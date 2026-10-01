Έξαλλη η Τζένιφερ Λόπεζ σε fashion show στο Παρίσι - Της ζήτησαν να κλείσει την ομπρέλα ενώ έβρεχε

Η 57χρονη σταρ δεν έκρυψε την ενόχλησή της όταν οι διοργανωτές του show της Stella McCartney της ζήτησαν να κλείσει την ομπρέλα της

Ανθή Κουρεντζή

Έξαλλη η Τζένιφερ Λόπεζ σε fashion show στο Παρίσι - Της ζήτησαν να κλείσει την ομπρέλα ενώ έβρεχε
LIFESTYLE
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  • Η Τζένιφερ Λόπεζ εκφράστηκε εμφανώς ενοχλημένη όταν της ζητήθηκε να κατεβάσει την ομπρέλα της κατά τη διάρκεια της επίδειξης της Στέλλα Μακάρτνεϊ στο Παρίσι λόγω βροχής.
  • Η θέση της Λόπεζ ήταν βρεγμένη κατά την άφιξή της, γεγονός που προκάλεσε δυσφορία και απαιτούσε παρέμβαση του σωματοφύλακά της.
  • Η σταρ φορούσε ένα προσεγμένο σύνολο σε τόνους καφέ με γούνινα και δερμάτινα αξεσουάρ, ενώ το μακιγιάζ και τα μαλλιά της ήταν άψογα.
  • Η Άννα Γουίντουρ απουσίαζε από το show, αφήνοντας άδεια τη θέση της δίπλα στη Λόπεζ.
  • Το περιστατικό με την ομπρέλα υπογράμμισε την αντίθεση ανάμεσα στη λάμψη της μόδας και τις δυσκολίες της καταρρακτώδους βροχής.
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Η Τζένιφερ Λόπεζ δεν έκρυψε τον εκνευρισμό της στο show της Στέλλα Μακάρτνεϊ στο Παρίσι, όταν της ζητήθηκε να κατεβάσει την ομπρέλα της ενώ η βροχή έπεφτε ασταμάτητα.

Η 57χρονη σταρ βρέθηκε στην πρώτη σειρά της υπαίθριας επίδειξης στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας στο Παρίσι, έχοντας δίπλα της τη Βρετανίδα ηθοποιό και κωμικό Νταϊάν Μόργκαν.

Καθώς όμως το show ετοιμαζόταν να ξεκινήσει, το προσωπικό ζήτησε από τους καλεσμένους να κλείσουν τις ογκώδεις ομπρέλες ώστε να μην εμποδίζεται η θέα. Μια γυναίκα που καθόταν πίσω από τη Τζένιφερ Λόπεζ φέρεται να την ενημέρωσε διακριτικά για το αίτημα. Η τραγουδίστρια και ηθοποιός αντέδρασε με ένα εμφανές «oh», χωρίς αρχικά να κατεβάσει την ομπρέλα της.

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Για λίγη ώρα, ο επί χρόνια σωματοφύλακάς της κρατούσε την ομπρέλα πάνω από το κεφάλι της, ενώ εκείνη χρησιμοποιούσε το κινητό της. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, όμως, της ζητήθηκε ξανά να την κλείσει και η έκφρασή της πρόδωσε την ενόχλησή της, πριν τελικά την παραδώσει στο προσωπικό.

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Η βρεγμένη θέση και το άψογο look

Η ταλαιπωρία είχε αρχίσει ήδη από την άφιξή της. Η 57χρονη σταρ φέρεται να δυσαρεστήθηκε όταν διαπίστωσε ότι η θέση της ήταν βρεγμένη, με τον σωματοφύλακά της να αναλαμβάνει να τη σκουπίσει πριν καθίσει.

Κι όλα αυτά ενώ η εμφάνισή της ήταν προσεγμένη μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Η σταρ επέλεξε ένα total camel και καφέ σύνολο, με σοκολατί φόρεμα, faux fur κασκόλ, σκούρα καφέ ζώνη που τόνιζε τη μέση της, μυτερά δερμάτινα παπούτσια και γούνινο clutch.

Τα μαλλιά και το μακιγιάζ της ήταν, όπως πάντα, άψογα επιμελημένα, κάτι που έκανε την προοπτική να μείνει εκτεθειμένη στη δυνατή βροχή ακόμη πιο άβολη.

Η άδεια θέση της Άννα Γουίντουρ

Δίπλα στη Τζένιφερ Λόπεζ υπήρχε και μία άδεια θέση, η οποία προοριζόταν για την Άννα Γουίντουρ.

Η 76χρονη εμβληματική μορφή της Vogue, ωστόσο, τελικά δεν εμφανίστηκε στο show. Έτσι, η Λόπεζ βρέθηκε ανάμεσα στον σύζυγο της Στέλλα Μακάρτνεϊ, Αλασντέρ Γουίλις, και την Νταϊάν Μόργκαν, σε μια μάλλον απρόσμενη συνύπαρξη διαφορετικών κόσμων της showbiz.

Το στιγμιότυπο με την ομπρέλα, πάντως, ήταν αυτό που έκλεψε τις εντυπώσεις: μια μικρή fashion-week στιγμή όπου η λάμψη της πρώτης σειράς συνάντησε την πολύ πιο πεζή πραγματικότητα της καταρρακτώδους βροχής.

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