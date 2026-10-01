flydubai: Ισραηλινός υδραυλικός έσωσε το αεροσκάφος επειδή έβλεπε ντοκιμαντέρ και έμαθε να πιλοτάρει

Αυτό που είχα δει μου φάνηκε χρήσιμο στην μοναδική προσπάθεια που έκανα στη ζωή μου για να επιζήσω. Ήταν μια ευκαιρία, μία και μοναδική ευκαιρία, είπε ο Γιανίβ Χαγιούν που σταμάτησε τη «βουτιά» του αεροσκάφους

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

flydubai: Ισραηλινός υδραυλικός έσωσε το αεροσκάφος επειδή έβλεπε ντοκιμαντέρ και έμαθε να πιλοτάρει
ΚΟΣΜΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Ισραηλινός υδραυλικός Γιανίβ Χαγιούν έσωσε το αεροσκάφος της flydubai, έχοντας μάθει στοιχεία για πιλότιση από το ντοκιμαντέρ "Air Crash Investigation".
  • Ο Χαγιούν μπήκε στο πιλοτήριο μετά τον σοβαρό τραυματισμό του πιλότου και ακινητοποίησε τον επιτιθέμενο συγκυβερνήτη με τη βοήθεια άλλων επιβατών.
  • Εφαρμόζοντας όσα είχε δει στη σειρά, τράβηξε τα χειριστήρια για να σταματήσει την πτώση του αεροσκάφους, πριν ο επαγγελματίας πιλότος αναλάβει τον έλεγχο.
  • Ο Χαγιούν φρόντιζε τον τραυματισμένο πιλότο και εμπόδιζε οποιονδήποτε να μπει στο πιλοτήριο μέχρι την ασφαλή προσγείωση στη Σαουδική Αραβία.
  • Η εμπειρία του Χαγιούν από το ντοκιμαντέρ αποδείχθηκε κρίσιμη για την επιβίωση των επιβατών και την αποτροπή καταστροφής.
Snapshot powered by AI

Ένας από τους ήρωες της πτήσης της flydubai η οποία λίγο έλειψε να συντριβεί από τον συγκυβερνήτη έμαθε τα πάντα για τα πιλοτήρια και τι να κάνει σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης από ένα ντοκιμαντέρ, που παρακολουθούσε συχνά στην τηλεόραση. Οι λεπτομέρειες κατέληξαν να σώσουν τη ζωή τη δική του αλλά και των επιβατών του αεροσκάφους.

Ο Γιανίβ Χαγιούν ήταν ο πρώτος που μπήκε στο πιλοτήριο του αεροσκάφους όταν άνοιξε την πόρτα ο σοβαρά τραυματισμένος Ινδός πιλότος. Περιέγραψε τα δραματικά δευτερόλεπτα και το τι αντίκρισε μέσα στο κοκ πιτ. «Στο μπροστινό μέρος του αεροσκάφους, μια γυναίκα άρχισε να ουρλιάζει κάτι για μαχαίρωμα: “Τον μαχαιρώνει, τον μαχαιρώνει”», είπε στην Daily Mail ο Χαγιούν.

Τότε έτρεξε προς το πιλοτήριο, από όπου προέρχονταν οι κραυγές της γυναίκας. Την ώρα που πλησίαζε το αεροσκάφος ξεκίνησε τη «βουτιά». «Διήρκεσε αρκετά δευτερόλεπτα. Δεν ξέρω ακριβώς πόσα δευτερόλεπτα ήταν, αλλά λένε ότι χάσαμε 14.000 ή 15.000 πόδια σε λιγότερο από ένα λεπτό. Το αεροσκάφος έχασε αυτό το υψόμετρο. Ήταν τρομερό», ανέφερε.

Μόλις κατάφερε να συνέλθει από το πρώτο σοκ ο Γιανίβ Χαγιούν έπιασε την πόρτα του πιλοτηρίου και κατάλαβε ότι ο συγκυβερνήτης κρατούσε την λαβή. «Έσπρωξα την πόρτα ενώ εκείνος κρατούσε τη λαβή. Την άνοιξα και μπήκα μέσα. Στο πάτωμα, ακριβώς δίπλα στην πόρτα, βρισκόταν ο πιλότος. Ήταν ξαπλωμένος εκεί. Είχε υποστεί πολύ σοβαρά τραύματα», είπε ο Γιανίβ Χαγιούν.

Και συνέχισε την περιγραφή: «Δεν υπήρχε πιλότος στη θέση του κυβερνήτη. Ένας πιλότος βρισκόταν ξαπλωμένος δίπλα στην πόρτα, σοβαρά τραυματισμένος αλλά είχε τις αισθήσεις του. Τα μάτια του ήταν ανοιχτά. Ανάμεσα στις δύο θέσεις βρίσκονται τα χειριστήρια του αεροσκάφους».

https://www.instagram.com/reel/Dd7oID1ibXH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Ο Γιανίβ Χαγιούν εξήγησε ότι ο συγκυβερνήτης είχε βάλει τα γόνατα του στα χειριστήρια του αεροσκάφους «σαν να προσπαθούσε να παρεμβαίνει στα όργανα». «Ήταν σκυμμένος προς τα εμπρός, προς τα χειριστήρια του αεροσκάφους. Έτσι τον άρπαξα από το λαιμό. Τον έσπρωξα προς την έξοδο και άρχισα να φωνάζω στους επιβάτες να έρθουν να βοηθήσουν, επειδή αντιστεκόταν», είπε. Τότε τουλάχιστον τρεις Ισραηλινοί έτρεξαν να τον βοηθήσουν και κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον συγκυβερνήτη.

«Τον εξουδετερώσαμε με χτυπήματα. Έπρεπε να τον ακινητοποιήσουμε, οπότε δέχτηκε μερικά χτυπήματα. Τον δέσαμε. Μόλις έπαψε να αποτελεί απειλή, απλώς στεκόμασταν από πάνω του και φροντίζαμε να μην μπορεί να ελευθερωθεί. Ίσως μάλιστα να έχασε τις αισθήσεις του για λίγα λεπτά. Δεν ξέρω».

flydubai Γιανίβ Χαγιούν

Ο Ισραηλινός επιβάτης Γιανίβ Χαγιούν με αίματα στην μπλούζα του αφού έδωσε μάχη στο πιλοτήριο του αεροσκάφους της flydubai και έφτασε αεροδρόμιο του Διεθνούς Αεροδρομίου Μπεν Γκουριόν. 30 Σεπτεμβρίου 2026.

AP

«Έβλεπα την εκπομπή Air Crash Investigation και ήξερα ότι πρέπει να τραβήξεις τα χειριστήρια»

Μόλις έδεσαν τον συγκυβερνήτη ο Χαγιούν επέστρεψε στα χειριστήρια του αεροσκάφους. «Έσκυψα πάνω από το κάθισμα, έβαλα τα χέρια μου προς τα εμπρός και τράβηξα τα χειριστήρια προς το μέρος μου, επειδή το αεροσκάφος κατευθυνόταν προς τα κάτω. Τράβηξα τα χειριστήρια προς το μέρος μου. Διήρκεσε μόνο λίγα δευτερόλεπτα», εξήγησε.

Αποκάλυψε ότι ήξερε τι πρέπει να κάνει επειδή του άρεσε μία εκπομπή στην τηλεόραση που δείχνει τις έρευνες μετά από μεγάλα αεροπορικά δυστυχήματα. «Υπάρχει μια εκπομπή που λέγεται “Air Crash Investigation”… Οι εικόνες είναι τρομακτικές και κάνουν τη γυναίκα μου να φοβάται να πετάξει, οπότε την παρακολουθώ κρυφά όταν δεν την βλέπει μαζί μου. Είδα εκεί ότι, όταν ένα αεροσκάφος κατεβαίνει, πρέπει να τραβήξεις τα χειριστήρια προς τα πίσω για να ισιώσεις τη μύτη. Πραγματικά διήρκεσε μόνο λίγα δευτερόλεπτα. Δεν ήταν ότι πιλοτάρισα εγώ το αεροπλάνο», είπε ο Χαγιούν.

Μάλιστα ανέφερε ότι συχνά η κόρη του τον ρωτούσε γιατί βλέπει την συγκεκριμένη εκπομπή και σε τι θα μπορούσε ποτέ να του χρησιμεύσει ένα ντοκιμαντέρ για αεροσκάφη. «Λοιπόν, εδώ είναι που μου φάνηκε χρήσιμο. Αυτό που είχα δει μου φάνηκε χρήσιμο στην μοναδική προσπάθεια που έκανα στη ζωή μου για να επιζήσω. Ήταν μια ευκαιρία, μία και μοναδική ευκαιρία», παραδέχθηκε.

«Μπορείς να το αφήσεις αναλαμβάνω εγώ μου είπε ο πιλότος»

Ο Χαγιούν συνέχισε να βοηθάει τους πιλότους και τους άλλους Ισραηλινούς μέχρι το αεροσκάφος να προσγειωθεί με ασφάλεια στη Σαουδική Αραβία. «Ένας πιλότος από την ίδια αεροπορική εταιρεία, τη Flydubai, βρισκόταν εκεί. Ήρθε προς το μέρος μου και μου είπε στα αγγλικά: “Μπορείς να το αφήσεις. Άφησε το. Αναλαμβάνω εγώ από εδώ και πέρα”».

«Διαφορετικά, θα βρισκόμασταν σε μπελάδες. Θα έπρεπε να το προσγειώσω εγώ, και δεν ξέρω πώς θα είχε καταλήξει αυτό», είπε ο Χαγιούν. Αμέσως μετά στράφηκε προς τον τραυματία κυβερνήτη και φυλούσε την πόρτα μέχρι το αεροσκάφος να προσγειωθεί. «Στάθηκα στην πόρτα του πιλοτηρίου. Είπα: “Κανείς δεν περνάει από εδώ προς τον πιλότο”. Το κάναμε σαφές σε όλους, συμπεριλαμβανομένου του πληρώματος καμπίνας. Κανείς δεν περνούσε από εμάς. Από εκείνη τη στιγμή, κανείς δεν έμπαινε στο πιλοτήριο», είπε.

«Από τη μία πλευρά, δίπλα στην πόρτα του πιλοτηρίου, βρισκόταν ο τραυματισμένος πιλότος. Όλοι τον φροντίζαμε. Υπήρχε ένας Ισραηλινός γιατρός που τον περιποιήθηκε, του έβαλε επιδέσμους και φρόντισε να παραμείνει ζωντανός».

Ο Ισραηλινός οδοντίατρος έδωσε μάχη για να κρατήσει τον Ινδό πιλότο στη ζωή. «Φροντίζαμε τον πιλότο. Φροντίζαμε να μην κοιμηθεί. Ήθελε να κλείσει τα μάτια του, και φροντίζαμε να παραμείνει σε εγρήγορση. Είπα στον πιλότο: “Κοίταξέ με.” Του είπα: “Κανείς δεν θα πεθάνει σήμερα”», ανέφερε ο Χαγιούν.

Μπέντζαμιν Νετανιάχου Γιανίβ Χαγιούν

Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου αγκάλιασε τον Γιανίβ Χαγιούν μετά την επιστροφή του δεύτερου στο Τελ Αβίβ. «Είσαι λιοντάρι» του είπε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός. 30 Σεπτεμβρίου 2026

Γραφείο Ισραηλινού Πρωθυπουργού

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:39ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

The Neighboυrhood: Ποια είναι η μπάντα από την Καλιφόρνια που έρχεται στο Release Athens στις 25 Ιουνίου του 2027

13:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ - Πότε θα τελειώσει η κακοκαιρία

13:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΗΕ: Η Ελλάδα αναλαμβάνει από σήμερα την προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας

13:20ΚΟΣΜΟΣ

Το rollercoaster του θανάτου: Έκλεισε το διασημότερο τρενάκι του κόσμου έπειτα από καταγγελίες για κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις

13:18ΦΑΡΜΑΚΟ

Υποτροπιάζον ανθεκτικό πολλαπλό μυέλωμα: Υπό δοκιμή θεραπεία βελτιώνει την επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου

13:14ANNOUNCEMENTS

PRODEA INVESTMENTS : Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 1ου εξαμήνου 2026

13:12ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κρήτη: Εντοπίστηκε νεκρός ο αγνοούμενος κτηνοτρόφος

13:06ΕΛΛΑΔΑ

Άνω Λιόσια: «Δεν ζητάω συγγνώμη από τη δασκάλα, ζητάω για την πράξη μου», λέει ο πατέρας που χτύπησε τη διευθύντρια του Νηπιαγωγείου

13:02ANNOUNCEMENTS

Οι Tokio Hotel έρχονται στο Release Athens στις 7 Ιουλίου 2027

12:59ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Χριστίνα Πουλίτση: Η πρώτη «Θεοδώρα» της νέας ελληνικής όπερας-Παγκόσμια πρεμιέρα στο Θέατρο Ολύμπια

12:57ΚΟΣΜΟΣ

Christa Pike: «Είναι φυσιολογικό αυτό;» - Η αντίδραση της μετά τις 2 αποτυχημένες θανάσιμες ενέσεις

12:52ΚΟΣΜΟΣ

flydubai: Ο Ισραηλινός υδραυλικός επανάφερε το αεροσκάφος επειδή έβλεπε ντοκιμαντέρ και έμαθε να πιλοτάρει - «Είχα μία ευκαιρία να σώσω τη ζωή μου»

12:39ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ σε στρατόπεδο της Πολωνίας κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία από μυστηριώδης δέμα: Τρία άτομα στο νοσοκομείο όταν το άνοιξαν

12:34ΕΛΛΑΔΑ

Δεύτερη παράσυρση μέσα στην ημέρα στην Αχαρνών: Ι.Χ. χτύπησε πεζό - 41χρονος μοτοσικλετιστής τράκαρε 12χρονο ποδηλάτη

12:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς: Νέα εργαλεία προϋπολογισμού 5,4 εκατ. ευρώ στη διάθεση των Επιμελητηρίων της Αττικής

12:30ΕΥ ΖΗΝ

Το ρόφημα που κακώς πίνουμε όλο και λιγότερο: Ρίχνει την πίεση και στηρίζει την καρδιά

12:24ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Κάκια Ιγερινού για «Ριφιφί»: «Όσκαρ στην Μουμούρη - Ένα κάθε μέρα!»

12:22ANNOUNCEMENTS

Η THEON εξασφαλίζει νέες παραγγελίες ύψους περίπου €50 εκατ. και προεπιλέγεται για συμβάσεις υψηλότερης αξίας

12:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επιστρέφει στο ΠΑΣΟΚ ο Γιάννης Μιχελογιαννάκης

12:14ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: «Κανείς από τους γιατρούς δεν ζήτησε να τον συνοδεύσει», κατέθεσε η διασώστρια του ΕΚΑΒ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:30ΕΥ ΖΗΝ

Το ρόφημα που κακώς πίνουμε όλο και λιγότερο: Ρίχνει την πίεση και στηρίζει την καρδιά

13:12ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κρήτη: Εντοπίστηκε νεκρός ο αγνοούμενος κτηνοτρόφος

12:24ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Κάκια Ιγερινού για «Ριφιφί»: «Όσκαρ στην Μουμούρη - Ένα κάθε μέρα!»

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 1η Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

11:22ΚΑΙΡΟΣ

Πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες - Η πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά

11:18ΕΛΛΑΔΑ

Ο θάνατος της Μυρτώς: Συμπληρωματική κατάθεση δίνουν οι 3 κατηγορούμενοι - Παραιτήθηκε ξαφνικά ο διοικητής του Νοσοκομείου Κεφαλονιάς

11:50ΚΟΣΜΟΣ

Christa Pike: Είχαν προειδοποιήσει πώς δεν θα πεθάνει από τις ενέσεις πεντοβαρβιτάλης - « Έχει ιδιαίτερα μικρές φλέβες»

07:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι επόμενες δύσκολες 30 ώρες που «βλέπει» το GFS - H πρόγνωση των Αμερικανών για την Ελλάδα

08:54ΚΟΣΜΟΣ

flydubai: Ήρωας οδοντίατρος έσωσε τον μαχαιρωμένο πιλότο – «Τα χέρια του ήταν σχεδόν κομμένα στα δύο»

12:52ΚΟΣΜΟΣ

flydubai: Ο Ισραηλινός υδραυλικός επανάφερε το αεροσκάφος επειδή έβλεπε ντοκιμαντέρ και έμαθε να πιλοτάρει - «Είχα μία ευκαιρία να σώσω τη ζωή μου»

12:12ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρό βίντεο: Η στιγμή που μητέρα και παιδί εκτινάσσονται από αυτοκίνητο μετά από τρακάρισμα

12:04ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Αγνοείται κτηνοτρόφος, οχήματα έπεσαν στη θάλασσα στις Γούβες, κόπηκε γέφυρα στον Μυλοπόταμο

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Ταυτοποιήθηκε μία 36χρονη για την διαπόμπευση με τα φέιγ βολάν γυναίκας

12:07ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Πήγαν να εξαπατήσουν 73χρονο και έπεσαν στην παγίδα του - Συνελήφθη 19χρονος

09:14WHAT THE FACT

«Νέο θαλάσσιο “θηρίο” ανακαλύφθηκε από επιστήμονες - Ούτε οι επιστήμονες πίστευαν πως υπάρχει

11:50LIFESTYLE

Θοδωρής Αθερίδης για Σμαράγδα Καρύδη: «Αλήθεια, δεν έχω χωρίσει»-Η νέα εξομολόγηση για τη σχέση τους

08:51ΚΟΣΜΟΣ

«Να χτυπάτε τις γυναίκες σας αν δεν σας υπακούν»: Σάλος με ισλαμιστή δάσκαλο στο Λονδίνο

11:02ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτο και όμως αληθινό: Θα αποπειραθούν να εκτελέσουν ξανά την Christa Pike!

12:57ΚΟΣΜΟΣ

Christa Pike: «Είναι φυσιολογικό αυτό;» - Η αντίδραση της μετά τις 2 αποτυχημένες θανάσιμες ενέσεις

09:32ΚΑΙΡΟΣ

Super El Niño προ των πυλών: Ο καιρός παγκοσμίως οδεύει προς το χάος – Τι περιμένουμε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ