Επιστρέφει στο ΠΑΣΟΚ ο Γιάννης Μιχελογιαννάκης

Snapshot Ο Γιάννης Μιχελογιαννάκης επιστρέφει στο ΠΑΣΟΚ μετά από δεκαετή θητεία σε ΔΗΜΑΡ, ΣΥΡΙΖΑ και το κόμμα Κασσελάκη.

Δηλώνει πλήρη εμπιστοσύνη στο ΠΑΣΟΚ και τον πρόεδρο Νίκο Ανδρουλάκη ως μοναδική αξιόπιστη εναλλακτική απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.

Η επιστροφή του χαρακτηρίζεται προσωπική επιστροφή στις πολιτικές και ιδεολογικές του ρίζες και στο αρχικό κόμμα του.

Τονίζει την ανάγκη για μια μεγάλη προοδευτική παράταξη και δεσμεύεται να αγωνιστεί για την προοδευτική αλλαγή από την Κρήτη.

Κριτικάρει την κυβέρνηση της ΝΔ για τη διαχείριση της Κρήτης σε υποδομές, υγεία και ακρίβεια, υποστηρίζοντας ανάγκη αναπτυξιακού σχεδίου για τον τόπο. Snapshot powered by AI

Ύστερα από περισσότερο από μια δεκαετία, ο πρώην βουλευτής Γιάννης Μιχελογιαννάκης επιστρέφει στη Χαριλάου Τρικούπη με μια δήλωση που διαμοιράζει στα μέσα ενημέρωσης και στην οποία δηλώνει την πλήρη εμπιστοσύνη του στο ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη

Στη δήλωσή του, η οποία φτάνει στους δημοσιογράφους υπό τη μορφή SMS, o πρώην βουλευτής τονίζει μεταξύ άλλων ότι «σήμερα η ανάγκη για μια ισχυρή, αξιόπιστη και κυβερνητική εναλλακτική πρόταση απέναντι στη ΝΔ είναι πιο επιτακτική από ποτέ. Αυτή την πρόταση μπορεί να την εγγυηθεί μόνο το ΠΑΣΟΚ και ο πρόεδρός του Νίκος Ανδρουλάκης».

«Για μένα, αυτή η απόφαση δεν είναι απλώς μια πολιτική επιλογή, είναι η επιστροφή στις πολιτικές και ιδεολογικές μου ρίζες. Είναι η επιστροφή στο σπίτι από το οποίο ξεκίνησα να αγωνίζομαι».

Ο κ. Μιχελογιαννάκης είχε εκλεγεί αρχικά βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ, ωστόσο στη συνέχεια πέρασε στη ΔΗΜΑΡ και στη συνέχεια ήταν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Μετά την αποχώρησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ εντάχθηκε στο Κίνημα Δημοκρατίας του Στέφανου Κασσελάκη, από το οποίο αποχώρησε στις αρχές του 2026.

Στην ανακοίνωσή του τονίζει ότι «ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα για μια μεγάλη, πλειοψηφική προοδευτική παράταξη, ενώνω τις δυνάμεις μου με το ΠΑΣΟΚ - ΚΑ. Στρατεύομαι στην πρώτη γραμμή αυτού του αγώνα, δίπλα στους απλούς πολίτες του τόπου μας για να φέρουμε ξανά από την Κρήτη το μήνυμα της μεγάλης νίκης, την ελπίδα και την προοδευτική αλλαγή που αξίζει η πατρίδα μας».

Ολόκληρη η δήλωση του Γιάννη Μιχελογιαννάκη έχει ως εξής:

«Συμπατριώτισσες και συμπατριώτες,

Η πολιτική μου διαδρομή είχε πάντα ως μοναδικό γνώμονα την προσφορά στον τόπο μας, την προάσπιση της κοινωνικής δικαιοσύνης και τη δημιουργία μιας προοδευτικής διεξόδου για τη χώρα.

Σήμερα, η ανάγκη για μια ισχυρή, αξιόπιστη και κυβερνητική εναλλακτική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία είναι πιο επιτακτική από ποτέ. Αυτή την πρόταση μπορεί να την εγγυηθεί μόνο το ΠΑΣΟΚ και ο πρόεδρός του Νίκος Ανδρουλάκης. Με σοβαρότητα, θεσμικότητα, καθαρές θέσεις και ένα σύγχρονο σοσιαλδημοκρατικό πρόγραμμα, το ΠΑΣΟΚ αποτελεί πλέον τον μοναδικό καταλύτη για την ανασύνθεση της δημοκρατικής παράταξης.

Για μένα, αυτή η απόφαση δεν είναι απλώς μια πολιτική επιλογή. Είναι η επιστροφή στις πολιτικές και ιδεολογικές μου ρίζες. Είναι η επιστροφή στο σπίτι από το οποίο ξεκίνησα να αγωνίζομαι.

Και αυτή η επιστροφή ξεκινά από εδώ, από την Κρήτη μας. Το νησί που υπήρξε διαχρονικά το κάστρο της Δημοκρατίας, των μεγάλων κοινωνικών αγώνων και της προοδευτικής αλλαγής. Οι Κρητικοί ξέρουν καλά τι σημαίνει αξιοπρέπεια, πολιτική ευθύνη και αληθινή προοδευτική ταυτότητα. Δεν ανέχονται τον λαϊκισμό, αλλά ούτε και την αλαζονεία της σημερινής κυβέρνησης της ΝΔ, που αφήνει το νησί μας χωρίς ισχυρές υποδομές, με ένα διαλυμένο ΕΣΥ και με την ακρίβεια να πνίγει την καθημερινότητά μας. Η Κρήτη δικαιούται ένα αναπτυξιακό σχέδιο που θα στηρίζει τον αγρότη, τον κτηνοτρόφο, τον μικρομεσαίο επιχειρηματία και τους νέους μας, και όχι μια πολιτική των «καλαθιών» και των επιδομάτων.

Ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα για μια μεγάλη, πλειοψηφική προοδευτική παράταξη, ενώνω τις δυνάμεις μου με το ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής. Στρατεύομαι στην πρώτη γραμμή αυτού του αγώνα, δίπλα στους απλούς πολίτες του τόπου μας, για να φέρουμε ξανά από την Κρήτη το μήνυμα της μεγάλης νίκης, την ελπίδα και την προοδευτική αλλαγή που αξίζει η πατρίδα μας».