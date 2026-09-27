Εφιάλτης για γυναίκα στη Θεσσαλονίκη: Πήγε για βλεφαροπλαστική και κατέληξε με προβλήματα στην όραση

Snapshot Μία γυναίκα στη Θεσσαλονίκη καγγειλε σοβαρά προβλήματα όρασης και έντονους πόνους δύο χρόνια μετά από βλεφαροπλαστική με λέιζερ σε ινστιτούτο αισθητικής.

Η επέμβαση έγινε από γιατρό που συστήθηκε ως πλαστικός χειρουργός, αλλά ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης διαπίστωσε ότι δεν ήταν ειδικευμένος πλαστικός χειρουργός.

Η γυναίκα υπέστη βαθιά εγκαύματα και φλεγμονές, με συνέπειες που επηρεάζουν την όρασή της και την καθημερινότητά της μέχρι σήμερα.

Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε με τοπική αναισθησία και ξυλοκαΐνη, ενώ η γυναίκα ισχυρίζεται ότι πείστηκε από τους υπεύθυνους του ινστιτούτου για την αναγκαιότητα και ασφάλεια της θεραπείας.

Η γυναίκα προχώρησε σε καταγγελία στην αστυνομία για το περιστατικό. Snapshot powered by AI

Σε καταγγελία στην αστυνομία προχώρησε μία γυναίκα στη Θεσσαλονίκη, υποστηρίζοντας ότι αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα στην όρασή της και έντονους πόνους, δύο χρόνια μετά από βλεφαροπλαστική με λέιζερ που, όπως καταγγέλλει, έκανε σε ινστιτούτο αισθητικής.

Η γυναίκα, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, περιέγραψε πως αρχικά είχε επισκεφθεί τον συγκεκριμένο χώρο για έναν δωρεάν καθαρισμό, έπειτα από επανειλημμένες τηλεφωνικές προσκλήσεις. Εκεί, όπως υποστηρίζει, της πρότειναν να υποβληθεί σε «αναίμακτη βλεφαροπλαστική» για τους μαύρους κύκλους.

«Εμένα με κάλεσαν από αυτό το ινστιτούτο που δήλωνε ότι είναι κλινική πλαστικής χειρουργικής. Βρήκαν το τηλέφωνό μου, δεν ξέρω πώς, και με κάλεσαν για έναν δωρεάν καθαρισμό. Με καλούσαν επανειλημμένα, εγώ εξηγούσα ότι εκείνη τη χρονική περίοδο δεν μπορούσα να πάω στον χώρο. Τελικά πήγα, και με έπεισαν να κάνω μια αναίμακτη βλεφαροπλαστική για τους μαύρους κύκλους», είπε η γυναίκα.

«Μου συστήθηκε ως πλαστικός χειρουργός»

Όπως περιγράφει, στην είσοδο του χώρου υπήρχε η ένδειξη ότι επρόκειτο για κλινική πλαστικής χειρουργικής. Εκεί συνάντησε, σύμφωνα με την καταγγελία της, μία γυναίκα που της συστήθηκε ως υπεύθυνη και στη συνέχεια γνώρισε τον γιατρό που θα αναλάμβανε τη διαδικασία.

«Συνάντησα μια κυρία που μού συστήνεται ως υπεύθυνη, μου γνωρίζει τον γιατρό και με πείθουν να κάνω αυτή την αναίμακτη βλεφαροπλαστική. Ο γιατρός μου συστήθηκε ως πλαστικός χειρουργός. Εγώ, προκειμένου να διασταυρώσω τις πληροφορίες ότι είναι όντως πλαστικός χειρουργός, τον ρώτησα πού δουλεύει. Μου είπε το όνομα του δημόσιου νοσοκομείου. Υπήρχε το όνομά του στο δημόσιο νοσοκομείο, χωρίς να διευκρινίζεται αν είναι πλαστικός, αλλά υπήρχε το όνομά του. Οπότε εγώ πείστηκα 100% πως είναι ασφαλές».

Η ίδια εξηγεί ότι οι άνθρωποι του χώρου επέμεναν πως χρειαζόταν τη συγκεκριμένη θεραπεία και, όπως λέει, ο τρόπος με τον οποίο της παρουσίασαν τη διαδικασία την έκανε να αισθανθεί ότι επρόκειτο για μία ασφαλή και ιατρικά τεκμηριωμένη επιλογή.

«Μου έλεγαν πως χρειάζομαι οπωσδήποτε τη συγκεκριμένη θεραπεία. Ο τρόπος που σε πείθουν είναι περίτεχνος, είναι πολύ ευγενικοί, μου τα εξήγησε όλα αναλυτικά και ακουγόντουσαν ιατρικά ορθά».

«Μέχρι και σήμερα υποφέρω»

Η γυναίκα υποστηρίζει ότι η επέμβαση, η οποία πραγματοποιήθηκε με λέιζερ και τοπική αναισθησία, είχε σοβαρές συνέπειες για την υγεία της.

«Η διαδικασία έγινε με αναισθητική ένεση, με ξυλοκαΐνη, και ο γιατρός όπως αποδείχτηκε στην πορεία με έκαψε τόσο βαθιά που μέχρι και σήμερα υποφέρω. Μου δημιουργήθηκαν φλεγμονές, με πύον και αφόρητος πόνος. Τα εγκαύματα ήταν πάρα πολύ βαθιά. Και μέχρι και σήμερα έχω πρόβλημα στην όραση, δεν μπορώ να δουλέψω όπως δούλευα. Και η εμφάνισή μου δεν είναι όπως ήταν αλλά το κυρίαρχο πρόβλημά μου είναι η όραση».

Όπως αναφέρει, οι συνέπειες της διαδικασίας εξακολουθούν να την επηρεάζουν δύο χρόνια αργότερα, με το πρόβλημα στην όρασή της να αποτελεί, όπως λέει, τη μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετωπίζει.

Η ίδια προχώρησε σε καταγγελία στην αστυνομία, ενώ, σύμφωνα με όσα δήλωσε, από τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης διαπιστώθηκε ότι ο συγκεκριμένος γιατρός δεν ήταν πλαστικός χειρουργός.

«Διαπιστώθηκε από τον ιατρικό σύλλογο Θεσσαλονίκης πως ο κύριος αυτός δεν ήταν πλαστικός χειρουργός αλλά ένας ανειδίκευτος γιατρός», κατέληξε.

Διαβάστε επίσης