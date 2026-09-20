Η πρώτη γυναίκα που θα εκτελεστεί στο Τενεσί μετά από 200 χρόνια ζητά μόνο γυναίκες στον θάλαμο
Η εκτέλεσή της έχει οριστεί για τις 30 Σεπτεμβρίου 2026, ενώ η 50χρονη κρατούμενη βρίσκεται στη «Death Row» σχεδόν τρεις δεκαετίες
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Η Κρίστα Πάικ αναμένεται να γίνει, εφόσον η εκτέλεσή της πραγματοποιηθεί, η πρώτη γυναίκα που θα εκτελεστεί στο Τενεσί εδώ και περισσότερα από 200 χρόνια. Η εκτέλεσή της έχει οριστεί για τις 30 Σεπτεμβρίου 2026, με θανατηφόρα ένεση, ενώ η νομική της ομάδα συνεχίζει τις προσπάθειες για να αποτραπεί.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:41 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Κέρκυρα: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω των απορριμάτων
16:14 ∙ ΕΛΛΑΔΑ