Καιρός: Ξεκίνησε η κακοκαιρία, πού βρέχει αυτήν την ώρα, ποιες περιοχές θα ακολουθήσουν

Snapshot Ξεκίνησε κακοκαιρία με βροχές, καταιγίδες και ηλεκτρικές εκκενώσεις σε νότια Θεσσαλία, Ήπειρο, Πελοπόννησο και ανατολική Μακεδονία.

Ισχυρές καταιγίδες αναμένονται σε περιοχές όπως Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Χαλκιδική, Σποράδες, Εύβοια, Θεσσαλία, Ήπειρο, Δυτική Στερεά, Επτάνησα και Πελοπόννησο.

Στην Αττική θα υπάρξουν βροχές και πιθανές καταιγίδες, χωρίς όμως έντονα φαινόμενα ή μεγάλα ύψη βροχής.

Η θερμοκρασία θα μειωθεί, με μέγιστες τιμές 26-28°C στις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές και έως 29-30°C σε νότια πεδινά, Κρήτη και Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ κυρίως στο Ιόνιο και Αιγαίο, χωρίς να αναμένονται σοβαρά προβλήματα. Snapshot powered by AI

Ηλεκτρικές εκκενώσεις και καταιγιδες καταγράφοναι αυτήν την ώρα σε νότια Θεσσαλία και Ήπειρο, ενώ μικρότερης εμβέλειας φαινόμενα σε Πελοπόννησο και ανατολική Μακεδονία.

Σε ποιες περιοχές θα βρέξει περισσότερο - Τι θα συμβεί στην Αττική

Μεταβολή του καιρού την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου καταράφει και ο Γιάννης Καλλιάνος, ενώ σε ισχύ βρίσκεται έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ.

Όπως αναφέρει μετά από αρκετό καιρό, μεταβολή του καιρού αναμένεται κατά τη διάρκεια της αυριανής ημέρας, με βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας. Οι βροχές δεν θα έχουν παντού την ίδια ένταση. Θα εκδηλωθούν από πιο τοπικές και ασθενείς βροχές έως ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες σε ορισμένες περιοχές και σε τοπικό επίπεδο ίσως να προκαλέσουν ακόμα και πλημμυρικά φαινόμενα.

Οι περιοχές που βρίσκονται στο εσωτερικώ των λευκών καμπυλών του χάρτη ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΩΝ είναι εκείνες όπου, σύμφωνα με τα δεδομένα, αναμένονται τα μεγαλύτερα ύψη βροχής κατά τη διάρκεια της μεταβολής.

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΔΗΛΩΘΟΥΝ ΤΟΠΙΚΑ ΙΣΧΥΡΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ

▪️ Ανατολική Μακεδονία

▪️ Τμήματα της Θράκης

▪️ Νότια Χαλκιδική▪️ Σποράδες

▪️ Ανατολική και Βορειοανατολική Εύβοια

▪️ Νησιά Βορειοανατολικού Αιγαίου

▪️ Ανατολική Θεσσαλία (κυρίως το Πήλιο)

▪️ Περιοχές του Θεσσαλικού κάμπου

▪️ Τμήματα της Ηπείρου

▪️ Τμήματα της Δυτικής Στερεάς

▪️ Επτάνησα (πολύ τοπικά)

▪️ Βόρεια Πελοπόννησος

▪️ Ανατολική Πελοπόννησος

Στην Αττική θα σημειωθούν βροχές και πιθανώς περάσματα καταιγίδων, ωστόσο με τα μέχρι στιγμής προγνωστικά δεδομένα δεν φαίνεται να βρίσκεται μεταξύ των περιοχών όπου αναμένονται τα εντονότερα φαινόμενα και τα μεγαλύτερα ύψη βροχής.

Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει, με τις μέγιστες τιμές στις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές να μην ξεπερνούν περίπου τους 26-28°C, ενώ στους 29–30°C θα φτάσει κατά τόπους στα νότια πεδινά ηπειρωτικά, στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι δεν αναμένεται γενικά να δημιουργήσουν ιδιαίτερα προβλήματα, φτάνοντας τα 4–6 μποφόρ και τοπικά τα 7μποφόρ, κυρίως στο κεντρικό και βόρειο Ιόνιο και στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο.

Διαβάστε επίσης