Christa Pike: Είχαν προειδοποιήσει πώς δεν θα πεθάνει από τις ενέσεις πεντοβαρβιτάλης

Η Christa Pike νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση σε τοπικό νοσοκομείο, αφού πραγματοποιήθηκαν δύο ανεπιτυχείς προσπάθειες εκτέλεσής της

Ειρήνη Κοστιούκ, Επιμέλεια

Christa Pike: Είχαν προειδοποιήσει πώς δεν θα πεθάνει από τις ενέσεις πεντοβαρβιτάλης
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Christa Pike νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από δύο ανεπιτυχείς προσπάθειες εκτέλεσής της με θανατηφόρα ένεση στο Τενεσί.
  • Η μέθοδος της εκτέλεσης με πεντοβαρβιτάλη έχει προκαλέσει επανειλημμένα προβλήματα, όπως και σε προηγούμενη αποτυχημένη εκτέλεση στο Τενεσί.
  • Η Pike έχει θρομβοπενία και μικρές φλέβες, που δυσκολεύουν την τοποθέτηση ενδοφλέβιων καθετήρων και αυξάνουν τον κίνδυνο αποτυχημένης εκτέλεσης.
  • Δικηγόροι και οργανώσεις έχουν προειδοποιήσει για τον κίνδυνο βασανιστικού θανάτου και έχουν ζητήσει νομική αξιολόγηση της συνταγματικότητας της εκτέλεσης.
  • Η Pike βρίσκεται στη λίστα των μελλοθανάτων για 30 χρόνια, μετά την καταδίκη της για δολοφονία το 1995.
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Η Christa Pike, η οποία επρόκειτο να γίνει η πρώτη γυναίκα που εκτελέστηκε εδώ και 200 χρόνια στο Τενεσί, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση σε τοπικό νοσοκομείο, αφού πραγματοποιήθηκαν δύο ανεπιτυχείς προσπάθειες εκτέλεσής της με θανατηφόρα ένεση στις φυλακές της πολιτείας.

Οι δικηγόροι της δήλωσαν ότι παραμένει ζωντανή και χρειάστηκε να «μεταφερθεί σε νοσοκομείο για να διασωθεί», καθώς της χορηγήθηκαν δύο ενέσεις πεντοβαρβιτάλης, όμως η καρδιά της συνέχισε να χτυπάει κανονικά.

Ωστόσο, ο Ματ Γουέλς, αναπληρωτής διευθυντής της Reprieve US, μιας μιας μη κερδοσκοπικής νομικής οργάνωσης που αγωνίζεται κατά των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είχε προειδοποιήσει εδώ και καιρό ότι η συγκεκριμένη μέθοδος εκτέλεσης «παρουσιάζει περισσότερα προβλήματα από οποιαδήποτε άλλη».

«Λίγους μήνες πριν, η πολιτεία του Τενεσί προσπάθησε να εκτελέσει τον Τόνι Κάρουθερς πάλι με την ίδια μέθοδο και απέτυχε. Ήταν δεμένος πάνω σε ένα φορείο για περισσότερο από μία ώρα, ενώ το προσωπικό της φυλακής τον τρυπούσε με βελόνες, καθώς δεν μπορούσαν να βρουν την φλέβα του».

Η εκτέλεση του Κάρουθερς, η οποία είχα προγραμματιστεί για τον Μάιο, διακόπηκε, καθώς οι γιατροί δεν κατάφεραν να βρουν φλέβα, με ορισμένους ειδικούς να χαρακτήρισαν ολόκληρη την διαδικασία «βάρβαρη».

«Το γεγονός ότι η πολιτεία του Τενεσί επιμένει να εκτελέσει την Christa με αυτήν την μέθοδο, τόσο σύντομα αφού βασανίστηκε ένας άλλος θανατοποινίτης, είναι απίστευτο. Υπάρχει υψηλός κίνδυνος η Christa Pike να υποστεί έναν βασανιστικό θάνατο», είχε προειδοποιήσει τότε.

TENNESSEE EJECUCION

Η Christa Pike

AP

«Έχει ιδιαίτερα μικρές φλέβες»

Τον ίδιο φόβο είχε εκφράσει και ο δικηγόρος που εκπροσωπεί την Pike, ο Στίβεν Φερέλ, ο οποίος είχε εκδώσει μια ανακοίνωση τον Ιούνιο, με την οποία προειδοποιούσε ότι η Christa πάσχει από μια πάθηση, η οποία θα δυσκόλευε την διαδικασία.

«Ανησυχούμε ιδιαίτερα για την εκτέλεση της Christa, λόγω μιας αιματολογικής πάθησης που έχει, την θρομβοπενία, μια ιατρική κατάσταση όπου ο αριθμός των αιμοπεταλίων στο αίμα είναι ασυνήθιστα χαμηλός, η οποία μπορεί να οδηγεί σε υπερβολική αιμορραγία. Παράλληλα, η Christa έχει ιδιαίτερα μικρές φλέβες, που θα δυσκολέψουν ακόμη και τους πιο εξειδικευμένους ιατρικούς επαγγελματίες να εισάγουν μια βελόνα στο δέρμα της», είχε πει.

«Η δυσκολία στην τοποθέτηση ενδοφλέβιων καθετήρων είναι μια γνωστή επιπλοκή που έχει προκαλέσει παρατεταμένες και αποτυχημένες εκτελέσεις εδώ και χρόνια», κατέληξε ο Φέρελ.

Ο δικηγόρος της είχε ζητήσει τότε να διοριστεί ένας «ειδικός εμπειρογνώμονας» για την υπόθεσή της Pike, ο οποίος θα αξιολογούσε εάν η εκτέλεσή της είναι συνταγματική.

Η Pike βρίσκεται εδώ και 30 χρόνια στην πτέρυγα των μελλοθανάτων, αφού καταδικάστηκε σε θάνατο για τη δολοφονία της 19χρονης Colleen Slemmer το 1995.

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