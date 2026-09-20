Φορολογούμενοι: Μόλις το 13% δηλώνει καθαρό εισόδημα πάνω από 20.000 ευρώ

Snapshot Μόλις το 13% των φορολογουμένων δηλώνει καθαρό εισόδημα άνω των 20.000 ευρώ, με το 70,53% να δηλώνει εισόδημα κάτω από 15.000 ευρώ.

Οι φοροελαφρύνσεις της κυβέρνησης επηρεάζουν κυρίως μια μικρή μειοψηφία, όπως αυτοαπασχολούμενους, τρίτεκνους και αγρότες με εισοδήματα πάνω από 20.000 ευρώ.

Η πλειονότητα των τρίτεκνων και αγροτών δηλώνει εισοδήματα κάτω των 20.000 ευρώ, περιορίζοντας το όφελος από τα νέα φορολογικά μέτρα.

Μόνο ένα μικρό ποσοστό εισοδηματιών και νέων έως 30 ετών δηλώνει εισόδημα πάνω από 20.000 ευρώ, με την πλειονότητα να έχει πολύ χαμηλότερα εισοδήματα.

Η κυβέρνηση στοχεύει στην αύξηση των πραγματικών και δηλωθέντων εισοδημάτων, αλλά αυτό απαιτεί χρόνο για να αποδώσει αποτελέσματα. Snapshot powered by AI

Μόλις 13 στους 100 φορολογούμενους δηλώνουν εισόδημα άνω των 20.000 ευρώ, σύμφωνα με τις φορολογικές δηλώσεις μισθωτών, συνταξιούχων ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων.

Πρόκειται για ένα πολύ χαμηλό ποσοστό σε πληθυσμό 6,6 εκατ. φυσικών προσώπων, με τις ελαφρύνσεις της κυβέρνησης να γίνονται όλο και λιγότερες. Όπως αναφέρει η «Καθημερινή της Κυριακής», τελικά οι εξαγγελίες της ΔΕΘ έχουν περιορισμένο κοινό με μία μειοψηφία αυτοαπασχολούμενων να ευνοείται από τις αλλαγές στα τεκμήρια, λιγότερους τρίτεκνους να εκμεταλλεύονται το αφορολόγητο και μία πολύ μικρή μειοψηφία αγροτών να βλέπουν ελάφρυνση στο εκκαθαριστικό τους.

Τα στατιστικά

Τα επίσημα στατιστικά των εκκαθαριστικών αποτυπώνουν μια εξαιρετικά συμπιεσμένη εισοδηματική βάση. Σε σύνολο 6.678.421 φορολογουμένων με εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις και επιχειρηματική δραστηριότητα:

70,53% (4,71 εκατ. πολίτες) δηλώνουν ετήσιο εισόδημα κάτω από 15.000 ευρώ.

86,58% (5,78 εκατ. πολίτες) δεν ξεπερνούν τις 20.000 ευρώ.

Μόλις 13,42% (896.209 φορολογούμενοι) ξεπερνούν τον πήχη των 20.000 ευρώ, ενώ εισόδημα άνω των 50.000 ευρώ εμφανίζει μόλις το 1,2% (80.302 άτομα).

Όταν λοιπόν οι παρεμβάσεις εστιάζουν σε εισοδηματικά κλιμάκια άνω των 15.000 ή 20.000 ευρώ, εξ ορισμού απευθύνονται σε ένα στενό στρώμα της κοινωνίας:

Τα κέρδη ανά κοινωνική κατηγορία

Τρίτεκνοι

Η εξαγγελία αφορά στον μηδενισμό του φόρου εισοδήματος στα πρώτα 20.000 ευρώ για οικογένειες με τρία τέκνα. Η ακτινογραφία των δηλώσεων αποκαλύπτει τα εξής: Στο σύνολο των 152.039 τρίτεκνων φορολογουμένων, εισόδημα άνω των 20.000 ευρώ δηλώνει μόλις το 21,57% (32.789 άτομα).

Σχεδόν 8 στους 10 τρίτεκνους (78,43%) δηλώνουν κάτω από 20.000 ευρώ, έχοντας ήδη εξασφαλίσει σημαντική κάλυψη από την υφιστάμενη έκπτωση φόρου. Έτσι, το πλήρες όφελος της νέας κλίμακας περιορίζεται σε μια μειοψηφία.

Υπολογίζεται ότι κάποιο κέρδος θα έχουν 43.061 μισθωτοί - τρίτεκνοι. Και από αυτούς όμως, σε πάνω από τους μισούς θα αντιστοιχεί όφελος κάτω από 500 ευρώ τον χρόνο. Όσο για τους αυτοαπασχολουμένους τρίτεκνους, κερδισμένοι θα είναι περίπου 33.000 εκ των οποίων όμως ο ένας στους τρεις θα κερδίσει επίσης κάτω από 500 ευρώ και αυτό από το 2028.

Αγρότες

Σε σύνολο 245.907 αγροτών, μόλις 13.725 (5,58%) δηλώνουν καθαρό εισόδημα άνω των 20.000 ευρώ. Το 94,42% παραμένει σε χαμηλότερα κλιμάκια, Εννοείται ότι το αφορολόγητο των 20.000 ευρώ ευνοεί και αυτούς που δηλώνουν χαμηλότερα εισοδήματα. Όμως το όφελος είναι περιορισμένο: Κάποια μείωση θα δουν περίπου 68.000 αγρότες, δηλαδή ο ένας στους τέσσερις από τον πληθυσμό των 245.907. Όμως, οι μισοί θα κινηθούν σε ένα εύρος από 33 ευρώ τον χρόνο μέχρι και 500 ευρώ.

Εισοδηματίες

Από τους 2.058.505 φορολογουμένους με εισοδήματα από ενοίκια, μόλις 59.192 (2,88%) υπερβαίνουν τις 20.000 ευρώ. Μάλιστα, από πρόσφατη προσομοίωση παρεμβάσεων στην κλίμακα, προκύπτει ότι από τα 2,05 εκατ. εισοδηματιών, πραγματικό όφελος θα δουν λόγω της νέας φορολογικής κλίμακας που ενεργοποιείται το 2027 μόλις 161.587 άτομα (7,85% του συνόλου), ενώ το 92,15% (όσοι δηλώνουν έως 12.000 ευρώ) είχε απολύτως μηδενική μεταβολή στο εκκαθαριστικό.

Αυτοαπασχολούμενο

Με τις αλλαγές στα τεκμήρια, οι κερδισμένοι είναι 155.869 ή περίπου ο ένας στους τρεις από αυτούς που υπάγονται στα τεκμήρια οι οποίοι είναι περίπου 427.000. Αλλά και από αυτούς τους 155.869, περίπου οι δύο στους τρεις θα έχουν κέρδος κάτω από 500 ευρώ τον χρόνο.

Νέοι έως 30 ετών

Αποκαλυπτική είναι η εικόνα για τους νέους έως 30 ετών. Από τους 846.475 νέους φορολογουμένους:

Το 74,53% (630.840 νέοι) δηλώνει έως 10.000 ευρώ ετησίως.

Το 92,72% κινείται κάτω από τις 15.000 ευρώ.

Εισόδημα άνω των 20.000 ευρώ εμφανίζει μόλις το 2,85% (24.148 άτομα).

Στόχος η αύξηση πραγματικών και δηλωθέντων εισοδημάτων

Όσο τα δηλωθέντα εισοδήματα των νοικοκυριών παραμένουν συμπιεσμένα στα κατώτατα κλιμάκια, είτε λόγω πραγματικά χαμηλών αποδοχών είτε λόγω εκτεταμένης απόκρυψης φορολογητέας ύλης, κάθε κυβερνητικό πακέτο ελαφρύνσεων που υπόσχεται «ανάσες» μέσω αφορολόγητων ορίων και μειωμένων συντελεστών θα καταλήγει να αφορά ένα μικρό αριθμό φορολογουμένων.

Αυτά τα μέτρα βέβαια αποσκοπούν στο να δημιουργήσουν ένα ισχυρό κίνητρο αύξησης των εισοδημάτων, τόσο των πραγματικών όσο και των δηλωθέντων.

Αυτός όμως είναι ένας στόχος που χρειάζεται χρόνο για να επιτευχθεί.

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