Ηλεία: Πήγαν να εξαπατήσουν 73χρονο και έπεσαν στην παγίδα του - Συνελήφθη 19χρονος

Ένας19χρονος συνελήφθη στην Ηλεία για απόπειρα εξαπάτησης 73χρονου με το πρόσχημα τεχνικού του ΔΕΔΔΗΕ

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Ηλεία: Πήγαν να εξαπατήσουν 73χρονο και έπεσαν στην παγίδα του - Συνελήφθη 19χρονος
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο ηλικιωμένος κατάλαβε την απάτη και συνεργάστηκε με την Αστυνομία, αφήνοντας τα πολύτιμα αντικείμενα σε σακούλα στην αυλή του.
  • Η Αστυνομία οργάνωσε επιχείρηση και συνέλαβε τον νεαρό όταν προσπάθησε να παραλάβει τα αντικείμενα.
  • Σε βάρος του 19χρονου σχηματίζεται δικογραφία για απόπειρα απάτης.
  • Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκόμενων προσώπων.
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Σε παγίδα της Αστυνομίας έπεσε ένας 19χρονος στην Ηλεία, ο οποίος φέρεται να συμμετείχε σε απόπειρα εξαπάτησης ενός 73χρονου.

Όλα ξεκίνησαν το μεσημέρι της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου, όταν ο ηλικιωμένος δέχθηκε τηλεφώνημα από άγνωστο άνδρα, ο οποίος συστήθηκε ως τεχνικός του ΔΕΔΔΗΕ. Ο δράστης ισχυρίστηκε ότι είχε εντοπιστεί πρόβλημα στο ηλεκτρικό δίκτυο και, χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα τον κίνδυνο πρόκλησης ζημιών, ζήτησε από τον 73χρονο να συγκεντρώσει χρήματα και άλλα πολύτιμα αντικείμενα από το σπίτι.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο ηλικιωμένος κατάλαβε ότι επρόκειτο για απόπειρα απάτης και αποφάσισε να προσποιηθεί ότι πείστηκε. Συμφώνησε, μάλιστα, να τοποθετήσει τα αντικείμενα αξίας σε σακούλα και να την αφήσει στην αυλή του σπιτιού του.

Την ίδια στιγμή, όμως, είχε ήδη ενημερώσει την Αστυνομία. Οι αρχές οργάνωσαν επιχείρηση και αστυνομικοί έλαβαν θέσεις περιμετρικά της κατοικίας, ενώ ένας από αυτούς κρύφτηκε στην αυλή, περιμένοντας το άτομο που θα εμφανιζόταν για να παραλάβει τη σακούλα.

Λίγη ώρα αργότερα, ένας 19χρονος έφτασε στο σημείο και μπήκε στην αυλή, με σκοπό να πάρει τα αντικείμενα. Οι αστυνομικοί επενέβησαν άμεσα και προχώρησαν στη σύλληψή του.

Ο νεαρός οδηγήθηκε στη Διεύθυνση Αστυνομίας Ηλείας, ενώ σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για απόπειρα απάτης.

Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των υπόλοιπων ατόμων που φέρονται να συμμετείχαν στην υπόθεση.

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