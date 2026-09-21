Πρίσλεϊ Γκέρμπερ: Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο θάνατός του οφείλεται σε υπερδοσολογία

Ο Πρέσλεϊ πέθανε σε ηλικία 27 χρονών σε κέντρο αποκατάστασης ουσιών

Ελένη Ευστρατίου

Πρίσλεϊ Γκέρμπερ: Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο θάνατός του οφείλεται σε υπερδοσολογία
LIFESTYLE
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Πρέσλεϊ Γκέρμπερ πέθανε σε ηλικία 27 ετών από πιθανή θανατηφόρα υπερδοσολογία, χωρίς να έχει εκδοθεί επίσημη ιατροδικαστική έκθεση.
  • Τελευταία διέμενε σε κέντρο αποκατάστασης στο Μεξικό, αντιμετωπίζοντας χρόνια προβλήματα κατάχρησης ουσιών και ψυχικής υγείας.
  • Υποβλήθηκε σε θεραπεία με υψηλή δόση ιμπογαΐνης για τα συμπτώματα στέρησης, αλλά δεν έχει επιβεβαιωθεί αν αυτή σχετίζεται με τον θάνατό του.
  • Ο Πρέσλεϊ είχε δημοσιεύσει βίντεο και αναρτήσεις όπου μιλούσε ανοιχτά για τους αγώνες του και την προσπάθειά του να βρει τον δρόμο προς την ανάρρωση.
  • Ξεκίνησε την καριέρα του ως μοντέλο στην εφηβεία και ήταν γιος της Σίντι Κρόφορντ.
Snapshot powered by AI

Σε υπερδοσολογία φέρεται να οφείλεται ο θάνατος του Πρίσλεϊ Γκέρμπερ, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του TMZ.

Όπως ανέφερε το αμερικανικό μέσο, ο θάνατος του γιου της Σίντι Κρόφορντ οφείλεται σε «θανατηφόρα υπερδοσολογία», ωστόσο δεν έχει εκδοθεί ακόμη η επίσημη ιατροδικαστική έκθεση για τα αίτια θανάτου, καθώς αναμένονται αυτοψία και τοξικολογικές εξετάσεις.

Ο 27χρονος Πρίσλεϊ Γκέρμπερ πέθανε την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Το τελευταίο διάστημα διέμενε σε κέντρο αποκατάστασης στο Μεξικό, έπειτα από πολυετή μάχη με τις ουσίες, τις κρίσεις πανικού και τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε με την ψυχική του υγεία. Μάλιστα, είχε υποβληθεί σε θεραπεία με μία αμφιλεγόμενη φυτική ουσία για να αντιμετωπίσει τα συμπτώματα στέρησης, ωστόσο δεν είναι σίγουρο αν αυτή οφείλεται για τον θάνατό του.

Ο γιος της Σίντι Κρόφορντ είχε δημοσιεύσει ένα βίντεο από τις στιγμές πριν υποβληθεί σε μια λεγόμενη «ibogaine flood dose», δηλαδή σε υψηλή δόση ιμπογαΐνης. «Μια ήσυχη στιγμή πριν αλλάξουν όλα», έγραψε αρχικά στη λεζάντα της ανάρτησής του τον Μάρτιο. «Ήμουν απολύτως τρομοκρατημένος και ήξερα ότι θα ένιωθα ξανά το ίδιο, αν χρειαζόταν ποτέ να αντιμετωπίσω κάτι παρόμοιο».

https://www.instagram.com/p/CpvUp5HJ0mm/

«Ήξερα γιατί βρισκόμουν εκεί. Αντιμετώπισα όλα εκείνα από τα οποία έτρεχα να ξεφύγω και, κάπου μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία, άρχισα να βρίσκω ξανά τον δρόμο προς τον εαυτό μου», πρόσθεσε ο Πρίσλεϊ. «Θα δούμε».

Στην ίδια ανάρτηση είχε γράψει ακόμη ότι προσευχόταν «να είναι η τελευταία φορά που θα χρειαστεί να επιστρέψω». «Την επόμενη φορά θα ήθελα να είναι δική μου επιλογή να το κάνω», συνέχισε, ευχαριστώντας παράλληλα την «απίστευτη, στοργική, ευγενική και εξαιρετική ομάδα» που τον βοήθησε κατά τη διάρκεια της θεραπείας. «Και έκανα και μερικούς φοβερούς φίλους εκεί», κατέληξε.

Ο Πρίσλεϊ ξεκίνησε την καριέρα του ως μοντέλο όταν ήταν έφηβος και τα τελευταία χρόνια μιλούσε ανοιχτά για τους αγώνες του με την κατάχρηση ουσιών και τα προβλήματα ψυχικής υγείας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Alco: Πρώτη με διαφορά δέκα μονάδων η ΝΔ - Εκτός Βουλής ο ΣΥΡΙΖΑ, ποιοι μπαίνουν οριακά

19:41ΚΟΣΜΟΣ

Μαντλίν ΜακΚάν: Εφιαλτική παραδοχή - Σε «απόσταση αναπνοής» ο κύριος ύποπτος, πουλούσε ναρκωτικά

19:37LIFESTYLE

Πρίσλεϊ Γκέρμπερ: Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο θάνατός του οφείλεται σε υπερδοσολογία

19:31ΚΟΣΜΟΣ

Google: Πρόστιμο 403 εκατ. ευρώ από αρχή προστασίας δεδομένων στην Ε.Ε. 

19:25LIFESTYLE

Η ώρα του «GNTM» έφτασε – Όσα θα δούμε στην πρεμιέρα

19:24ΚΟΣΜΟΣ

Εντυπωσιακά πλάνα: Γαλλίδα σχοινοβάτης, χωρίς ζώνη ασφαλείας περπατάει 400μ. στον «αέρα»

19:19ΕΛΛΑΔΑ

Γυναίκα υπέστη ανεπανόρθωτες βλάβες από βλεφαροπλαστική από ειδικευόμενο γιατρό

19:11ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: «Είμαστε σκιές του εαυτού μας» κατέθεσε μητέρα θύματος - Την επόμενη εβδομάδα η απόφαση για το κινητό του σταθμάρχη

19:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκίνησε η κακοκαιρία, πού βρέχει αυτήν την ώρα, ποιες περιοχές θα ακολουθήσουν

19:00ΕΥ ΖΗΝ

Πότε η τάση για υγιεινή διατροφή γίνεται εμμονή: Τι λένε ειδικοί για την ορθορεξία

18:47ΚΟΣΜΟΣ

Μερτς: Παραμένω καγκελάριος – Έχω τη στήριξη του κόμματός μου

18:46ΕΛΛΑΔΑ

Μονοπάτι θεραπείας στην καρδιά της Αρκαδίας

18:45ANNOUNCEMENTS

The Ellinikon Sports Park: Λαμπερά εγκαίνια για τον υπερσύγχρονο νέο χώρο άθλησης

18:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τέμπη: Στην Ελλάδα η Ευρωπαϊκή κοινοβουλευτική αποστολή – Στο επίκεντρο οι οικογένειες των θυμάτων και η διερεύνηση της υπόθεσης

18:41ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ANIMASYROS 2026: Μία εβδομάδα γεμάτη animation στη Σύρο

18:28ΕΛΛΑΔΑ

Λίμνη Κορώνεια: Κινδυνεύει να εξαφανιστεί - Έχει μειωθεί κατά 94%

18:26ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Συνέλαβαν 13χρονο για διακίνηση μεταναστών στη Γαύδο

18:25ΚΟΣΜΟΣ

Διπλωματική η ατζέντα Τραμπ αυτή την εβδομάδα: Συνάντηση με τον Κινέζο πρόεδρο και ομιλία στον ΟΗΕ χωρίς συμμάχους

18:15ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε χώρο εστιάσης στο Αιγάλεω - Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής

18:15ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Βουρκωμένη κατέθεσε η Άλμα Λάττα, μητέρα της Κλαούντια - Λιποθύμησε μέσα στην αίθουσα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκίνησε η κακοκαιρία, πού βρέχει αυτήν την ώρα, ποιες περιοχές θα ακολουθήσουν

16:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός- Προειδοποίηση Καλλιάνου: Σε ποιες περιοχές θα βρέξει περισσότερο - Τι θα συμβεί στην Αττική

06:52LIFESTYLE

Οι κόρες επωνύμων που ξεχωρίζουν στις νέες σειρές

17:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ηγουμενίτσα: «Ήταν σφαγή» - Ο 27χρονος κατακρεούργησε την άτυχη Πηνελόπη - Νέα συγκλονιστικά στοιχεία από την ιατροδικαστική εξέταση

19:19ΕΛΛΑΔΑ

Γυναίκα υπέστη ανεπανόρθωτες βλάβες από βλεφαροπλαστική από ειδικευόμενο γιατρό

18:28ΕΛΛΑΔΑ

Λίμνη Κορώνεια: Κινδυνεύει να εξαφανιστεί - Έχει μειωθεί κατά 94%

14:53ΕΛΛΑΔΑ

Εθνική Οδός: Οδηγός ρυμουλκούσε φέρετρο πάνω σε τρέιλερ εν κινήσει

15:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Βαρομετρικό χαμηλό στην Ουκρανία και ψυχρό μέτωπο από βόρεια Ιταλία θα επηρεάσουν την Ελλάδα

07:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο πολικός στρόβιλος είναι έτοιμος να διασπαστεί - Τι περιμένει την Ελλάδα τον φετινό χειμώνα

13:35ΕΛΛΑΔΑ

Κραουνάκης για τον θάνατο Μαζωνάκη: «Ποιο μηχάνημα; Όλοι ξέρουμε και κανείς δεν μιλάει»

16:44ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Θοδωρής Φέρρης: Αναβάλλεται η συναυλία στον Λυκαβηττό με τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη

07:30LIFESTYLE

Πρίσλεϊ Γκέρμπερ: «Προσεύχομαι να είναι η τελευταία φορά» – Συγκλονίζει η εξομολόγηση του γιου της Σίντι Κρόφορντ πριν πεθάνει

13:50LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: «Πόσο χρονών σου φαίνομαι;» - Η απάντηση του μικρού Ιάσονα έγινε viral

13:10ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Ήμουν πάντα στο ανάμεσα»

20:36ΕΛΛΑΔΑ

Δίπλωμα οδήγησης: Ποιοι πρέπει να παραδώσουν το παλιό ροζ χάρτινο - Τι ισχύει με την ανανέωση

18:00ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Ψάρεψαν λαγοκέφαλο στον Αγιόκαμπο

14:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση του GFS για το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας - Πότε θα «χτυπήσει»

13:47ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Θάνατος Μαζωνάκη: Ο υπνοθεραπευτής ισχυρίστηκε ότι είχε σύμβαση με την Γάκα - Πώς γνωρίστηκε με τον τραγουδιστή

10:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο αντικυκλώνας της Σκανδιναβίας ρίχνει έως και 10 βαθμούς τη θερμοκρασία στην Ελλάδα - Πότε ξεκινά

18:46ΕΛΛΑΔΑ

Μονοπάτι θεραπείας στην καρδιά της Αρκαδίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ