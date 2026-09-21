Θάνατος μυστήριο 36χρονης παραγωγού του Fox: Είχε καταγγείλει για βιασμό αστέρα του καναλιού

Snapshot Η Τζένιφερ Έκχαρτ, πρώην παραγωγός του Fox Business, βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στη Φλόριντα, με τις αρχές να εξετάζουν πιθανή αυτοκτονία.

Το 2020, η Έκχαρτ κατήγγειλε για σεξουαλική επίθεση τον δημοσιογράφο Εντ Χένρι, ο οποίος απολύθηκε μετά από εσωτερική έρευνα.

Η μητέρα της βρήκε την Έκχαρτ νεκρή μέσα στην μπανιέρα, με ένα μικρό μαχαίρι κοντά της.

Πέρυσι, η Έκχαρτ συνελήφθη για βιαιοπραγία μετά από επίθεση στον σύντροφό της όταν εκείνος επιχείρησε να τερματίσει τη σχέση τους.

Η Έκχαρτ παρουσίαζε ένα podcast με προσωπικότητες από επιχειρήσεις, αθλητισμό και ψυχαγωγία που είχαν ξεπεράσει δυσκολίες. Snapshot powered by AI

Νεκρή στο μπάνιο του σπιτιού της βρέθηκε η πρώην παραγωγός του Fox Business, Τζένιφερ Έκχαρτ, 36 ετών, η οποία έγινε ιδιαίτερα γνωστή, μετά τη μήνυση που κατέθεσε το 2020 εναντίον του δημοσιογράφου Εντ Χένρι για σεξουαλική επίθεση, συμπεριλαμβανομένης μιας φερόμενης επίθεσης σε δωμάτιο ξενοδοχείου το 2017. Ο Χένρι αρνήθηκε τους ισχυρισμούς και είπε ότι η σχέση τους ήταν συναινετική. Η Fox απέλυσε τον Χένρι εκείνη τη χρονιά μετά από εσωτερική έρευνα.

Την Έκχαρτ, όπως αποκαλύπτει το ΤΜΖ βρήκε νεκρή η μητέρας της μέσα στην μπανιέρα, στο σπίτι της στο Μάρτιν Κάουντι της Φλόριντα, με ένα μικρό μαχαίρι κοντά της.

Οι αρχές, χωρίς να αποκαλύπτουν τις συνθήκες θανάτους της, μιλούν για αυτοκτονία.

Η Έκχαρτ παρουσίαζε ένα podcast που, σύμφωνα με την περιγραφή στην ιστοσελίδα της, φιλοξενούσε εξέχουσες προσωπικότητες από τον κόσμο των επιχειρήσεων, του αθλητισμού και της ψυχαγωγίας, οι οποίες είχαν ξεπεράσει τις αντιξοότητες στην πορεία τους προς την επιτυχία.

Πέρυσι τον Ιούλιο, η Έκχαρτ συνελήφθη στην κομητεία Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, ως ύποπτη για βιαιοπραγία, αφού φέρεται να επιτέθηκε στον σύντροφό της όταν εκείνος προσπάθησε να τερματίσει τη σχέση τους, σύμφωνα με ένορκη κατάθεση που επικαλείται η Daily Mail.

Ένα βίντεο έδειχνε την Έκχαρτ να φωνάζει στον Τόμας Μπίσλι, να τον χτυπά, να τον αρπάζει και να του σκίζει το πουκάμισο, καθώς και να του ζητά να διαγράψει την εγγραφή.

Αφέθηκε ελεύθερη καταβάλλοντας εγγύηση.