Πρίσλεϊ Γκέρμπερ: Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο θάνατός του οφείλεται σε υπερδοσολογία

Snapshot Ο Πρέσλεϊ Γκέρμπερ πέθανε σε ηλικία 27 ετών από πιθανή θανατηφόρα υπερδοσολογία, χωρίς να έχει εκδοθεί επίσημη ιατροδικαστική έκθεση.

Τελευταία διέμενε σε κέντρο αποκατάστασης στο Μεξικό, αντιμετωπίζοντας χρόνια προβλήματα κατάχρησης ουσιών και ψυχικής υγείας.

Υποβλήθηκε σε θεραπεία με υψηλή δόση ιμπογαΐνης για τα συμπτώματα στέρησης, αλλά δεν έχει επιβεβαιωθεί αν αυτή σχετίζεται με τον θάνατό του.

Ο Πρέσλεϊ είχε δημοσιεύσει βίντεο και αναρτήσεις όπου μιλούσε ανοιχτά για τους αγώνες του και την προσπάθειά του να βρει τον δρόμο προς την ανάρρωση.

Ξεκίνησε την καριέρα του ως μοντέλο στην εφηβεία και ήταν γιος της Σίντι Κρόφορντ. Snapshot powered by AI

Σε υπερδοσολογία φέρεται να οφείλεται ο θάνατος του Πρίσλεϊ Γκέρμπερ, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του TMZ.

Όπως ανέφερε το αμερικανικό μέσο, ο θάνατος του γιου της Σίντι Κρόφορντ οφείλεται σε «θανατηφόρα υπερδοσολογία», ωστόσο δεν έχει εκδοθεί ακόμη η επίσημη ιατροδικαστική έκθεση για τα αίτια θανάτου, καθώς αναμένονται αυτοψία και τοξικολογικές εξετάσεις.

Ο 27χρονος Πρίσλεϊ Γκέρμπερ πέθανε την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Το τελευταίο διάστημα διέμενε σε κέντρο αποκατάστασης στο Μεξικό, έπειτα από πολυετή μάχη με τις ουσίες, τις κρίσεις πανικού και τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε με την ψυχική του υγεία. Μάλιστα, είχε υποβληθεί σε θεραπεία με μία αμφιλεγόμενη φυτική ουσία για να αντιμετωπίσει τα συμπτώματα στέρησης, ωστόσο δεν είναι σίγουρο αν αυτή οφείλεται για τον θάνατό του.

Ο γιος της Σίντι Κρόφορντ είχε δημοσιεύσει ένα βίντεο από τις στιγμές πριν υποβληθεί σε μια λεγόμενη «ibogaine flood dose», δηλαδή σε υψηλή δόση ιμπογαΐνης. «Μια ήσυχη στιγμή πριν αλλάξουν όλα», έγραψε αρχικά στη λεζάντα της ανάρτησής του τον Μάρτιο. «Ήμουν απολύτως τρομοκρατημένος και ήξερα ότι θα ένιωθα ξανά το ίδιο, αν χρειαζόταν ποτέ να αντιμετωπίσω κάτι παρόμοιο».

https://www.instagram.com/p/CpvUp5HJ0mm/

«Ήξερα γιατί βρισκόμουν εκεί. Αντιμετώπισα όλα εκείνα από τα οποία έτρεχα να ξεφύγω και, κάπου μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία, άρχισα να βρίσκω ξανά τον δρόμο προς τον εαυτό μου», πρόσθεσε ο Πρίσλεϊ. «Θα δούμε».

Στην ίδια ανάρτηση είχε γράψει ακόμη ότι προσευχόταν «να είναι η τελευταία φορά που θα χρειαστεί να επιστρέψω». «Την επόμενη φορά θα ήθελα να είναι δική μου επιλογή να το κάνω», συνέχισε, ευχαριστώντας παράλληλα την «απίστευτη, στοργική, ευγενική και εξαιρετική ομάδα» που τον βοήθησε κατά τη διάρκεια της θεραπείας. «Και έκανα και μερικούς φοβερούς φίλους εκεί», κατέληξε.

Ο Πρίσλεϊ ξεκίνησε την καριέρα του ως μοντέλο όταν ήταν έφηβος και τα τελευταία χρόνια μιλούσε ανοιχτά για τους αγώνες του με την κατάχρηση ουσιών και τα προβλήματα ψυχικής υγείας.

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