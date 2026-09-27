Επίθεση στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στην Κυψέλη

Snapshot Επίθεση σημειώθηκε στα γραφεία της 6ης Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας στην Κυψέλη.

Το Γραφείο Τύπου της ΝΔ καταδίκασε απερίφραστα το περιστατικό και κάλεσε και τα υπόλοιπα κόμματα να πράξουν το ίδιο.

Η Νέα Δημοκρατία δηλώνει ότι δεν θα φοβηθεί ούτε θα σιωπήσει λόγω τέτοιων ενεργειών.

Το κόμμα τονίζει ότι η δημοκρατία δεν τρομοκρατείται και δεν εκφοβίζεται. Snapshot powered by AI

Επίθεση σημειώθηκε στα γραφεία της 6ης Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας στην Κυψέλη.

Με ανακοίνωση του, το Γραφείο Τύπου του κόμματος καταδίκασε το περιστατικό και ζήτησε και από τα υπόλοιπα κόμματα να κάνουν το ίδιο.

«Οι θρασύδειλοι τραμπούκοι που νομίζουν ότι με τέτοιες ενέργειες μπορούν να μας φοβίσουν ή να μας κάνουν να σιωπήσουμε, γελιούνται», αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της ΝΔ:

«Καταδικάζουμε απερίφραστα την επίθεση στα γραφεία της 6ης Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας στην Κυψέλη και αναμένουμε και από τα υπόλοιπα κόμματα να κάνουν το ίδιο

Στεκόμαστε δίπλα στα μέλη και τα στελέχη μας που καθημερινά, με την παρουσία και τη δουλειά τους, κρατούν ζωντανή τη Νέα Δημοκρατία στις γειτονιές της Αθήνας.

Οι θρασύδειλοι τραμπούκοι που νομίζουν ότι με τέτοιες ενέργειες μπορούν να μας φοβίσουν ή να μας κάνουν να σιωπήσουμε, γελιούνται. Θα συνεχίσουμε να μιλάμε ελεύθερα για τις ιδέες μας σε κάθε πόλη, σε κάθε γειτονιά, σε όλη τη χώρα.

Η Δημοκρατία μας δεν τρομοκρατείται, η Νέα Δημοκρατία δεν εκφοβίζεται».