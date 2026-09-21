Στυλίδα: 46χρονος χαστούκισε 10χρονο μπροστά στη μητέρα του - Τους απείλησε με σουγιά

Σε ποινή φυλάκισης τριών ετών καταδικάστηκε από το αυτόφωρο ένας 46χρονος άνδρας, ο οποίος επιτέθηκε σε ένα 10χρονο παιδί στη μέση του δρόμου στη Στυλίδα, μπροστά στα μάτια της μητέρας του.

Το περιστατικό σύμφωνα με το Lamia Report, σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής έξω από το σπίτι της οικογένειας, όταν ο 46χρονος,πλησίασε το παιδί και το χαστούκισε στο μάγουλο, όπως κατήγγειλε η μητέρα του.

Στη συνέχεια έβγαλε έναν σουγιά κι άρχισε να απειλεί τον 10χρονο και τη μητέρα του, 36 ετών, προκαλώντας αναταραχή, πριν αποχωρήσει.

Άμεσα η μητέρα ειδοποίησε την αστυνομία, η οποία λίγες ώρες αργότερα τον συνέλαβε με τις κατηγορίες, της σωματικής βλάβης σε βάρος αδύναμων ατόμων, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Μετά την καταδίκη του από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας, οδηγήθηκε στη φυλακή, καθώς η ποινή του δεν είχε ανασταλτικό χαρακτήρα.