Θρίλερ με την εκτέλεση της Christa Pike στο Τενεσί - Ήταν ακόμα ζωντανή μετά από δύο ενέσεις

Snapshot Η εκτέλεση της Christa Pike στο Τενεσί απέτυχε καθώς η καρδιά της συνέχισε να χτυπά μετά από δύο θανατηφόρες ενέσεις πεντοβαρβιτάλης.

Η νομική ομάδα της Pike κατέθεσε επείγουσα αίτηση για αναστολή της εκτέλεσης και ιατρική φροντίδα, υποστηρίζοντας προβλήματα στην εφαρμόσιμη διαδικασία και την αποτελεσματικότητα της ουσίας.

Ο δικαστής επιβεβαίωσε ότι η Pike λαμβάνει πλέον ιατρική φροντίδα, ενώ ειδικός εκτίμησε ότι πιθανόν δεν επιτεύχθηκε επαρκής συγκέντρωση πεντοβαρβιτάλης στο αίμα της.

Η Pike είχε καταδικαστεί σε θάνατο το 1996 για τη δολοφονία της Colleen Slemmer, με την πολιτεία να απορρίπτει πρόσφατα το αίτημά της για επιείκεια.

Η εκτέλεση πραγματοποιήθηκε μετά από ανατροπή προσωρινής αναστολής από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, παρά τις νομικές αμφισβητήσεις και την επιμονή της υπεράσπισης για το ιστορικό κακοποίησης της Pike. Snapshot powered by AI

Η θανατοποινίτισσα από το Τενεσί, Christa Pike, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο αφού η καρδιά της εξακολουθούσε να χτυπά μετά τη χορήγηση δύο θανατηφόρων ενέσεων κατά την εκτέλεσή της, σύμφωνα με τον δικηγόρο της.

Η νομική ομάδα της κατέθεσε επείγουσα αίτηση για την αναστολή της εκτέλεσης ενώ αυτή βρισκόταν σε εξέλιξη, υποστηρίζοντας ότι «η κυρία Pike έχει χάσει τις αισθήσεις της, αλλά εξακολουθεί να έχει καρδιακό παλμό και ακούγεται να ροχαλίζει».

Ένας από τους δικηγόρους της δήλωσε στο BBC ότι η 50χρονη Pike «δέχεται μέτρα για τη διατήρηση της ζωής της» στο νοσοκομείο, αφού είχαν χορηγηθεί δύο σύριγγες πεντοβαρβιτάλης.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει σχόλιο από την πολιτεία του Τενεσί. Η Pike καταδικάστηκε σε θάνατο το 1996 για τη δολοφονία της Colleen Slemmer.

Η απόπειρα εκτέλεσης πραγματοποιήθηκε στις φυλακές υψίστης ασφαλείας Riverbend Maximum Security Institution, στο Νάσβιλ, περίπου στις 20:00 τοπική ώρα το βράδυ της Τετάρτης.

Σύμφωνα με το Associated Press, στην Pike χορηγήθηκαν δύο δόσεις πεντοβαρβιτάλης, ενώ το παραπέτασμα στον χώρο των μαρτύρων έκλεισε δύο φορές.

Κάποια στιγμή ζητήθηκε από τους δημοσιογράφους να αποχωρήσουν, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων.

Η νομική ομάδα της Pike δήλωσε στην εφημερίδα Tennessean: «Απόψε, η πολιτεία του Τενεσί απέτυχε για ακόμη μία φορά να πραγματοποιήσει μια νόμιμη εκτέλεση. Δεν αισθανόμαστε καμία ικανοποίηση που επιβεβαιωθήκαμε, όμως οι ανησυχίες που είχε εκφράσει η κυρία Pike αποδείχθηκαν βάσιμες: δύσκολη πρόσβαση στις φλέβες, φλέβες που υπέστησαν ρήξη, αλλοιωμένη πεντοβαρβιτάλη, απουσία επείγουσας ιατρικής φροντίδας όταν τα πράγματα αναπόφευκτα πάνε στραβά, όλα αυτά στο πλαίσιο ενός πρωτοκόλλου που παραμένει καλυμμένο από μυστικότητα».

Οι δικηγόροι της Pike κατέθεσαν επείγουσα αίτηση για την αναστολή της εκτέλεσης και τη χορήγηση ιατρικής φροντίδας, μετά την προφανή αποτυχία της θανατηφόρας ένεσης.

Ο περιφερειακός δικαστής Clifton L. Corker εξέδωσε απόφαση στην οποία σημειώνει ότι «το ιατρικό προσωπικό έχει αρχίσει να παρέχει την ιατρική φροντίδα που ζητήθηκε στην αίτηση», σύμφωνα με την Tennessean.

Ο Dr Joel Zivot, καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Emory, ο οποίος δήλωσε στο BBC ότι είχε προσληφθεί από τη νομική ομάδα της Pike ως ιατρικός εμπειρογνώμονας, εκτίμησε ότι πιθανότατα δεν επιτεύχθηκε ποτέ επαρκής συγκέντρωση πεντοβαρβιτάλης στο αίμα της ώστε να προκαλέσει άπνοια και καρδιαγγειακή ανεπάρκεια κατά την απόπειρα εκτέλεσης.

«Είναι πολύ πιθανό ότι, ως αποτέλεσμα της καθυστέρησης στην έναρξη της ανάνηψης, θα υποστεί εγκεφαλική βλάβη», ανέφερε ο Zivot σε email.

Η εκτέλεση είχε προσωρινά ανασταλεί

Η θανατική ποινή προχώρησε αφού το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ανέτρεψε την αναστολή που είχε χορηγήσει κατώτερο δικαστήριο το πρωί της Τετάρτης.

Ήταν η δεύτερη φορά μέσα σε δύο ημέρες που οι δικαστές έδωσαν το «πράσινο φως» για την εκτέλεση της Pike με θανατηφόρα ένεση.

Σε απόφαση που εξέδωσε νωρίτερα την ίδια ημέρα, το Εφετείο των ΗΠΑ για την Έκτη Περιφέρεια ανέστειλε προσωρινά την εκτέλεση, αναφέροντας ότι χρειαζόταν περισσότερο χρόνο για να εξετάσει τα επιχειρήματα στην υπόθεση της Pike.

Οι δικηγόροι της είχαν υποστηρίξει ότι το σώμα των ενόρκων δεν είχε τη δυνατότητα να εξετάσει επαρκώς τα ελαφρυντικά στοιχεία σχετικά με το τεκμηριωμένο ιστορικό σεξουαλικής κακοποίησης που είχε υποστεί κατά την παιδική της ηλικία, πριν την καταδικάσει σε θάνατο το 1996.

Η υπεράσπιση υποστήριξε ότι για χρόνια η πολιτεία του Τενεσί υποστήριζε ενώπιον των δικαστηρίων πως η Pike έλεγε ψέματα για τη σεξουαλική κακοποίηση που είχε υποστεί ως παιδί.

Ωστόσο, σε πρόσφατη ακρόαση σχετικά με τη μέθοδο εκτέλεσής της, η πολιτεία δήλωσε ότι δεν αμφισβητεί πως η Pike είχε υποστεί σεξουαλική κακοποίηση και βιασμό.

Ο κυβερνήτης του Τενεσί απέρριψε αυτή την εβδομάδα το αίτημα επιείκειας που είχε υποβάλει η θανατοποινίτισσα.

Όταν φυλακίστηκε, η Pike, σε ηλικία 21 ετών, ήταν το νεότερο άτομο που βρισκόταν στη λίστα των θανατοποινιτών, σύμφωνα με το Υπουργείο Διορθωτικών Υπηρεσιών του Τενεσί.

Η Pike είναι η μοναδική γυναίκα που βρίσκεται σήμερα στη λίστα των θανατοποινιτών του Τενεσί.

Από το 1976, όταν το Ανώτατο Δικαστήριο επανέφερε τη θανατική ποινή, μόλις 18 γυναίκες έχουν εκτελεστεί στις ΗΠΑ, έναντι 1.663 ανδρών. Οι γυναίκες αντιστοιχούν περίπου στο 1% του συνόλου των εκτελέσεων στις ΗΠΑ.

Η δολοφονία της Colleen Slemmer

Η Pike ήταν 18 ετών όταν, μαζί με τον τότε σύντροφό της, Tadaryl Shipp, ξυλοκόπησαν, βασάνισαν και σκότωσαν τη 19χρονη Colleen Slemmer, την οποία είχαν γνωρίσει σε ένα πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης για προβληματικούς εφήβους.

Στην αίτησή της για επιείκεια, η Pike υποστήριξε ότι σκόπευε να χτυπήσει τη Slemmer και όχι να τη σκοτώσει, αλλά ότι δεν κατάφερε να «βάλει φρένο».

«Ήμουν ένα ψυχικά ασθενές παιδί 18 ετών», ανέφερε σε δήλωσή της. «Χρειάστηκαν πολλά χρόνια για να συνειδητοποιήσω το μέγεθος αυτού που είχα κάνει. Ακόμη περισσότερα για να αποδεχθώ πόσες ζωές επηρέασα. Αφαίρεσα τη ζωή του παιδιού, της αδελφής, της φίλης κάποιου. Με αρρωσταίνει σήμερα και μόνο η σκέψη ότι είχα την ικανότητα να διαπράξω ένα τέτοιο έγκλημα».

Η δολοφονία, το 1995, προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον από τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης στο Νόξβιλ του Τενεσί, όταν η Colleen βρέθηκε με ένα ανεστραμμένο πεντάγραμμο - σύμβολο που συνδέεται με σατανιστικές ομάδες - χαραγμένο στο στήθος της.

H Colleen Slemmer

Η Pike έχει αρνηθεί ότι χάραξε η ίδια το σύμβολο.

Πριν από τη δολοφονία, η Pike είχε κατηγορήσει την Colleen ότι την προσέβαλε και ότι προσπαθούσε να της κλέψει τον τότε σύντροφό της.

Δύο ακόμη ένοικοι του καταυλισμού κατέθεσαν αργότερα ότι η Pike είχε καυχηθεί για τη δολοφονία τόσο πριν όσο και μετά την πραγματοποίησή της, ενώ τους είχε δείξει και ένα κομμάτι από το κρανίο της Colleen.

Η μητέρα της Colleen Slemmer είχε δηλώσει ότι επιθυμούσε να πραγματοποιηθεί η εκτέλεση, λέγοντας στο Associated Press ότι περίμενε επί δεκαετίες να δει την ποινή της Pike να εκτελείται.

«Κάθε φορά που το σκέφτομαι, σκέφτομαι την Colleen να νιώθει αυτόν τον πόνο και να προσπαθεί να σηκωθεί και να τρέξει», δήλωσε η May Martinez στο πρακτορείο το Σάββατο.

Όπως είπε, μια ομάδα ανθρώπων συγκέντρωσε χρήματα για την ίδια και τον σύζυγό της, ώστε να ταξιδέψουν από τη Φλόριντα στο Τενεσί και να παρακολουθήσουν την εκτέλεση.

«Δεν περνά ούτε μία μέρα, ούτε ένα λεπτό, που να μη σκέφτομαι την Colleen. Οι γιορτές είναι οι χειρότερες», είπε η Martinez.

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