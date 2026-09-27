«Σεπέρ, γιε μου, πού είσαι;» - Η σπαρακτική αναζήτηση πατέρα στο Ιράν για να βρει το παιδί του

Snapshot Ο Ισμαήλ Σόκρι αναζητά τον 26χρονο γιο του Σεπέρ μεταξύ των χιλιάδων νεκρών από τις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου στο Ιράν.

Το ντοκιμαντέρ «This Is Our Story» του καναλιού Manoto καταγράφει τις δολοφονίες διαδηλωτών από το ιρανικό καθεστώς και το χάος στην Τεχεράνη.

Περισσότεροι από 30.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν μεταξύ 28 Δεκεμβρίου και 9 Ιανουαρίου σύμφωνα με διασώστες και γιατρούς, με εντολή του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ.

Το ιρανικό καθεστώς διέκοψε την πρόσβαση στο διαδίκτυο για να αποκρύψει τα εγκλήματα και έχει συλλάβει χιλιάδες διαδηλωτές, ενώ πολλοί αντιμετωπίζουν θανατικές ποινές.

Το ντοκιμαντέρ βασίζεται σε πάνω από 10.000 βίντεο πολιτών και στοχεύει να φέρει στο φως την αλήθεια για τις σφαγές που έχουν ξεχαστεί διεθνώς. Snapshot powered by AI

Ένα κρατικό κανάλι της αντιπολίτευσης του Ιράν κυκλοφόρησε ένα ντοκιμαντέρ με το όνομα «This Is Our Story», στο οποίο δείχνει τα εγκλήματα που διέπραξε το ιρανικό καθεστώς κατά την διάρκεια των διαδηλώσεων του Ιανουαρίου.

Στο ντοκιμαντέρ του καναλιού Manoto, καταγράφεται το χάος που επικρατούσε στην Τεχεράνη εκείνη την περίοδο: Ελεύθεροι σκοπευτές να πυροβολούν διαδηλωτές στα κεφάλια, παιδιά να κρύβονται για να σωθούν από ένοπλους που κυκλοφορούσαν έξω από τα σπίτια τους, άνθρωποι να κρατούν τραυματισμένους φίλους και συγγενείς στην αγκαλιά τους ενώ πεθαίνουν αιμόφυρτοι στα χέρια τους.

Ωστόσο, μέσα από όλη αυτή τη φρίκη και τις διαπεραστικές κραυγές θλίψης, ξεχωρίζουν τα λόγια ενός πατέρα που ψάχνει τον γιο του ανάμεσα σε εκατοντάδες σορούς. «Σεπέρ, αγόρι μου, πού είσαι;» ακούγεται να λέει ο Ισμαήλ Σόκρι. «Σεπέρ, γιε μου, πού είσαι;» επαναλαμβάνει, ξανά και ξανά, ενώ κλαίει.

Ο 26χρονος Σεπέρ Σόκρι

Σε βίντεο που τράβηξε ο ίδιος, ο Ισμαήλ φαίνεται να περνάει πάνω από σορούς έξω από το Ιατροδικαστικό Κέντρο Καχριζάκ κοντά στην Τεχεράνη, αναζητώντας τον 26χρονο γιο του, ο οποίος ήταν μεταξύ των δεκάδων χιλιάδων που εκτιμάται ότι σκοτώθηκαν τον Ιανουάριο.

Για 12 λεπτά, ο Ισμαήλ εξετάζει εκατοντάδες σορούς, κυρίως νεαρών ανδρών και γυναικών, που σκοτώθηκαν κατόπιν διαταγής του τότε ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ.

«Ω, αυτοί οι καημένοι νέοι, κοίταξέ τους, κοιτάξτε πού κατέληξαν…», ακούγεται να λέει. «Ω, Θεέ μου, κοιτάξτε αυτόν πώς ακουμπάει το χέρι του… Ω Θεέ μου, του έσπασαν το κεφάλι… Όχι, είναι γυναίκα, για όνομα του Θεού…»

Παρά την τραγωδία που αντικρίζει, ο Ισμαήλ δεν σταμάτα να ψάχνει για την σορό του γιου του. «Αυτά εδώ είναι αποδείξεις των εγκλημάτων της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Ο κόσμος πρέπει να τα δει αυτά! Κοιτάξτε, κόσμε, αυτό δεν είναι ταινία – είναι πραγματικότητα!», ακούγεται να φωνάζει.

Δείτε το 12λεπτο βίντεο του Ισμαήλ: (ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ)

Όμως, παρά τις εκκλήσεις του Ισμαήλ, εννέα μήνες μετά τη μεγαλύτερη σφαγή διαδηλωτών στη σύγχρονη ιστορία, οι περισσότεροι δεν έχουν δει τα εγκλήματα που διέπραξε το ιρανικό καθεστώς του Χαμενεΐ εκείνον τον μήνα.

Σύμφωνα με διασώστες και γιατρούς που βρέθηκαν στο σημείο, περισσότεροι 30.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν μεταξύ 28 Δεκεμβρίου και 9 Ιανουαρίου – η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων, έχασαν την ζωή τους κατά τις δύο πρώτες ημέρες.

Στις 8 Ιανουαρίου, καθώς ο τότε ανώτατος ηγέτης του Ιράν έδωσε εντολή να ενταθούν οι δολοφονίες κατά του ίδιου του λαού του, το ιρανικό καθεστώς διέκοψε την σύνδεση στο διαδίκτυο για τους απλούς πολίτες, για να κρύψει αυτά που συνέβησαν. Έκτοτε, έχουν συλληφθεί χιλιάδες διαδηλωτές, ενώ δεκάδες ακόμη έχουν εκτελεστεί και περισσότεροι από 100 ακόμη είναι αντιμέτωποι με θανατικές ποινές.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, δολοφονήθηκε από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ επτά εβδομάδες μετά τις διαδηλώσεις, στις 28 Φεβρουαρίου, εν μέρει ως αντίδραση για την βίαιη καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων, αλλά και για δικούς τους στρατηγικούς στόχους.

Ωστόσο, ο πόλεμος που ξεκίνησε τότε δεν έχει ανατρέψει το ιρανικό καθεστώς, αλλά, αντιθέτως, έχει προκαλέσει παγκόσμια οικονομική κατάρρευση, η οποία έχει συγκαλύψει περαιτέρω αυτά που πέρασαν οι Ιρανοί πολίτες εκείνες τις ημέρες.

Έξω από το Ιράν, οι διαδηλώσεις είχαν ξεχαστεί. Αλλά το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ προσπαθεί να τις φέρει και πάλι στο φως της δημοσιότητας.

Έτσι, για περισσότερους από έξι μήνες, μια μικρή ομάδα του καναλιού Manoto εξέτασε περισσότερα από 10.000 βίντεο που τραβήχτηκαν από χιλιάδες απλούς Ιρανούς πολίτες, οι οποίοι ρίσκαραν τη ζωή τους για να δείξουν στις χώρες του εξωτερικού τι συνέβη τότε στην Τεχεράνη.

Το τετραμερές ντοκιμαντέρ δημοσιεύτηκε στο κανάλι του Manoto στο YouTube το Σάββατο.

Δείτε ολόκληρο το ντοκιμαντέρ στο YouTube: