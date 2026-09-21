Λίμνη Κορώνεια: Κινδυνεύει να εξαφανιστεί - Έχει μειωθεί κατά 94%

Χάρτες με τη συρρίκνωσή της

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Λίμνη Κορώνεια: Κινδυνεύει να εξαφανιστεί - Έχει μειωθεί κατά 94%
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η λίμνη Κορώνεια έχει μειωθεί κατά περίπου 94% από την αρχική της έκταση των 42,8 km².
  • Από το 2016 έως το 2026, η υδάτινη έκταση της λίμνης μειώθηκε από 34,4 km² σε περίπου 2,7 km².
  • Η πρόσφατη ραγδαία συρρίκνωση απειλεί τη χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής.
  • Απαιτείται συστηματική παρακολούθηση και αποτελεσματική διαχείριση των υδάτινων πόρων για την προστασία και αποκατάσταση της λίμνης.
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Με εξαφάνιση απειλείται η λίμνη Κορώνεια στη Θεσσαλονίκη, καθώς η υδάτινη έκτασή της έχει μειωθεί ~94%.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η λίμνη Κορώνεια αποτελούσε την 5η μεγαλύτερη λίμνη της Ελλάδας με έκταση 42.8 km², κάτι που επιβεβαιώνεται και από την ανάλυση της δορυφορική εικόνας του Landsat στις 20/08/1984, την οποία επεξεργάστηκε η επιστημονική ομάδα ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr.

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Η υδάτινη έκταση της λίμνης Κορώνειας στις 20/08/2026 από δορυφορική εικόνα του Landsat

meteo.gr

Στις παρακάτω δορυφορικές εικόνες, οι οποίες αποτελούν προϊόντα του Ευρωπαϊκού δορυφόρου Sentinel-2 του προγράμματος Copernicus, παρουσιάζεται η πορεία της υδάτινης έκτασης της λίμνης Κορώνειας από το 2016 έως σήμερα. Πιο συγκεκριμένα, το 2016 (πάνω αριστερά), η υδάτινη έκταση της λίμνης ανέρχεται στα 34.4 km², μειωμένη κατά ~20% της αρχικής έκτασης, ενώ τα 3 τελευταία χρόνια η συρρίκνωση είναι ραγδαία, με την έκταση να μειώνεται στα 29.8 km² το 2024, στα 17.9 km² το 2025, φτάνοντας στην πιο πρόσφατη εικόνα το 2026 στα ~2.7 km².

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Η πορεία της υδάτινης έκτασης της λίμνης Κορώνειας από το 2016 έως το 2026 από δορυφορικές εικόνες του Sentinel-2

meteo.gr

Η περιβαλλοντική υποβάθμιση και η συρρίκνωση της λίμνης είχαν ξεκινήσει αρκετές δεκαετίες πριν, ενώ μετά από παρεμβάσεις των αρχών η λίμνη παρουσίασε προσωρινή ανάκαμψη, σε σχετικά ικανοποιητικά επίπεδα. Τα τελευταία χρόνια το πρόβλημα έχει επανέλθει με τη συρρίκνωση της λίμνης να απειλεί τη χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής. Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει την ανάγκη για συστηματική παρακολούθηση της λίμνης και αποτελεσματική διαχείριση των υδάτινων πόρων της, με στόχο την προστασία και τη μακροπρόθεσμη αποκατάστασή της.

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