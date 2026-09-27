Ποιοι Metallica; Η Άννα Βίσση έγραψε Ιστορία στο ΟΑΚΑ με ρεκόρ προσέλευσης 95.000 θεατών

Snapshot Η Άννα Βίσση κατέρριψε το ρεκόρ προσέλευσης στο Ολυμπιακό Στάδιο με 95.000 θεατές.

Το προηγούμενο ρεκόρ κατείχαν οι Metallica με 90.000 εισιτήρια.

Η συναυλία της Άννας Βίσση είναι η μεγαλύτερη που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα σε αριθμό θεατών.

Η Βίσση είναι η πρώτη γυναίκα και η μόνη Ελληνίδα καλλιτέχνης με τέτοιο ρεκόρ σε μία βραδιά.

Το ρεκόρ των Metallica άντεξε μόνο λίγους μήνες πριν ξεπεραστεί. Snapshot powered by AI

Μία νέα σελίδα στην ιστορία των μεγάλων live εκδηλώσεων στην Ελλάδα γράφτηκε στο Ολυμπιακό Στάδιο, με την εγχώρια μουσική βιομηχανία να καταρρίπτει το απόλυτο ρεκόρ προσέλευσης που κατείχαν μέχρι πρότινος ξένα συγκροτήματα παγκόσμιου βεληνεκούς.

Η Άννα Βίσση συγκέντρωσε 95.000 θεατές, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τους θρύλους της metal, Metallica.Η σύγκριση των εισιτηρίων ανάμεσα στις δύο μεγαλύτερες sold-out διοργανώσεις που φιλοξένησε ποτέ το στάδιο αποτυπώνει την εξής εικόνα:

Άννα Βίσση: 95.000 εισιτήρια.

Metallica: 90.000 εισιτήρια.

Η διοργανώτρια εταιρεία της εμφάνισης των Metallica στην Αθήνα είχε ανακοινώσει στον επίσημο απολογισμό της ότι η συναυλία του συγκροτήματος αποτέλεσε τη μεγαλύτερη που είχε γίνει ποτέ στη χώρα με 90.000 όρθιους και καθήμενους θεατές.

Ωστόσο, το ρεκόρ αυτό άντεξε μόλις λίγους μήνες.

Η επίσημη εταιρεία έκδοσης εισιτηρίων επιβεβαίωσε το απόλυτο sold out για τη συναυλία της Ελληνίδας σταρ, με την τελική καταμέτρηση να κλειδώνει στους 95.000 ανθρώπους εντός του σταδίου, καθιστώντας την Άννα Βίσση την πρώτη γυναίκα και τη μόνη Ελληνίδα καλλιτέχνιδα που καταγράφει τέτοιο αριθμό προσέλευσης σε μία και μόνο βραδιά.

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