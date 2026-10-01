Απίστευτο και όμως αληθινό: Θα αποπειραθούν να εκτελέσουν ξανά την Christa Pike!

Snapshot Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ήρε την τελευταία αναστολή εκτέλεσης της Christa Pike, ανοίγοντας τον δρόμο για την εκτέλεσή της.

Η Christa Pike καταδικάστηκε σε θάνατο για τη δολοφονία της 19χρονης Colleen Slemmer το 1995 και έχει εκτίσει 30 χρόνια σε πτέρυγα θανατοποινιτών.

Η Pike αναμένεται να γίνει η πρώτη γυναίκα που εκτελείται στο Tennessee εδώ και 200 χρόνια.

Οι δικηγόροι της Pike τόνισαν ότι η καταδίκη της θα έπρεπε να ήταν σε ισόβια κάθειρξη, λόγω της νεαρής ηλικίας της, κακοποίησης στην παιδική της ηλικία και ψυχικών προβλημάτων.

Η Pike εξέφρασε στη δημοσιοποιημένη επιστολή της αποδοχή της μοίρας της και δήλωσε ότι δεν φοβάται να πεθάνει. Snapshot powered by AI

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ άνοιξε τον δρόμο για την εκτέλεση της Christa Pike, ανατρέποντας την τελευταία αναστολή που είχε δοθεί στην εκτέλεσή της.

Η εκτέλεση είχε προγραμματιστεί για τις 10:00 το πρωί της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου, όμως δικαστές του Εφετείου του 6ου Περιφερειακού Διαμερίσματος ανακοίνωσαν ότι είχε ανασταλεί.

Η απόφαση ανέφερε ότι η εκτέλεση αναστέλλεται «μέχρι νεότερη διαταγή του δικαστηρίου».

Το δικαστήριο ανέφερε: «Το συμφέρον της δικαιοσύνης και η οριστικότητα της επικείμενης εκτέλεσης της Pike επιβάλλουν μια σύντομη αναστολή της εκτέλεσης, προκειμένου να αναλυθούν δεόντως τα πλήρως τεκμηριωμένα επιχειρήματα των δύο πλευρών και να επιλυθούν τα ζητήματα επί της ουσίας».

Οι δικηγόροι της Pike υποστήριξαν ότι η απόφαση ελήφθη λόγω «σοβαρών ανησυχιών».

«Το δικαστήριο ανέστειλε την εκτέλεση αναγνωρίζοντας τις σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την προγραμματισμένη εκτέλεση της Christa», ανέφερε σε δήλωσή του ο δικηγόρος της.

Ωστόσο, πλέον το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ήρε την αναστολή της εκτέλεσης της Pike.

Δεν έγινε αμέσως γνωστό πότε ακριβώς θα πραγματοποιηθεί η εκτέλεση.

Η Pike, η οποία βρίσκεται εδώ και 30 χρόνια σε πτέρυγα θανατοποινιτών, αναμένεται να γίνει η πρώτη γυναίκα που εκτελείται στο Tennessee εδώ και 200 χρόνια.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, η εκτέλεσή της είχε ανασταλεί, με τον γενικό εισαγγελέα του Tennessee να προσφεύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο ζητώντας να ανατρέψει την απόφαση για την τελευταία αναστολή.

Ο δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου Brett Kavanaugh έκανε δεκτό το αίτημα και ακύρωσε την αναστολή της εκτέλεσης.

Η απόφαση δεν έδινε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τους λόγους για τους οποίους ήρθη η αναστολή.

Η 50χρονη Pike καταδικάστηκε σε θάνατο για τη δολοφονία της 19χρονης Colleen Slemmer το 1995.

Η Pike ήταν μόλις 18 ετών όταν, στις 12 Ιανουαρίου 1995, μαζί με τον τότε σύντροφό της, Tadaryl Shipp, και τη φίλη της Shadolla Peterson, παρέσυραν την Colleen Slemmer σε μια απομονωμένη δασική περιοχή στο Knoxville.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, η Pike και ο Shipp επιτέθηκαν στη Slemmer, ενώ η Peterson παρέμενε σε ρόλο «τσιλιαδόρου».

Η επίθεση διήρκεσε περίπου 30 λεπτά. Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, οι δράστες χάραξαν μια πεντάλφα στο στήθος της Slemmer, ενώ στη συνέχεια η Pike σκότωσε τη 19χρονη με ένα θανατηφόρο χτύπημα στο κεφάλι.

Η Pike καταδικάστηκε σε θάνατο σε ηλικία μόλις 20 ετών και έχει περάσει τις τελευταίες τρεις δεκαετίες περιμένοντας την εκτέλεσή της.

Σε επιστολή που δημοσιοποίησε λίγο πριν από την προγραμματισμένη εκτέλεσή της, η Pike ανέφερε ότι είναι «συμφιλιωμένη» με την τύχη της.

«Είτε μου χορηγηθεί χάρη είτε όχι, είμαι συμφιλιωμένη με την τύχη μου», έγραψε.

«Δεν φοβάμαι να πεθάνω».

Το Tennessee Department of Corrections επιβεβαίωσε την Τετάρτη ότι η Pike είχε αρνηθεί το τελευταίο της γεύμα.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στην πτέρυγα των θανατοποινιτών, οι δικηγόροι της Pike υποστήριξαν ότι θα έπρεπε να είχε καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη, υποστηρίζοντας ότι τα προβλήματα που αντιμετώπισε στην παιδική της ηλικία, η ηλικία της και τα προβλήματα ψυχικής υγείας που αντιμετώπιζε αποτελούσαν ελαφρυντικούς παράγοντες στην υπόθεση.

Ο Assistant Federal Defender Stephen Ferrell δήλωσε ότι η Pike είχε κακοποιηθεί ως παιδί και αργότερα διαγνώστηκε με διπολική διαταραχή και μετατραυματικό στρες.

Στην αίτησή της για απονομή χάριτος, η Pike έγραψε:

«Ήμουν ένα ψυχικά ασθενές 18χρονο παιδί. Χρειάστηκαν πολλά χρόνια για να συνειδητοποιήσω ακόμη και το μέγεθος αυτού που είχα κάνει. Και ακόμη περισσότερα για να αποδεχθώ πόσες ζωές επηρέασα. Αφαίρεσα τη ζωή του παιδιού, της αδελφής, της φίλης κάποιου. Με αρρωσταίνει και μόνο η σκέψη ότι είχα την ικανότητα να διαπράξω ένα τέτοιο έγκλημα».

La reclusa Christa Pike, en el corredor de la muerte del estado de Tennesse por cometer un asesinato, sobrevive a dos inyecciones letales https://t.co/oDjyczLErt pic.twitter.com/tpSX2uFmBe — RTVE Noticias (@rtvenoticias) October 1, 2026

Η δολοφονία της Colleen Slemmer

Η Pike ήταν 18 ετών όταν, μαζί με τον τότε σύντροφό της, Tadaryl Shipp, ξυλοκόπησαν, βασάνισαν και σκότωσαν τη 19χρονη Colleen Slemmer, την οποία είχαν γνωρίσει σε ένα πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης για προβληματικούς εφήβους.

Στην αίτησή της για επιείκεια, η Pike υποστήριξε ότι σκόπευε να χτυπήσει τη Slemmer και όχι να τη σκοτώσει, αλλά ότι δεν κατάφερε να «βάλει φρένο».

«Ήμουν ένα ψυχικά ασθενές παιδί 18 ετών», ανέφερε σε δήλωσή της. «Χρειάστηκαν πολλά χρόνια για να συνειδητοποιήσω το μέγεθος αυτού που είχα κάνει. Ακόμη περισσότερα για να αποδεχθώ πόσες ζωές επηρέασα. Αφαίρεσα τη ζωή του παιδιού, της αδελφής, της φίλης κάποιου. Με αρρωσταίνει σήμερα και μόνο η σκέψη ότι είχα την ικανότητα να διαπράξω ένα τέτοιο έγκλημα».

Η δολοφονία, το 1995, προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον από τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης στο Νόξβιλ του Τενεσί, όταν η Colleen βρέθηκε με ένα ανεστραμμένο πεντάγραμμο - σύμβολο που συνδέεται με σατανιστικές ομάδες - χαραγμένο στο στήθος της.

Η Pike έχει αρνηθεί ότι χάραξε η ίδια το σύμβολο.

Πριν από τη δολοφονία, η Pike είχε κατηγορήσει την Colleen ότι την προσέβαλε και ότι προσπαθούσε να της κλέψει τον τότε σύντροφό της.

Δύο ακόμη ένοικοι του καταυλισμού κατέθεσαν αργότερα ότι η Pike είχε καυχηθεί για τη δολοφονία τόσο πριν όσο και μετά την πραγματοποίησή της, ενώ τους είχε δείξει και ένα κομμάτι από το κρανίο της Colleen.

Η μητέρα της Colleen Slemmer είχε δηλώσει ότι επιθυμούσε να πραγματοποιηθεί η εκτέλεση, λέγοντας στο Associated Press ότι περίμενε επί δεκαετίες να δει την ποινή της Pike να εκτελείται.

«Κάθε φορά που το σκέφτομαι, σκέφτομαι την Colleen να νιώθει αυτόν τον πόνο και να προσπαθεί να σηκωθεί και να τρέξει», δήλωσε η May Martinez στο πρακτορείο το Σάββατο.

Όπως είπε, μια ομάδα ανθρώπων συγκέντρωσε χρήματα για την ίδια και τον σύζυγό της, ώστε να ταξιδέψουν από τη Φλόριντα στο Τενεσί και να παρακολουθήσουν την εκτέλεση.

«Δεν περνά ούτε μία μέρα, ούτε ένα λεπτό, που να μη σκέφτομαι την Colleen. Οι γιορτές είναι οι χειρότερες», είπε η Martinez.

Διαβάστε επίσης