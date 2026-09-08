Χανιά: SOS για τη Λίμνη της Αγυιάς, έπεσε δραματικά η στάθμη και αποκαλύφθηκε ο πυθμένας

Εικόνες θλίψης έρχονται από τη Λίμνη της Αγυιάς, έναν από τους σημαντικότερους υγρότοπους των Χανίων, καθώς όπως φαίνεται στις φωτογραφίες του zarpanews.gr, η στάθμη της λίμνης έχει πέσει σε αρκετά μεγάλο σημείο, προκαλώντας προβληματισμό.

Σήμερα, 8 Σεπτεμβρίου, η κατάσταση στη λίμνη είναι πολύ ανησυχητική, με τη στάθμη του νερού να έχει πέσει δραματικά, με μεγάλο κίνδυνο για το οικοσύστημα της περιοχής. Μάλιστα, στις εικόνες από την περιοχή, εκτός από το χαμηλό απόθεμα σε νερό μπορούμε να διακρίνουμε και τον πυθμένα της λίμνης.

Ο προβληματισμός είναι έντονος, καθώς η λίμνη είναι ενταγμένη στο δίκτυο Natura 2000, φιλοξενεί διακόσια είδη πουλιών και αποτελεί πόλο έλξης για τους επισκέπτες.

Το zarpanews.gr επικοινώνησε με τον ΟΑΚ και ξεκαθαρίστηκε πως δεν γίνεται άντληση νερού από τον Οργανισμό. Ταυτόχρονα, όμως, υπάρχει η δυνατότητα, στην περίπτωση που χρειαστεί, να διατεθεί νερό για την αναπλήρωση των αποθεμάτων, κάτι το οποίο είχε συμβεί και πέρυσι, όταν είχαν παρατηρηθεί αντίστοιχα φαινόμενα.