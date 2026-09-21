Λίμνη Κορώνεια: Κινδυνεύει να εξαφανιστεί - Έχει μειωθεί κατά 94%

Snapshot Η λίμνη Κορώνεια έχει μειωθεί κατά περίπου 94% από την αρχική της έκταση των 42,8 km².

Από το 2016 έως το 2026, η υδάτινη έκταση της λίμνης μειώθηκε από 34,4 km² σε περίπου 2,7 km².

Η πρόσφατη ραγδαία συρρίκνωση απειλεί τη χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής.

Απαιτείται συστηματική παρακολούθηση και αποτελεσματική διαχείριση των υδάτινων πόρων για την προστασία και αποκατάσταση της λίμνης. Snapshot powered by AI

Με εξαφάνιση απειλείται η λίμνη Κορώνεια στη Θεσσαλονίκη, καθώς η υδάτινη έκτασή της έχει μειωθεί ~94%.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η λίμνη Κορώνεια αποτελούσε την 5η μεγαλύτερη λίμνη της Ελλάδας με έκταση 42.8 km², κάτι που επιβεβαιώνεται και από την ανάλυση της δορυφορική εικόνας του Landsat στις 20/08/1984, την οποία επεξεργάστηκε η επιστημονική ομάδα ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr.

Η υδάτινη έκταση της λίμνης Κορώνειας στις 20/08/2026 από δορυφορική εικόνα του Landsat meteo.gr

Στις παρακάτω δορυφορικές εικόνες, οι οποίες αποτελούν προϊόντα του Ευρωπαϊκού δορυφόρου Sentinel-2 του προγράμματος Copernicus, παρουσιάζεται η πορεία της υδάτινης έκτασης της λίμνης Κορώνειας από το 2016 έως σήμερα. Πιο συγκεκριμένα, το 2016 (πάνω αριστερά), η υδάτινη έκταση της λίμνης ανέρχεται στα 34.4 km², μειωμένη κατά ~20% της αρχικής έκτασης, ενώ τα 3 τελευταία χρόνια η συρρίκνωση είναι ραγδαία, με την έκταση να μειώνεται στα 29.8 km² το 2024, στα 17.9 km² το 2025, φτάνοντας στην πιο πρόσφατη εικόνα το 2026 στα ~2.7 km².

Η πορεία της υδάτινης έκτασης της λίμνης Κορώνειας από το 2016 έως το 2026 από δορυφορικές εικόνες του Sentinel-2 meteo.gr

Η περιβαλλοντική υποβάθμιση και η συρρίκνωση της λίμνης είχαν ξεκινήσει αρκετές δεκαετίες πριν, ενώ μετά από παρεμβάσεις των αρχών η λίμνη παρουσίασε προσωρινή ανάκαμψη, σε σχετικά ικανοποιητικά επίπεδα. Τα τελευταία χρόνια το πρόβλημα έχει επανέλθει με τη συρρίκνωση της λίμνης να απειλεί τη χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής. Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει την ανάγκη για συστηματική παρακολούθηση της λίμνης και αποτελεσματική διαχείριση των υδάτινων πόρων της, με στόχο την προστασία και τη μακροπρόθεσμη αποκατάστασή της.

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