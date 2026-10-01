Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: «Κανείς από τους γιατρούς δεν ζήτησε να τον συνοδεύσει», λέει η διασώστρια

Snapshot Η διασώστρια του ΕΚΑΒ κατέθεσε στην ανακριτική έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Το πλήρωμα του ΕΚΑΒ ακολούθησε τα πρωτόκολλα αντιμετώπισης καρδιακής ανακοπής από την άφιξη μέχρι την παράδοση του ασθενούς στο νοσοκομείο.

Κανένας γιατρός στο ιατρείο δεν ζήτησε από το πλήρωμα να συνοδεύσει τον Γιώργο Μαζωνάκη κατά τη μεταφορά στο νοσοκομείο. Snapshot powered by AI

Στο επίκεντρο της ανακριτικής έρευνας για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη βρέθηκε η κατάθεση της διασώστριας του ΕΚΑΒ που έφτασε στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, όταν ο τραγουδιστής είχε υποστεί καρδιακή ανακοπή.

Η μάρτυρας πέρασε την πόρτα του ανακριτικού γραφείου και παρέμεινε εκεί για περίπου μία ώρα, επιβεβαιώνοντας, σύμφωνα με πληροφορίες, όσα είχε καταθέσει και στην Αστυνομία κατά το προανακριτικό στάδιο.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η διασώστρια επέμεινε ότι το πλήρωμα του ΕΚΑΒ ακολούθησε όσα προβλέπονται από τα σχετικά πρωτόκολλα για την αντιμετώπιση περιστατικών καρδιακής ανακοπής, από τη στιγμή που έφτασε στο ιατρείο μέχρι και την παράδοση του Γιώργου Μαζωνάκη στο νοσοκομείο.

Ιδιαίτερη αναφορά φέρεται να έκανε και στο γεγονός ότι κανένας από τους γιατρούς που βρίσκονταν στο ιατρείο δεν ζήτησε από το πλήρωμα να συνοδεύσει τον ασθενή κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Τη διασώστρια συνόδευσε στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, Γιώργος Μαθιόπουλος. Μιλώντας στους δημοσιογράφους, ανέφερε ότι η εικόνα που αντίκρισαν οι διασώστες κατά την άφιξή τους στο ιατρείο ήταν εκείνη ενός ανθρώπου που είχε υποστεί καρδιακή ανακοπή αρκετά λεπτά νωρίτερα.

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