«Θαύμα» στο Νεπάλ: Βρέθηκαν δύο επιζώντες εννέα ημέρες μετά τις φονικές πλημμύρες

Δύο άνθρωποι διασώθηκαν από σήραγγα υδροηλεκτρικής ενέργειας στο Νεπάλ, εννέα ημέρες μετά τις φονικές πλημμύρες δήλωσαν διασώστες στο BBC

Νατάσα Παυλοπούλου

«Θαύμα» στο Νεπάλ: Βρέθηκαν δύο επιζώντες εννέα ημέρες μετά τις φονικές πλημμύρες
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Δύο εργάτες διασώθηκαν ζωντανοί εννέα ημέρες μετά τις φονικές πλημμύρες σεήραγγα υδροηλεκτρικού σταθμού στο Νεπάλ.
  • Η κατολίσθηση στις 26 Αυγούστου προκάλεσε τον θάνατο περισσότερων από 1.200 ανθρώπων και εγκλώβισε τουλάχιστον 900 σε σήραγγες υδροηλεκτρικών έργων.
  • Οι διασώστες άκουσαν φωνές από το εσωτερικό της σήραγγας και συνεχίζουν τις επιχειρήσεις διάσωσης για δεκάδες αγνοούμενους.
  • Οι δύο διασωθέντες μεταφέρονται σε νοσοκομείο στο Κατμαντού, με τον έναν να έχει σοβαρότερα τραύματα από τον άλλον.
  • Οι μηχανικοί διοχετεύουν οξυγόνο στις σήραγγες για να υποστηρίξουν τους εγκλωβισμένους κατά τη διάρκεια της διάσωσης.
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Δύο άνθρωποι ανασύρθηκαν ζωντανοί σήμερα (4/9) από μια σήραγγα που συνδέεται με έναν υδροηλεκτρικό σταθμό στον ποταμό Τρισούλι, εννέα ημέρες αφότου μια κατολίσθηση πάγου, βράχων και λάσπης σάρωσε μια κοιλάδα στο Νεπάλ, σκοτώνοντας περισσότερους από 1.200 ανθρώπους και εκτοπίζοντας δεκάδες χιλιάδες.Οι διασώστες άκουσαν φωνές από το εσωτερικό μιας σήραγγας, εκφράζοντας την ελπίδα ότι τουλάχιστον 42 ακόμη άνθρωποι που έχουν εγκλωβιστεί στο σημείο θα καταφέρουν να σωθούν.

Οι δύο εργάτες που ανασύρθηκαν από τη σήραγγα στον υδροηλεκτρικό σταθμό Upper Trishuli 3A είναι ο Σαντζάγια Σαχ, μηχανικός εργοδηγός, και ο Kαμπίρ Μαρτζαχάν, μηχανικός επιβλέπων, όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή του το γραφείο του υπουργού Ενέργειας.

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Ο Αμίρ Μαχαρτζάν, αδελφός του διασωθέντος εργάτη, δήλωσε «υπερβολικά χαρούμενος» που διασώθηκε. «Η καρδιά μου είναι ελαφριά. Όλη η οικογένεια είναι πολύ χαρούμενη», είπε σύμφωνα με το Reuters. Οι διασώστες περιέγραψαν επίσης με συγκίνηση τη στιγμή που ήρθαν σε επαφή με τους επιζώντες. Αφού άκουσαν αρχικά φωνές από το εσωτερικό της σήραγγας, τα μέλη των σωστικών συνεργείων τους φώναξαν: «Μην πανικοβάλλεστε, είμαστε εδώ για να σας σώσουμε», σύμφωνα με τοπικά ειδησεογραφικά πρακτορεία. Τότε άκουσαν μια «αμυδρή απάντηση» από μέσα, που έλεγε «εντάξει

Ο Μαχαρτζάν δεν μπορεί να κινήσει τα χέρια και τα πόδια του, αλλά τα τραύματα του Σαχ δεν είναι σοβαρά, δήλωσε στο Reuters ένας βοηθός του υπουργού Ενέργειας.Οι δύο άνδρες μεταφέρονται σε νοσοκομείο στο Κατμαντού, είπε.

Αξιωματούχοι και διασώστες πιστεύουν ότι η κατάρρευση ενός παγετώνα στις 26 Αυγούστου παγίδευσε τουλάχιστον 900 άτομα σε σήραγγες που σχετίζονται με έξι υδροηλεκτρικά έργα κατά μήκος του ποταμού. Η επιχείρηση διάσωσης ωστόσο χαρακτηρίζεται τιτάνια, καθώς εκατοντάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, ανάμεσα στους 5.000 πολίτες που η τύχη τους παραμένει άγνωστη από την ημέρα της τραγωδίας. Πολλοί από αυτούς είναι εργάτες που δούλευαν στο εκτεταμένο δίκτυο με τις σήραγγες. Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων, οι μηχανικοί διοχετεύουν συνεχώς οξυγόνο μέσα στις σήραγγες.

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Ο στρατός δήλωσε ότι η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης θα συνεχιστεί για όσο διάστημα υπάρχει ελπίδα για επιζώντες, αλλά ότι οι προσπάθειες θα συνεχιστούν επίσης για την ανάκτηση των πτωμάτων. «Χρησιμοποιούμε κάθε τεχνολογία που είναι διαθέσιμη στο Νεπάλ αυτή τη στιγμή και λαμβάνουμε βοήθεια από τους Ινδούς, τους Κινέζους, τους Κορεάτες. Έχουμε και ειδικούς από την Αυστραλία», πρόσθεσε ο Μπάσνετ.

Το Νεπάλ έχει επενδύσει περισσότερα από 9 δισεκατομμύρια δολάρια στην κατασκευή υδροηλεκτρικών φραγμάτων στα βουνά, τεράστια ποσά δεδομένης της μικρής οικονομίας της χώρας. Σύμφωνα με προκαταρκτικές έρευνες, οι πλημμύρες εξασθένησαν ή κατέστρεψαν 11 υδροηλεκτρικούς σταθμούς και ανέκοψαν περίπου το 10% της συνολικής δυναμικότητας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του Νεπάλ. Σύμφωνα με τις αρχές, περισσότερα από 20.000 σπίτια θα πρέπει να ανοικοδομηθούν μετά τις πλημμύρες. Το Νεπάλ έχει υπολογίσει το κόστος αποκατάστασης σε περισσότερα από 5 δισεκατομμύρια δολάρια.

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