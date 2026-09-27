Εφιάλτης για γυναίκα στη Θεσσαλονίκη: Πήγε για βλεφαροπλαστική και κατέληξε με προβλήματα στην όραση

Η γυναίκα υποστηρίζει ότι υπέστη βαθιά εγκαύματα και φλεγμονές και πως μέχρι σήμερα αντιμετωπίζει προβλήματα στην όρασή της

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Εφιάλτης για γυναίκα στη Θεσσαλονίκη: Πήγε για βλεφαροπλαστική και κατέληξε με προβλήματα στην όραση
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Μία γυναίκα στη Θεσσαλονίκη καγγειλε σοβαρά προβλήματα όρασης και έντονους πόνους δύο χρόνια μετά από βλεφαροπλαστική με λέιζερ σε ινστιτούτο αισθητικής.
  • Η επέμβαση έγινε από γιατρό που συστήθηκε ως πλαστικός χειρουργός, αλλά ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης διαπίστωσε ότι δεν ήταν ειδικευμένος πλαστικός χειρουργός.
  • Η γυναίκα υπέστη βαθιά εγκαύματα και φλεγμονές, με συνέπειες που επηρεάζουν την όρασή της και την καθημερινότητά της μέχρι σήμερα.
  • Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε με τοπική αναισθησία και ξυλοκαΐνη, ενώ η γυναίκα ισχυρίζεται ότι πείστηκε από τους υπεύθυνους του ινστιτούτου για την αναγκαιότητα και ασφάλεια της θεραπείας.
  • Η γυναίκα προχώρησε σε καταγγελία στην αστυνομία για το περιστατικό.
Snapshot powered by AI

Σε καταγγελία στην αστυνομία προχώρησε μία γυναίκα στη Θεσσαλονίκη, υποστηρίζοντας ότι αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα στην όρασή της και έντονους πόνους, δύο χρόνια μετά από βλεφαροπλαστική με λέιζερ που, όπως καταγγέλλει, έκανε σε ινστιτούτο αισθητικής.

Η γυναίκα, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, περιέγραψε πως αρχικά είχε επισκεφθεί τον συγκεκριμένο χώρο για έναν δωρεάν καθαρισμό, έπειτα από επανειλημμένες τηλεφωνικές προσκλήσεις. Εκεί, όπως υποστηρίζει, της πρότειναν να υποβληθεί σε «αναίμακτη βλεφαροπλαστική» για τους μαύρους κύκλους.

«Εμένα με κάλεσαν από αυτό το ινστιτούτο που δήλωνε ότι είναι κλινική πλαστικής χειρουργικής. Βρήκαν το τηλέφωνό μου, δεν ξέρω πώς, και με κάλεσαν για έναν δωρεάν καθαρισμό. Με καλούσαν επανειλημμένα, εγώ εξηγούσα ότι εκείνη τη χρονική περίοδο δεν μπορούσα να πάω στον χώρο. Τελικά πήγα, και με έπεισαν να κάνω μια αναίμακτη βλεφαροπλαστική για τους μαύρους κύκλους», είπε η γυναίκα.

«Μου συστήθηκε ως πλαστικός χειρουργός»

Όπως περιγράφει, στην είσοδο του χώρου υπήρχε η ένδειξη ότι επρόκειτο για κλινική πλαστικής χειρουργικής. Εκεί συνάντησε, σύμφωνα με την καταγγελία της, μία γυναίκα που της συστήθηκε ως υπεύθυνη και στη συνέχεια γνώρισε τον γιατρό που θα αναλάμβανε τη διαδικασία.

«Συνάντησα μια κυρία που μού συστήνεται ως υπεύθυνη, μου γνωρίζει τον γιατρό και με πείθουν να κάνω αυτή την αναίμακτη βλεφαροπλαστική. Ο γιατρός μου συστήθηκε ως πλαστικός χειρουργός. Εγώ, προκειμένου να διασταυρώσω τις πληροφορίες ότι είναι όντως πλαστικός χειρουργός, τον ρώτησα πού δουλεύει. Μου είπε το όνομα του δημόσιου νοσοκομείου. Υπήρχε το όνομά του στο δημόσιο νοσοκομείο, χωρίς να διευκρινίζεται αν είναι πλαστικός, αλλά υπήρχε το όνομά του. Οπότε εγώ πείστηκα 100% πως είναι ασφαλές».

Η ίδια εξηγεί ότι οι άνθρωποι του χώρου επέμεναν πως χρειαζόταν τη συγκεκριμένη θεραπεία και, όπως λέει, ο τρόπος με τον οποίο της παρουσίασαν τη διαδικασία την έκανε να αισθανθεί ότι επρόκειτο για μία ασφαλή και ιατρικά τεκμηριωμένη επιλογή.

«Μου έλεγαν πως χρειάζομαι οπωσδήποτε τη συγκεκριμένη θεραπεία. Ο τρόπος που σε πείθουν είναι περίτεχνος, είναι πολύ ευγενικοί, μου τα εξήγησε όλα αναλυτικά και ακουγόντουσαν ιατρικά ορθά».

«Μέχρι και σήμερα υποφέρω»

Η γυναίκα υποστηρίζει ότι η επέμβαση, η οποία πραγματοποιήθηκε με λέιζερ και τοπική αναισθησία, είχε σοβαρές συνέπειες για την υγεία της.

«Η διαδικασία έγινε με αναισθητική ένεση, με ξυλοκαΐνη, και ο γιατρός όπως αποδείχτηκε στην πορεία με έκαψε τόσο βαθιά που μέχρι και σήμερα υποφέρω. Μου δημιουργήθηκαν φλεγμονές, με πύον και αφόρητος πόνος. Τα εγκαύματα ήταν πάρα πολύ βαθιά. Και μέχρι και σήμερα έχω πρόβλημα στην όραση, δεν μπορώ να δουλέψω όπως δούλευα. Και η εμφάνισή μου δεν είναι όπως ήταν αλλά το κυρίαρχο πρόβλημά μου είναι η όραση».

Όπως αναφέρει, οι συνέπειες της διαδικασίας εξακολουθούν να την επηρεάζουν δύο χρόνια αργότερα, με το πρόβλημα στην όρασή της να αποτελεί, όπως λέει, τη μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετωπίζει.

Η ίδια προχώρησε σε καταγγελία στην αστυνομία, ενώ, σύμφωνα με όσα δήλωσε, από τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης διαπιστώθηκε ότι ο συγκεκριμένος γιατρός δεν ήταν πλαστικός χειρουργός.

«Διαπιστώθηκε από τον ιατρικό σύλλογο Θεσσαλονίκης πως ο κύριος αυτός δεν ήταν πλαστικός χειρουργός αλλά ένας ανειδίκευτος γιατρός», κατέληξε.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:30LIFESTYLE

Φοίβος: «Ο Μαζωνάκης έφυγε αβασάνιστα»

15:18LIFESTYLE

Οι celebrities που έδωσαν το «παρών» στη συναυλία της Άννας Βίσση

15:16ΕΛΛΑΔΑ

Εφιάλτης για γυναίκα στη Θεσσαλονίκη: Πήγε για αναίμακτη βλεφαροπλαστική και κατέληξε με προβλήματα στην όραση - «Μέχρι και σήμερα υποφέρω»

15:03ΕΛΛΑΔΑ

Η «επόμενη ημέρα» μετά τη συναυλία της Άννας Βίσση - Σε χρόνο-ρεκόρ καθαρίστηκε το ΟΑΚΑ

14:57ΕΛΛΑΔΑ

Το Newsbomb στα Μαστιχοχώρια της Χίου: Εκεί όπου ο σχίνος γίνεται «χρυσάφι», δείτε το οδοιπορικό

14:53LIFESTYLE

Παύλος Κοντογιαννίδης: Χειρουργήθηκε ο ηθοποιός - Το μήνυμά του

14:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίθεση στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στην Κυψέλη

14:51LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Επιτήδειοι πουλάνε 50 ευρώ τα δωρεάν αναμνηστικά βραχιόλια της συναυλίας

14:43ΕΛΛΑΔΑ

Παλιοσπύρου για τη βιτριολίστρια της: «Πρέπει να με προστατέψουν αν βγει έξω - Είμαι σε σοκ»

14:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: Τέσσερα μέτρα τώρα για τα καύσιμα – «Απέναντι στην ακρίβεια χρειάζονται μέτρα, όχι αλαζονεία»

14:27ΚΟΣΜΟΣ

«Σεπέρ, γιε μου, πού είσαι;» Η σπαρακτική αναζήτηση πατέρα στο Ιράν για να βρει το παιδί του ανάμεσα σε εκατοντάδες σορούς - Συγκλονιστικό βίντεο

14:18LIFESTYLE

Το ξέσπασμα της Βάνας Μπάρμπα: «Πλέον είναι μια βίζιτα πολυτελείας»

14:13ΕΛΛΑΔΑ

Όταν δάκρυσε όλη η Ελλάδα: 22 χρόνια από το δυστύχημα στο πέταλο του Μαλλιακού με 7 νεκρούς μαθητές

14:07LIFESTYLE

Άννα Βίσση: «Ακόμα θέλω να πάω παρακάτω, πειράζει;» - Η ατάκα για την ηλικία της λίγο πριν το φινάλε στο ΟΑΚΑ

14:07ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Εφιαλτική νύχτα για 300 κατοίκους - Κοινότητα έμεινε αποκομμένη από ορμητικά νερά

14:00ΕΥ ΖΗΝ

Ο καφές το εμποδίζει, ενώ το κόκκινο κρέας το ενισχύει: Για ποιο κρίσιμο μέταλλο μιλάμε;

13:51ΕΛΛΑΔΑ

ΣΤΑΣΥ: 35.000 θεατές μετακινήθηκαν με τον ΗΣΑΠ για τη συναυλία της Βίσση

13:41ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Επίθεση του Ρουβίκωνα με βαριοπούλες στο εργοστάσιο στη Λάρισα - Βίντεο

13:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ κατά Μητσοτάκη: Περιγράφει μια άλλη Ελλάδα – Να μειώσει τον ΕΦΚ στα καύσιμα

13:34ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας: Πότε θα πάμε τους δείκτες των ρολογιών μια ώρα πίσω

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:49LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Τα «μυθικά» έσοδα από τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ

07:44WHAT THE FACT

Το ρήγμα της Κασκάντια αλλάζει τον παγκόσμιο γεωλογικό χάρτη

11:26ΕΛΛΑΔΑ

Πλάκα: Η λάμπα του μπάνιου στον δεύτερο όροφο πίσω από την τραγωδία με τους έξι νεκρούς; Το 15% της διαρροής που έφερε την έκρηξη

14:53LIFESTYLE

Παύλος Κοντογιαννίδης: Χειρουργήθηκε ο ηθοποιός - Το μήνυμά του

08:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρή εισβολή όλη τη νέα εβδομάδα στην Ελλάδα - Η πρόγνωση του ECMWF

12:30WHAT THE FACT

Η μοναδική φυλή στον κόσμο που χτίζει σπίτια πάνω στα δέντρα: Φτάνουν έως και 50 μέτρα ύψος

15:03ΕΛΛΑΔΑ

Η «επόμενη ημέρα» μετά τη συναυλία της Άννας Βίσση - Σε χρόνο-ρεκόρ καθαρίστηκε το ΟΑΚΑ

14:18LIFESTYLE

Το ξέσπασμα της Βάνας Μπάρμπα: «Πλέον είναι μια βίζιτα πολυτελείας»

09:05LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Αντιδράσεις στα social media για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ - «Πληρώσαμε για να μην μπούμε»

14:07ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Εφιαλτική νύχτα για 300 κατοίκους - Κοινότητα έμεινε αποκομμένη από ορμητικά νερά

09:32LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Το βίντεο που τον δείχνει να δακρύζει με το «Τρένο» - «Τον έχω δει να κλαίει με αυτό», είπε η Άννα Βίσση

12:30LIFESTYLE

Ποιοι Metallica; Η Άννα Βίσση έγραψε Ιστορία στο ΟΑΚΑ με ρεκόρ προσέλευσης 95.000 θεατών

08:01LIFESTYLE

Πασχάλης για το «στιγμιαίο λάθος»: «Η κακιά μοίρα μου έδωσε μικρή επιπολαιότητα και αυτήν πληρώνω»

14:43ΕΛΛΑΔΑ

Παλιοσπύρου για τη βιτριολίστρια της: «Πρέπει να με προστατέψουν αν βγει έξω - Είμαι σε σοκ»

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννα Γάκα: Προσπαθούσε να πείσει τις συγχωριανές της στον Δομοκό να κάνουν... πλασμαφαίρεση!

12:45ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελία ότι τραυματίστηκαν αγριόχοιροι από προπέλες σκαφών στον Άτοκο

14:27ΚΟΣΜΟΣ

«Σεπέρ, γιε μου, πού είσαι;» Η σπαρακτική αναζήτηση πατέρα στο Ιράν για να βρει το παιδί του ανάμεσα σε εκατοντάδες σορούς - Συγκλονιστικό βίντεο

12:11ΚΥΠΡΟΣ

Αγνοούμενοι στην Κύπρο: Εντοπίστηκαν οστά τεσσάρων ατόμων σε τρεις νέες ανασκαφές της ΔΕΑ

11:55LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Από το «Είσαι» του 2004 στο «Είσαι» του 2026 - 22 χρόνια μετά, ξανά μπροστά σε ένα κατάμεστο ΟΑΚΑ

11:42ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πλάκα: Αυτό είναι το ζευγάρι των ηλικιωμένων που σκοτώθηκε στον δεύτερο όροφο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ