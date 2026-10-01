Christa Pike: Οι δραματικές σκηνές στον θάλαμο εκτέλεσης - «Από ροχαλητό πέρασε στην τσιρίδα»

Τι ανέφεραν μάρτυρες που βρέθηκαν μέσα στην αίθουσα των φυλακών του Τενεσί

Δημήτρης Δρίζος

Christa Pike: Οι δραματικές σκηνές στον θάλαμο εκτέλεσης - «Από ροχαλητό πέρασε στην τσιρίδα»
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Christa Pike επέζησε μετά τη χορήγηση δύο δόσεων πεντοβαρβιτάλης κατά την εκτέλεσή της στο Τενεσί.
  • Το Ανώτατο Δικαστήριο επέτρεψε την εκτέλεση παρά την προσωρινή αναστολή της μίας ώρα πριν.
  • Η Pike μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο και ο κυβερνήτης διέταξε έρευνα για το περιστατικό.
  • Μάρτυρες ανέφεραν ότι η Pike παρέμενε ζωντανή με βαριά αναπνοή και ροχαλητό μετά την εκτέλεση.
  • Το Tennessee Department of Correction δήλωσε ότι ακολουθήθηκε το νόμιμο πρωτόκολλο εκτέλεσης και η ουσία θεωρείται αποτελεσματική.
Snapshot powered by AI

Δραματικές σκηνές εκτυλίχθηκαν στο Τενεσί χθες, 30 Σεπτεμβρίου, όταν η θανατοποινίτισσα Christa Pike επέζησε αφού της χορηγήθηκαν δύο σύριγγες πεντοβαρβιτάλης.

Η Pike βρισκόταν επί 30 χρόνια στην πτέρυγα των μελλοθάνατων και η νομική της ομάδα έδωσε μάχη μέχρι την τελευταία στιγμή προκειμένου να σταματήσει την εκτέλεσή της. Για λίγο τα κατάφερε, όταν η εκτέλεση ανεστάλη μόλις μία ώρα πριν από την προγραμματισμένη ώρα, όμως το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάσισε στη συνέχεια να προχωρήσει κανονικά.

Στη συνέχεια της χορηγήθηκαν δύο δόσεις πεντοβαρβιτάλης, όμως η Pike επέζησε. Σύμφωνα με τους δικηγόρους της, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο όπου δέχεται μέτρα για τη διάσωσή της.

Δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής γνωστό γιατί η Pike δεν πέθανε μετά τις δύο θανατηφόρες δόσεις. Ο κυβερνήτης του Τενεσί, Bill Lee, διέταξε έρευνα για το περιστατικό.

Μετά το χάος που επικράτησε, δημοσιογράφοι που παρακολούθησαν την αποτυχημένη εκτέλεση μοιράστηκαν τις μαρτυρίες τους για όσα συνέβησαν.

Christa Pike

Η Christa Pike το 1998

Η ρεπόρτερ του WPLN Catherine Sweeney ανέφερε: «Πέρασαν από δύο γύρους και εκείνη εξακολουθούσε να αναπνέει στο τέλος. Η αναπνοή της ήταν πολύ βαριά. Κάποια στιγμή σήκωσε το κεφάλι της και κοιτούσε γύρω της.

Είπε ότι ένιωθε ένα σημείο να καίει και να πονάει και ρώτησε αν αυτό ήταν φυσιολογικό. Τίποτα από όλα αυτά δεν ήταν φυσιολογικό».

Η παρουσιάστρια του WKRN Tori Gessner μοιράστηκε επίσης τη δική της μαρτυρία.

«Όταν άνοιξαν οι κουρτίνες, μπαινόβγαινε ασυνεχώς σε έναν ύπνο με ροχαλητό και σε σιωπή», είπε, σύμφωνα με το CNN.

«Όταν οι κουρτίνες έκλεισαν για τελευταία φορά, στις 20:05, μπορούσαμε να ακούμε σταθερά το ροχαλητό της, το οποίο σταδιακά εξελίχθηκε σε έναν ήχο σαν ροχαλητό και τσιρίδα. Ακόμη και στις 20:53, όταν έκλεισε το μικρόφωνο, μπορούσαμε να ακούμε το ροχαλητό».

Μετά από αυτό το σημείο, ζητήθηκε από τους μάρτυρες να αποχωρήσουν από τον χώρο.

Ένας ακόμη μάρτυρας, ο τηλεοπτικός παραγωγός John North, εξέφρασε ερωτήματα σχετικά με όσα είχαν δει.

«Έχουμε πολλά ερωτήματα για όσα είδαμε και για όσα δεν είδαμε, επειδή υπήρχαν στιγμές που τα στόρια ήταν κατεβασμένα για εμάς και στιγμές που ήταν σηκωμένα», δήλωσε σε ρεπορτάζ μετά την αποτυχημένη εκτέλεση.

«Φαίνεται ότι αυτό δεν εξελίχθηκε όπως πίστευαν ότι θα εξελισσόταν, αλλά δεν το γνωρίζουμε αυτό. Όταν φύγαμε από το κτίριο, από όσο γνωρίζαμε, πιθανότατα ήταν ακόμη ζωντανή — μόλις είδατε τα οχήματα έκτακτης ανάγκης να φτάνουν. Δεν γνωρίζουμε σε τι κατάσταση βρίσκεται».

screenshot-2026-10-01-074611.jpg

Ο Abraham Bonowitz, συνιδρυτής της οργάνωσης Death Penalty Action, χαρακτήρισε ολόκληρο το περιστατικό «εξοργιστικό».

Σε δήλωσή του για την αποτυχημένη εκτέλεση της Pike, ανέφερε: «Η ανικανότητα του Υπουργείου Διόρθωσης του Τενεσί θέτει απόψε τον πήχη στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο. Δεν υπάρχουν άλλα λόγια. Αυτό είναι εξοργιστικό. Πώς μπορούν να κοιμούνται τα βράδια;»

Παρότι είναι ξεκάθαρο ότι κάτι πήγε πολύ στραβά, εκπρόσωπος του Tennessee Department of Correction επιμένει ότι «ακολουθήθηκε κάθε βήμα του νόμιμου, καθιερωμένου πρωτοκόλλου εκτέλεσης της Πολιτείας, το οποίο έχει εγκριθεί από το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα».

Η εκπρόσωπος του υπουργείου, Dorinda Carter, πρόσθεσε: «Η χημική ουσία για τη θανατηφόρα ένεση που προβλέπεται στο πρωτόκολλο έχει αποδειχθεί σταθερά αποτελεσματική και το πρωτόκολλο δεν επιτρέπει επιπλέον διαδικασίες πέρα από αυτές που εφαρμόστηκαν απόψε. Η Christa Pike μεταφέρθηκε σε ιατρική μονάδα εκτός του χώρου των φυλακών».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:07ΕΛΛΑΔΑ

Πήγαν να εξαπατήσουν 73χρονο και έπεσαν στην παγίδα του - Συνελήφθη 19χρονος

12:04ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Αγνοείται κτηνοτρόφος, οχήματα έπεσαν στη θάλασσα στις Γούβες, κόπηκε γέφυρα στον Μυλοπόταμο

12:03LIFESTYLE

Σακίρα: Άφησε για λίγο τη Μαδρίτη και βρέθηκε στο Παρίσι - Η εμφάνιση στο show του Tom Ford

11:57ΚΟΣΜΟΣ

Christa Pike: Οι δραματικές σκηνές στον θάλαμο εκτέλεσης - «Από ροχαλητό πέρασε στην τσιρίδα»

11:50LIFESTYLE

Θοδωρής Αθερίδης για Σμαράγδα Καρύδη: «Αλήθεια, δεν έχω χωρίσει»-Η νέα εξομολόγηση για τη σχέση τους

11:50ΚΟΣΜΟΣ

Christa Pike: Είχαν προειδοποιήσει πώς δεν θα πεθάνει από τις ενέσεις πεντοβαρβιτάλης - « Έχει ιδιαίτερα μικρές φλέβες»

11:37WHAT THE FACT

Αγόρασε για 300 λίρες ένα «μπετονένιο» άγαλμα και ανακάλυψε έργο αξίας έως 100.000 λιρών

11:22ΚΑΙΡΟΣ

Πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες - Η πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά

11:18ΕΛΛΑΔΑ

Ο θάνατος της Μυρτώς: Συμπληρωματική κατάθεση δίνουν οι 3 κατηγορούμενοι - Παραιτήθηκε ξαφνικά ο διοικητής του Νοσοκομείου Κεφαλονιάς

11:15WHAT THE FACT

Υπέστη ανακοπή στα 21 της ενώ «σκρόλαρε» στο κινητό: Την έσωσε η μητέρα της που ήξερε ΚΑΡΠΑ και είχε απινιδωτή στο σπίτι

11:12ΚΟΣΜΟΣ

flydubai: Τα ερωτήματα για τον συγκυβερνήτη - Πώς έγινε η τρομοκρατική επίθεση

11:06ANNOUNCEMENTS

«Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens»: Το μεγαλύτερο motorsport event της χρονιάς έρχεται αυτό το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στο ΟΑΚΑ

11:05LIFESTYLE

Μπεν Άφλεκ: Έχασε και τους δύο γονείς του μέσα σε δύο μήνες - Τα γράμματα που ανακάλυψε μετά τον θάνατο της μητέρας του

11:02ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτο και όμως αληθινό: Θα αποπειραθούν να εκτελέσουν ξανά την Christa Pike!

10:57ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Εκκενώνεται το Δικαστικό Μέγαρο μετά από απειλή για βόμβα

10:57ANNOUNCEMENTS

Ελλάδα-Ολλανδία με σούπερ προσφορά* από το Pamestoixima.gr

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τα κινεζικά αυτοκίνητα «πλημμυρίζουν» αθόρυβα την Ευρώπη

10:47ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο με τον τάφο του Ιησού στην Ιαπωνία – Τι υποστηρίζει ένας απίστευτος θρύλος

10:46ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Λος Άντζελες: Συνετρίβη ιατρικό ελικόπτερο - Δύο νεκροί, δύο σοβαρά τραυματίες, ένας αγνοούμενος

10:41ΕΛΛΑΔΑ

Άνω Λιόσια: Διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Ολύμπου λόγω πρόσκρουσης φορτηγού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 1η Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

11:18ΕΛΛΑΔΑ

Ο θάνατος της Μυρτώς: Συμπληρωματική κατάθεση δίνουν οι 3 κατηγορούμενοι - Παραιτήθηκε ξαφνικά ο διοικητής του Νοσοκομείου Κεφαλονιάς

11:02ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτο και όμως αληθινό: Θα αποπειραθούν να εκτελέσουν ξανά την Christa Pike!

08:54ΚΟΣΜΟΣ

flydubai: Ήρωας οδοντίατρος έσωσε τον μαχαιρωμένο πιλότο – «Τα χέρια του ήταν σχεδόν κομμένα στα δύο»

07:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι επόμενες δύσκολες 30 ώρες που «βλέπει» το GFS - H πρόγνωση των Αμερικανών για την Ελλάδα

09:44ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Στο έλεος της κακοκαιρίας – Πλημμύρισαν σπίτια, καταστήματα, υπερχείλισε ποταμός

11:22ΚΑΙΡΟΣ

Πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες - Η πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Ταυτοποιήθηκε μία 36χρονη για την διαπόμπευση με τα φέιγ βολάν γυναίκας

10:17LIFESTYLE

Σύννεφα στον γάμο Απόστολου Λύτρα - Δώρας Παπαδοπούλου - «Φουντώνουν» οι φήμες χωρισμού έναν χρόνο μετά

09:57ΕΛΛΑΔΑ

Οδηγός ταξί έτρεχε στην Αττική Οδό με 206 χλμ./ώρα και το κινητό μετέδιδε live στο Tik Tok

10:10ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν μετά από μήνυση TikToker οι δύο αστυνομικοί που τον καταδίωξαν

10:22LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Σαρωτικό το φινάλε του «Ριφιφί» - Τι έκανε ο ανταγωνισμός

09:18ΚΟΣΜΟΣ

Christa Pike: Τα τελευταία λόγια της πριν τις θανάσιμες ενέσεις - Απέτυχε η εκτέλεσή της

09:36ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Τροχαίο στις Τρεις Γέφυρες έφερε χάος στον Κηφισό - Στα 11 χλμ. η ουρά των οχημάτων

07:18ΕΘΝΙΚΑ

«Υπερίων»: Το νέο ελληνικό «τείχος» της ΕΑΒ κατά των σμηνών από drones - Ο συμβολισμός του Τιτάνα του Φωτός που χώρισε την γη από τον ουρανό

08:51ΚΟΣΜΟΣ

«Να χτυπάτε τις γυναίκες σας αν δεν σας υπακούν»: Σάλος με ισλαμιστή δάσκαλο στο Λονδίνο

10:01ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Νέο μήνυμα από το 112

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Flydubai: Αυτός είναι ο Ινδός ήρωας πιλότος που έσωσε 174 άτομα - Το «ευχαριστώ» των Ισραηλινών

09:14WHAT THE FACT

«Νέο θαλάσσιο “θηρίο” ανακαλύφθηκε από επιστήμονες - Ούτε οι επιστήμονες πίστευαν πως υπάρχει

11:15WHAT THE FACT

Υπέστη ανακοπή στα 21 της ενώ «σκρόλαρε» στο κινητό: Την έσωσε η μητέρα της που ήξερε ΚΑΡΠΑ και είχε απινιδωτή στο σπίτι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ