Νεπάλ: Τουλάχιστον έξι άτομα αγνοούνται έπειτα από χιονοστιβάδα που έπληξε απομακρυσμένο βουνό

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες μόλις εβδομάδες με τις καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν τα σύνορα της Κίνας με το Νεπάλ, οι οποίες προκλήθηκαν από την κατάρρευση ενός τεράστιου παγετώνα

Ειρήνη Κοστιούκ, Επιμέλεια

Νεπάλ: Τουλάχιστον έξι άτομα αγνοούνται έπειτα από χιονοστιβάδα που έπληξε απομακρυσμένο βουνό
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Τουλάχιστον έξι άτομα αγνοούνται έπειτα από χιονοστιβάδα που έπληξε καταφύγιο στο βουνό Νεμτζούνγκ στο Νεπάλ, όπου ορειβάτες και Σέρπα προετοιμάζονταν για μια αποστολή.
  • Η ομάδα βρέθηκε στο βουνό παρά τις προειδοποιήσεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας του Νεπάλ για ακραία καιρικά φαινόμενα στα Ιμαλάια.
  • Η πρόσβαση σε δημοφιλείς ορειβατικές διαδρομές έχει περιοριστεί προσωρινά λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κινδύνου ατυχημάτων.
  • Η εταιρεία που διοργάνωσε την αποστολή συνεργάζεται με τις τοπικές αρχές για τη διάσωση και επιβεβαίωση του αριθμού των αγνοουμένων, αλλά οι καιρικές συνθήκες δυσχεραίνουν τις έρευνες.
  • Το περιστατικό ακολουθεί τις πρόσφατες καταστροφικές πλημμύρες στα σύνορα Νεπάλ-Κίνας, που προκλήθηκαν από κατάρρευση παγετώνα με μεγάλο αριθμό θυμάτων και αγνοουμένων.
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Τουλάχιστον έξι άτομα αγνοούνται έπειτα από χιονοστιβάδα που έπληξε ένα καταφύγιο στο απομακρυσμένο βουνό Νεμτζούνγκ στο Νεπάλ, όπου ορειβάτες και Σέρπα προετοιμάζονταν για μια αποστολή, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές της χώρας.

Σύμφωνα με το CNN, Σέρπα και ορειβάτες τοποθετούσαν σχοινιά και έστηναν σκηνές στο καταφύγιο του Χιμλούνγκ Χιμάλ, στο κεντρικό Νεπάλ, για μια ομάδα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα που επρόκειτο να φτάσει την 1η Οκτωβρίου, όταν μια χιονοστιβάδα κατέκλυσε ξαφνικά την πλαγιά του βουνού.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του Νεπάλ είχε προειδοποιήσει για ακραία καιρικά φαινόμενα που θα επηρέαζαν ορισμένες περιοχές των Ιμαλαΐων.

Ο Εθνικός Οργανισμός για τη Διατήρηση της Φύσης του Νεπάλ ανέστειλε πρόσφατα την έκδοση αδειών εισόδου στα βουνά Άνναπουρνα και Μανασλού — όπου βρίσκονται μερικές από τις πιο δημοφιλείς διαδρομές πεζοπορίας του Νεπάλ — από τις 24 έως τις 26 Σεπτεμβρίου, λόγω έντονων βροχοπτώσεων. Το βουνό Νεμτζούνγκ, με υψόμετρο 7.126 μέτρα βρίσκεται 25 χιλιόμετρα βορειοδυτικά από το όρος Μανασλού.

«Είναι η πρώτη φορά που βιώνουμε χιονοστιβάδα τέτοιας κλίμακας»

Ο Μπαρούν Μπαντάρι, γενικός διευθυντής της Himalayan Holidays, της εταιρείας που διοργάνωσε την αποστολή, δήλωσε στο CNN ότι είναι συγκλονισμένος από την χιονοστιβάδα που σημειώθηκε.

«Είμαστε συγκλονισμένοι από αυτό που συνέβη. Σήμερα το πρωί μάθαμε ότι έξι ή επτά μέλη του πληρώματός μας αγνοούνται, αλλά δεν έχουμε ακόμη επιβεβαιώσει τον ακριβή αριθμό. Είναι η πρώτη φορά που βιώνουμε χιονοστιβάδα τέτοιας κλίμακας σε αυτή την περιοχή. Το έδαφος είναι επίπεδο γύρω από καταφύγιο, οπότε είμαστε έκπληκτοι που μπόρεσε να συμβεί κάτι τέτοιο. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις, τα βουνά είναι απρόβλεπτα».

Ο Μπαντάρι δήλωσε ότι η εταιρεία του συνεργάζεται με τον οργανισμό τουρισμού του Νεπάλ για να επιβεβαιώσει τον ακριβή αριθμό των αγνοουμένων στο βουνό, ενώ καταβάλλει προσπάθειες για να αποσταλεί ένα ελικόπτερο διάσωσης στο καταφύγιο. Ωστόσο, οι βροχοπτώσεις στην περιοχή παραμένουν έντονες και οι επικοινωνίες είναι περιορισμένες, λόγω της απομακρυσμένης θέσης του βουνού.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, η ομάδα είχε φτάσει με ασφάλεια στο καταφύγιο στις 18 Σεπτεμβρίου, μεταφέροντας τρόφιμα και εξοπλισμό αναρρίχησης. «Είχαν πάει εκεί για να στήσουν σκηνές, για να στερεώσουν σχοινιά για αναρρίχηση, για να παρακολουθήσουν τις συνθήκες στο βουνό και για να μαγειρέψουν», δήλωσε ο Μπαντάρι.

Από την πλευρά του, ο Μίνγκμα Γιάλτζε Σέρπα, ένας από τους κορυφαίους και πιο αναγνωρισμένους Νεπαλέζους ορειβάτες παγκοσμίως και ιδιοκτήτης μιας άλλης εταιρείας που διοργανώνει αποστολές στο συγκεκριμένο βουνό, δήλωσε στο CNN ότι δύο από τα άτομα που αγνοούνται είναι μάγειρες της ομάδας του.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες μόλις εβδομάδες με τις καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν τα σύνορα της Κίνας με το Νεπάλ, οι οποίες προκλήθηκαν από την κατάρρευση ενός τεράστιου παγετώνα, όπου έχασαν την ζωή τους 1.300 άνθρωποι, ενώ περισσότεροι από 5.000 αγνοούνται.

Το Νεπάλ, το οποίο εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τουρισμό, έχει κάνει δημόσια έκκληση στους διεθνείς επισκέπτες να μην ακυρώνουν τα ταξίδια τους στην χώρα, παρά την τραγωδία που σημειώθηκε.

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