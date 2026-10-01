flydubai: Ισραηλινός υδραυλικός έσωσε το αεροσκάφος επειδή έβλεπε ντοκιμαντέρ και έμαθε να πιλοτάρει

Snapshot Ο Ισραηλινός υδραυλικός Γιανίβ Χαγιούν έσωσε το αεροσκάφος της flydubai, έχοντας μάθει στοιχεία για πιλότιση από το ντοκιμαντέρ "Air Crash Investigation".

Ο Χαγιούν μπήκε στο πιλοτήριο μετά τον σοβαρό τραυματισμό του πιλότου και ακινητοποίησε τον επιτιθέμενο συγκυβερνήτη με τη βοήθεια άλλων επιβατών.

Εφαρμόζοντας όσα είχε δει στη σειρά, τράβηξε τα χειριστήρια για να σταματήσει την πτώση του αεροσκάφους, πριν ο επαγγελματίας πιλότος αναλάβει τον έλεγχο.

Ο Χαγιούν φρόντιζε τον τραυματισμένο πιλότο και εμπόδιζε οποιονδήποτε να μπει στο πιλοτήριο μέχρι την ασφαλή προσγείωση στη Σαουδική Αραβία.

Η εμπειρία του Χαγιούν από το ντοκιμαντέρ αποδείχθηκε κρίσιμη για την επιβίωση των επιβατών και την αποτροπή καταστροφής. Snapshot powered by AI

Ένας από τους ήρωες της πτήσης της flydubai η οποία λίγο έλειψε να συντριβεί από τον συγκυβερνήτη έμαθε τα πάντα για τα πιλοτήρια και τι να κάνει σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης από ένα ντοκιμαντέρ, που παρακολουθούσε συχνά στην τηλεόραση. Οι λεπτομέρειες κατέληξαν να σώσουν τη ζωή τη δική του αλλά και των επιβατών του αεροσκάφους.

Ο Γιανίβ Χαγιούν ήταν ο πρώτος που μπήκε στο πιλοτήριο του αεροσκάφους όταν άνοιξε την πόρτα ο σοβαρά τραυματισμένος Ινδός πιλότος. Περιέγραψε τα δραματικά δευτερόλεπτα και το τι αντίκρισε μέσα στο κοκ πιτ. «Στο μπροστινό μέρος του αεροσκάφους, μια γυναίκα άρχισε να ουρλιάζει κάτι για μαχαίρωμα: “Τον μαχαιρώνει, τον μαχαιρώνει”», είπε στην Daily Mail ο Χαγιούν.

Τότε έτρεξε προς το πιλοτήριο, από όπου προέρχονταν οι κραυγές της γυναίκας. Την ώρα που πλησίαζε το αεροσκάφος ξεκίνησε τη «βουτιά». «Διήρκεσε αρκετά δευτερόλεπτα. Δεν ξέρω ακριβώς πόσα δευτερόλεπτα ήταν, αλλά λένε ότι χάσαμε 14.000 ή 15.000 πόδια σε λιγότερο από ένα λεπτό. Το αεροσκάφος έχασε αυτό το υψόμετρο. Ήταν τρομερό», ανέφερε.

Μόλις κατάφερε να συνέλθει από το πρώτο σοκ ο Γιανίβ Χαγιούν έπιασε την πόρτα του πιλοτηρίου και κατάλαβε ότι ο συγκυβερνήτης κρατούσε την λαβή. «Έσπρωξα την πόρτα ενώ εκείνος κρατούσε τη λαβή. Την άνοιξα και μπήκα μέσα. Στο πάτωμα, ακριβώς δίπλα στην πόρτα, βρισκόταν ο πιλότος. Ήταν ξαπλωμένος εκεί. Είχε υποστεί πολύ σοβαρά τραύματα», είπε ο Γιανίβ Χαγιούν.

Και συνέχισε την περιγραφή: «Δεν υπήρχε πιλότος στη θέση του κυβερνήτη. Ένας πιλότος βρισκόταν ξαπλωμένος δίπλα στην πόρτα, σοβαρά τραυματισμένος αλλά είχε τις αισθήσεις του. Τα μάτια του ήταν ανοιχτά. Ανάμεσα στις δύο θέσεις βρίσκονται τα χειριστήρια του αεροσκάφους».

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Ο Γιανίβ Χαγιούν εξήγησε ότι ο συγκυβερνήτης είχε βάλει τα γόνατα του στα χειριστήρια του αεροσκάφους «σαν να προσπαθούσε να παρεμβαίνει στα όργανα». «Ήταν σκυμμένος προς τα εμπρός, προς τα χειριστήρια του αεροσκάφους. Έτσι τον άρπαξα από το λαιμό. Τον έσπρωξα προς την έξοδο και άρχισα να φωνάζω στους επιβάτες να έρθουν να βοηθήσουν, επειδή αντιστεκόταν», είπε. Τότε τουλάχιστον τρεις Ισραηλινοί έτρεξαν να τον βοηθήσουν και κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον συγκυβερνήτη.

«Τον εξουδετερώσαμε με χτυπήματα. Έπρεπε να τον ακινητοποιήσουμε, οπότε δέχτηκε μερικά χτυπήματα. Τον δέσαμε. Μόλις έπαψε να αποτελεί απειλή, απλώς στεκόμασταν από πάνω του και φροντίζαμε να μην μπορεί να ελευθερωθεί. Ίσως μάλιστα να έχασε τις αισθήσεις του για λίγα λεπτά. Δεν ξέρω».

Ο Ισραηλινός επιβάτης Γιανίβ Χαγιούν με αίματα στην μπλούζα του αφού έδωσε μάχη στο πιλοτήριο του αεροσκάφους της flydubai και έφτασε αεροδρόμιο του Διεθνούς Αεροδρομίου Μπεν Γκουριόν. 30 Σεπτεμβρίου 2026. AP

«Έβλεπα την εκπομπή Air Crash Investigation και ήξερα ότι πρέπει να τραβήξεις τα χειριστήρια»

Μόλις έδεσαν τον συγκυβερνήτη ο Χαγιούν επέστρεψε στα χειριστήρια του αεροσκάφους. «Έσκυψα πάνω από το κάθισμα, έβαλα τα χέρια μου προς τα εμπρός και τράβηξα τα χειριστήρια προς το μέρος μου, επειδή το αεροσκάφος κατευθυνόταν προς τα κάτω. Τράβηξα τα χειριστήρια προς το μέρος μου. Διήρκεσε μόνο λίγα δευτερόλεπτα», εξήγησε.

Αποκάλυψε ότι ήξερε τι πρέπει να κάνει επειδή του άρεσε μία εκπομπή στην τηλεόραση που δείχνει τις έρευνες μετά από μεγάλα αεροπορικά δυστυχήματα. «Υπάρχει μια εκπομπή που λέγεται “Air Crash Investigation”… Οι εικόνες είναι τρομακτικές και κάνουν τη γυναίκα μου να φοβάται να πετάξει, οπότε την παρακολουθώ κρυφά όταν δεν την βλέπει μαζί μου. Είδα εκεί ότι, όταν ένα αεροσκάφος κατεβαίνει, πρέπει να τραβήξεις τα χειριστήρια προς τα πίσω για να ισιώσεις τη μύτη. Πραγματικά διήρκεσε μόνο λίγα δευτερόλεπτα. Δεν ήταν ότι πιλοτάρισα εγώ το αεροπλάνο», είπε ο Χαγιούν.

Μάλιστα ανέφερε ότι συχνά η κόρη του τον ρωτούσε γιατί βλέπει την συγκεκριμένη εκπομπή και σε τι θα μπορούσε ποτέ να του χρησιμεύσει ένα ντοκιμαντέρ για αεροσκάφη. «Λοιπόν, εδώ είναι που μου φάνηκε χρήσιμο. Αυτό που είχα δει μου φάνηκε χρήσιμο στην μοναδική προσπάθεια που έκανα στη ζωή μου για να επιζήσω. Ήταν μια ευκαιρία, μία και μοναδική ευκαιρία», παραδέχθηκε.

«Μπορείς να το αφήσεις αναλαμβάνω εγώ μου είπε ο πιλότος»

Ο Χαγιούν συνέχισε να βοηθάει τους πιλότους και τους άλλους Ισραηλινούς μέχρι το αεροσκάφος να προσγειωθεί με ασφάλεια στη Σαουδική Αραβία. «Ένας πιλότος από την ίδια αεροπορική εταιρεία, τη Flydubai, βρισκόταν εκεί. Ήρθε προς το μέρος μου και μου είπε στα αγγλικά: “Μπορείς να το αφήσεις. Άφησε το. Αναλαμβάνω εγώ από εδώ και πέρα”».

«Διαφορετικά, θα βρισκόμασταν σε μπελάδες. Θα έπρεπε να το προσγειώσω εγώ, και δεν ξέρω πώς θα είχε καταλήξει αυτό», είπε ο Χαγιούν. Αμέσως μετά στράφηκε προς τον τραυματία κυβερνήτη και φυλούσε την πόρτα μέχρι το αεροσκάφος να προσγειωθεί. «Στάθηκα στην πόρτα του πιλοτηρίου. Είπα: “Κανείς δεν περνάει από εδώ προς τον πιλότο”. Το κάναμε σαφές σε όλους, συμπεριλαμβανομένου του πληρώματος καμπίνας. Κανείς δεν περνούσε από εμάς. Από εκείνη τη στιγμή, κανείς δεν έμπαινε στο πιλοτήριο», είπε.

«Από τη μία πλευρά, δίπλα στην πόρτα του πιλοτηρίου, βρισκόταν ο τραυματισμένος πιλότος. Όλοι τον φροντίζαμε. Υπήρχε ένας Ισραηλινός γιατρός που τον περιποιήθηκε, του έβαλε επιδέσμους και φρόντισε να παραμείνει ζωντανός».

Ο Ισραηλινός οδοντίατρος έδωσε μάχη για να κρατήσει τον Ινδό πιλότο στη ζωή. «Φροντίζαμε τον πιλότο. Φροντίζαμε να μην κοιμηθεί. Ήθελε να κλείσει τα μάτια του, και φροντίζαμε να παραμείνει σε εγρήγορση. Είπα στον πιλότο: “Κοίταξέ με.” Του είπα: “Κανείς δεν θα πεθάνει σήμερα”», ανέφερε ο Χαγιούν.

Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου αγκάλιασε τον Γιανίβ Χαγιούν μετά την επιστροφή του δεύτερου στο Τελ Αβίβ. «Είσαι λιοντάρι» του είπε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός. 30 Σεπτεμβρίου 2026 Γραφείο Ισραηλινού Πρωθυπουργού

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