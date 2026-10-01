Σακίρα: Άφησε για λίγο τη Μαδρίτη και βρέθηκε στο Παρίσι - Η εμφάνιση στο show του Tom Ford

Snapshot Η Σακίρα παρακολούθησε το show του Tom Ford για τη συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027 στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού.

Η τραγουδίστρια βρέθηκε στην πρώτη σειρά ανάμεσα σε διεθνείς προσωπικότητες της μόδας και της showbiz.

Για την εμφάνισή της επέλεξε ένα μαύρο φόρεμα Tom Ford από τη συλλογή Pre-Fall 2026 με διακριτική κομψότητα και αισθησιακή αισθητική.

Η καλλιτεχνική διεύθυνση του οίκου Tom Ford έχει αναλάβει ο Haider Ackermann, που έχει καταγωγή από την Κολομβία, όπως και η Σακίρα.

Η επίσκεψη στο Παρίσι έγινε ενώ η Σακίρα συνεχίζει τις μουσικές εμφανίσεις της στη Μαδρίτη, κάνοντας ένα σύντομο διάλειμμα από το πρόγραμμά της. Snapshot powered by AI

Η Σακίρα έκανε ένα σύντομο διάλειμμα από τις μουσικές της υποχρεώσεις στη Μαδρίτη και ταξίδεψε στο Παρίσι, προκειμένου να παρακολουθήσει από την πρώτη σειρά το show του Tom Ford στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού.

Η Κολομβιανή σταρ έδωσε το «παρών» στην παρουσίαση της συλλογής Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027 του οίκου Tom Ford, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στην εμβληματική Place Vendôme.

Η παρουσία της Σακίρα δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς η τραγουδίστρια βρέθηκε στο front row ανάμεσα σε διεθνείς προσωπικότητες της μόδας και της showbiz, μεταξύ άλλων την Tate McRae, τη Cynthia Erivo και την Kate Moss.

Η Σακίρα με δημιουργία Tom Ford

Για την εμφάνισή της στο Παρίσι, η Shakira επέλεξε ένα μαύρο φόρεμα του Tom Ford από τη συλλογή Pre-Fall 2026.

Η δημιουργία είχε βαθύ ντεκολτέ σε σχήμα V, ανοιχτή πλάτη και λεπτές τιράντες διακοσμημένες με κρύσταλλα, συνδυάζοντας τη διακριτική κομψότητα με τη χαρακτηριστική αισθησιακή αισθητική του οίκου.

Η εμφάνισή της ταίριαξε με το συνολικό ύφος της νέας συλλογής, στην οποία κυριάρχησαν το μαύρο, οι διαφάνειες, το δέρμα, οι λάμψεις και οι πιο έντονες, αισθησιακές γραμμές.

[Εδώ μπορεί να μπει gallery/βίντεο από την εμφάνιση της Shakira στο show του Tom Ford.

Στην πρώτη σειρά για τη νέα συλλογή

Η Shakira παρακολούθησε από κοντά την παρουσίαση της συλλογής Spring/Summer 2027, η οποία παρουσιάστηκε στην Place Vendôme στις 30 Σεπτεμβρίου.

Την καλλιτεχνική διεύθυνση του οίκου έχει αναλάβει ο Haider Ackermann, ο σχεδιαστής που έχει γεννηθεί στην Μπογκοτά και μεγάλωσε στη Γαλλία, δίνοντας στη συγκεκριμένη παρουσίαση και μια ιδιαίτερη σύνδεση με την Κολομβία.

Το show του Tom Ford ήταν ένα από τα σημαντικά ραντεβού της φετινής Paris Fashion Week, η οποία παρουσιάζει τις γυναικείες συλλογές για τη σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027 από τις 28 Σεπτεμβρίου έως τις 6 Οκτωβρίου.

Από τη σκηνή της Μαδρίτης στην Εβδομάδα Μόδας

Η σύντομη απόδραση της Shakira στο Παρίσι ήρθε ενώ η τραγουδίστρια βρίσκεται στη Μαδρίτη για τη μουσική της residency. Η ίδια συνεχίζει τις εμφανίσεις της στην ισπανική πρωτεύουσα, κάνοντας ένα μικρό διάλειμμα από το γεμάτο πρόγραμμά της για να βρεθεί στην καρδιά της διεθνούς μόδας.

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