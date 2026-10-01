Christa Pike: Οι δραματικές σκηνές στον θάλαμο εκτέλεσης - «Από ροχαλητό πέρασε στην τσιρίδα»

Snapshot Η Christa Pike επέζησε μετά τη χορήγηση δύο δόσεων πεντοβαρβιτάλης κατά την εκτέλεσή της στο Τενεσί.

Το Ανώτατο Δικαστήριο επέτρεψε την εκτέλεση παρά την προσωρινή αναστολή της μίας ώρα πριν.

Η Pike μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο και ο κυβερνήτης διέταξε έρευνα για το περιστατικό.

Μάρτυρες ανέφεραν ότι η Pike παρέμενε ζωντανή με βαριά αναπνοή και ροχαλητό μετά την εκτέλεση.

Το Tennessee Department of Correction δήλωσε ότι ακολουθήθηκε το νόμιμο πρωτόκολλο εκτέλεσης και η ουσία θεωρείται αποτελεσματική. Snapshot powered by AI

Δραματικές σκηνές εκτυλίχθηκαν στο Τενεσί χθες, 30 Σεπτεμβρίου, όταν η θανατοποινίτισσα Christa Pike επέζησε αφού της χορηγήθηκαν δύο σύριγγες πεντοβαρβιτάλης.

Η Pike βρισκόταν επί 30 χρόνια στην πτέρυγα των μελλοθάνατων και η νομική της ομάδα έδωσε μάχη μέχρι την τελευταία στιγμή προκειμένου να σταματήσει την εκτέλεσή της. Για λίγο τα κατάφερε, όταν η εκτέλεση ανεστάλη μόλις μία ώρα πριν από την προγραμματισμένη ώρα, όμως το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάσισε στη συνέχεια να προχωρήσει κανονικά.

Στη συνέχεια της χορηγήθηκαν δύο δόσεις πεντοβαρβιτάλης, όμως η Pike επέζησε. Σύμφωνα με τους δικηγόρους της, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο όπου δέχεται μέτρα για τη διάσωσή της.

Δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής γνωστό γιατί η Pike δεν πέθανε μετά τις δύο θανατηφόρες δόσεις. Ο κυβερνήτης του Τενεσί, Bill Lee, διέταξε έρευνα για το περιστατικό.

Μετά το χάος που επικράτησε, δημοσιογράφοι που παρακολούθησαν την αποτυχημένη εκτέλεση μοιράστηκαν τις μαρτυρίες τους για όσα συνέβησαν.

Η Christa Pike το 1998

Η ρεπόρτερ του WPLN Catherine Sweeney ανέφερε: «Πέρασαν από δύο γύρους και εκείνη εξακολουθούσε να αναπνέει στο τέλος. Η αναπνοή της ήταν πολύ βαριά. Κάποια στιγμή σήκωσε το κεφάλι της και κοιτούσε γύρω της.

Είπε ότι ένιωθε ένα σημείο να καίει και να πονάει και ρώτησε αν αυτό ήταν φυσιολογικό. Τίποτα από όλα αυτά δεν ήταν φυσιολογικό».

Η παρουσιάστρια του WKRN Tori Gessner μοιράστηκε επίσης τη δική της μαρτυρία.

«Όταν άνοιξαν οι κουρτίνες, μπαινόβγαινε ασυνεχώς σε έναν ύπνο με ροχαλητό και σε σιωπή», είπε, σύμφωνα με το CNN.

«Όταν οι κουρτίνες έκλεισαν για τελευταία φορά, στις 20:05, μπορούσαμε να ακούμε σταθερά το ροχαλητό της, το οποίο σταδιακά εξελίχθηκε σε έναν ήχο σαν ροχαλητό και τσιρίδα. Ακόμη και στις 20:53, όταν έκλεισε το μικρόφωνο, μπορούσαμε να ακούμε το ροχαλητό».

Μετά από αυτό το σημείο, ζητήθηκε από τους μάρτυρες να αποχωρήσουν από τον χώρο.

Ένας ακόμη μάρτυρας, ο τηλεοπτικός παραγωγός John North, εξέφρασε ερωτήματα σχετικά με όσα είχαν δει.

«Έχουμε πολλά ερωτήματα για όσα είδαμε και για όσα δεν είδαμε, επειδή υπήρχαν στιγμές που τα στόρια ήταν κατεβασμένα για εμάς και στιγμές που ήταν σηκωμένα», δήλωσε σε ρεπορτάζ μετά την αποτυχημένη εκτέλεση.

«Φαίνεται ότι αυτό δεν εξελίχθηκε όπως πίστευαν ότι θα εξελισσόταν, αλλά δεν το γνωρίζουμε αυτό. Όταν φύγαμε από το κτίριο, από όσο γνωρίζαμε, πιθανότατα ήταν ακόμη ζωντανή — μόλις είδατε τα οχήματα έκτακτης ανάγκης να φτάνουν. Δεν γνωρίζουμε σε τι κατάσταση βρίσκεται».

Ο Abraham Bonowitz, συνιδρυτής της οργάνωσης Death Penalty Action, χαρακτήρισε ολόκληρο το περιστατικό «εξοργιστικό».

Σε δήλωσή του για την αποτυχημένη εκτέλεση της Pike, ανέφερε: «Η ανικανότητα του Υπουργείου Διόρθωσης του Τενεσί θέτει απόψε τον πήχη στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο. Δεν υπάρχουν άλλα λόγια. Αυτό είναι εξοργιστικό. Πώς μπορούν να κοιμούνται τα βράδια;»

Παρότι είναι ξεκάθαρο ότι κάτι πήγε πολύ στραβά, εκπρόσωπος του Tennessee Department of Correction επιμένει ότι «ακολουθήθηκε κάθε βήμα του νόμιμου, καθιερωμένου πρωτοκόλλου εκτέλεσης της Πολιτείας, το οποίο έχει εγκριθεί από το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα».

Η εκπρόσωπος του υπουργείου, Dorinda Carter, πρόσθεσε: «Η χημική ουσία για τη θανατηφόρα ένεση που προβλέπεται στο πρωτόκολλο έχει αποδειχθεί σταθερά αποτελεσματική και το πρωτόκολλο δεν επιτρέπει επιπλέον διαδικασίες πέρα από αυτές που εφαρμόστηκαν απόψε. Η Christa Pike μεταφέρθηκε σε ιατρική μονάδα εκτός του χώρου των φυλακών».

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