ» που μπορεί να αλλάξει τον χειμώνα

Ένας παράγοντας θα μπορούσε να ανατρέψει προσωρινά το θερμότερο σενάριο: η συμπεριφορά της πολικής δίνης στη στρατόσφαιρα.

Ένα ισχυρό El Niño μπορεί να αποδυναμώσει την πολική δίνη, αυξάνοντας τις πιθανότητες ενός επεισοδίου αιφνίδιας στρατοσφαιρικής θέρμανσης (Sudden Stratospheric Warming – SSW).

Εάν ένα τέτοιο επεισόδιο σημειωθεί τον Ιανουάριο ή τον Φεβρουάριο του 2027, θα μπορούσε να μεταβάλει σημαντικά την ατμοσφαιρική κυκλοφορία και να οδηγήσει τμήματα της Ευρώπης σε πολύ ψυχρότερες συνθήκες για διάστημα αρκετών εβδομάδων, παρά τη γενικότερη επίδραση του El Niño.

Ακριβώς αυτή η παράμετρος καθιστά ιδιαίτερα δύσκολες τις μακροπρόθεσμες προβλέψεις για την Ευρώπη.

Ισχυρό El Niño με κορύφωση μέσα στον χειμώνα

Το El Niño προκαλείται από την ασυνήθιστη θέρμανση των επιφανειακών υδάτων στον κεντρικό και ανατολικό τροπικό Ειρηνικό Ωκεανό.

Η θέρμανση αυτή μπορεί να μεταβάλει μεγάλης κλίμακας ατμοσφαιρικά συστήματα και να επηρεάσει τον καιρό σε περιοχές που βρίσκονται χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από τον Ειρηνικό.

Η κορύφωση αναμένεται μεταξύ Νοεμβρίου και Ιανουαρίου, γεγονός που συμπίπτει με την καρδιά του χειμώνα στο Βόρειο Ημισφαίριο.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η εικόνα διαφέρει σημαντικά από περιοχή σε περιοχή: θερμότερες και ξηρότερες συνθήκες αναμένονται σε τμήματα της Αυστραλίας και της νότιας Αφρικής, ενώ αυξημένες βροχοπτώσεις προβλέπονται στην Ανατολική Αφρική, στο Περού και στον Ισημερινό.

Γιατί η Ευρώπη αποτελεί το μεγάλο ερωτηματικό

Σε αντίθεση με άλλες περιοχές του πλανήτη, όπου η επίδραση του El Niño είναι αρκετά καλά τεκμηριωμένη, η Ευρώπη αποτελεί ένα από τα δυσκολότερα σημεία για εποχική πρόγνωση.

Τα μοντέλα δείχνουν προς το παρόν έναν θερμότερο από το κανονικό χειμώνα σε μεγάλο μέρος της ευρωπαϊκής ηπείρου.

Για τη βόρεια Ευρώπη η τάση είναι προς ηπιότερες και περισσότερο θυελλώδεις συνθήκες, ενώ στη νότια Ευρώπη, και συγκεκριμένα σε Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα και Βαλκάνια, εμφανίζεται αυξημένη πιθανότητα για περισσότερες βροχοπτώσεις.

Η πρόγνωση, ωστόσο, συνοδεύεται από σημαντική αβεβαιότητα.

Οι μακροπρόθεσμες εποχικές προβλέψεις δεν μπορούν να προσδιορίσουν από τώρα συγκεκριμένες κακοκαιρίες, χιονοπτώσεις ή κύματα ψύχους στην Ελλάδα. Αποτυπώνουν κυρίως την πιθανότερη γενική τάση θερμοκρασίας και βροχοπτώσεων σε βάθος μηνών.

Με τα σημερινά δεδομένα, το βασικό σενάριο για τη χώρα μας είναι ένας συνολικά θερμότερος χειμώνας, αλλά με πιθανότητα αυξημένων βροχοπτώσεων λόγω της νοτιότερης μετατόπισης των ατλαντικών συστημάτων.

Αυτό, όμως, δεν αποκλείει ισχυρές ψυχρές εισβολές ή ακόμη και περιόδους έντονου χειμωνιάτικου καιρού.

Ιδιαίτερα εάν υπάρξει αιφνίδια στρατοσφαιρική θέρμανση και διαταραχθεί η πολική δίνη μέσα στον Ιανουάριο ή τον Φεβρουάριο, η ευρωπαϊκή κυκλοφορία μπορεί να αλλάξει σημαντικά.

Έτσι, το El Niño φαίνεται να δίνει από τώρα ένα πρώτο σήμα για τον χειμώνα 2026-2027 στην Ελλάδα: υψηλότερες θερμοκρασίες σε εποχικό επίπεδο, πιθανότητα περισσότερων βροχών, αλλά και έναν σημαντικό παράγοντα αβεβαιότητας που θα μπορούσε να φέρει διαστήματα πολύ ψυχρότερου καιρού.

Πηγή: elninoguide