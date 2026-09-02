Νεπάλ: «Τρέξτε!» – Νέο δραματικό βίντεο τη στιγμή που οι πλημμύρες σαρώνουν τη Σιάμπρου Μπέσι

Νέο βίντεο δείχνει τη στιγμή που τεράστιοι όγκοι νερού, λάσπης και φερτών υλικών σαρώνουν την πόλη Σιάμπρου Μπέσι κοντά στα σύνορα με την Κίνα.

Γιάννης Φιλιππάκος

Νεπάλ: «Τρέξτε!» – Νέο δραματικό βίντεο τη στιγμή που οι πλημμύρες σαρώνουν τη Σιάμπρου Μπέσι
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Νέο βίντεο δείχνει την καταστροφή στη Σιάμπρου Μπέσι του Νεπάλ από τεράστιους όγκους νερού, λάσπης και φερτών υλικών.
  • Η Σιάμπρου Μπέσι, κοντά στα σύνορα με την Κίνα, ήταν σημαντικό πέρασμα πριν καταστραφεί από τις πλημμύρες.
  • Ο συνολικός αριθμός των νεκρών σε Νεπάλ και Κίνα ξεπερνά τους 1.050, με τουλάχιστον 4.000 αγνοούμενους.
  • Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται, αλλά η πρόσβαση σε πολλές περιοχές παραμένει δύσκολη λόγω κατολισθήσεων και καταστροφών υποδομών.
  • Χιλιάδες άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί και πολλές κοινότητες αντιμετωπίζουν προβλήματα σε ηλεκτροδότηση, ύδρευση και τηλεπικοινωνίες.
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Νέο βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας καταγράφει τη στιγμή που η καταστροφή χτυπά τη Σιάμπρου Μπέσι, στο Νεπάλ, μία από τις περιοχές που επλήγησαν από τις φονικές πλημμύρες της περασμένης εβδομάδας.

Στις εικόνες φαίνονται τεράστιοι όγκοι νερού, λάσπης και φερτών υλικών να εισβάλλουν στην πόλη και να παρασύρουν ό,τι βρίσκουν στο πέρασμά τους. Μέσα σε ελάχιστο χρόνο, δρόμοι, κτήρια και υποδομές χάνονται κάτω από τα νερά και τα συντρίμμια.

Η Σιάμπρου Μπέσι βρίσκεται κοντά στα σύνορα Νεπάλ–Κίνας και, πριν από την καταστροφή, αποτελούσε πολυσύχναστο πέρασμα για κατοίκους και ταξιδιώτες της περιοχής.

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Πάνω από 1.050 οι νεκροί

Ο μέχρι στιγμής απολογισμός είναι βαρύς, με τους νεκρούς σε Νεπάλ και Κίνα να έχουν ξεπεράσει τους 1.050, ενώ τουλάχιστον 4.000 ειναι οι αγνοούμενοι.

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται, ενώ σε αρκετές περιοχές η πρόσβαση παραμένει δύσκολη εξαιτίας κατολισθήσεων και καταστροφών στο οδικό δίκτυο και τις βασικές υποδομές.

Χιλιάδες άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ενώ πολλές κοινότητες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, την ύδρευση και τις τηλεπικοινωνίες.

Ο απολογισμός παραμένει προσωρινός, καθώς η καταγραφή των ζημιών, των θυμάτων και των αγνοουμένων δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί στις πιο απομακρυσμένες περιοχές.

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