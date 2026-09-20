Οι πιο υγιεινές κονσέρβες, σύμφωνα με διαιτολόγους και γιατρούς

Είναι τα κονσερβοποιημένα τρόφιμα υγιεινά; Οι καλύτερες επιλογές, σύμφωνα με ειδικούς.

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Οι πιο υγιεινές κονσέρβες, σύμφωνα με διαιτολόγους και γιατρούς
ΕΥ ΖΗΝ
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Τα κονσερβοποιημένα τρόφιμα συχνά αντιμετωπίζονται ως διατροφικά κατώτερα από τα φρέσκα, αλλά αυτό είναι πολύ απλοϊκό. Οι διαιτολόγοι και οι ειδικοί στην υγεία της καρδιάς συνιστούν συνεχώς πολλά βασικά κονσερβοποιημένα τρόφιμα, επειδή είναι οικονομικά προσιτά, βολικά και μπορούν να παρέχουν πρωτεΐνες, φυτικές ίνες, βιταμίνες, μέταλλα και υγιή λίπη.

Το πραγματικό πρόβλημα συνήθως δεν είναι η καθαυτή κονσέρβα, αλλά τι έχει προστεθεί στο περιεχόμενό της. Τα φασόλια χαμηλής περιεκτικότητας σε νάτριο, τα λιπαρά ψάρια, οι ντομάτες, τα λαχανικά και τα φρούτα που συσκευάζονται χωρίς σιρόπι μπορούν όλα να ενταχθούν καλά σε μια υγιεινή διατροφή.

Ποιες κονσερβοποιημένες τροφές είναι από τις πιο υγιεινές; Πέντε κατηγορίες ξεχωρίζουν επανειλημμένα:

1. Φασόλια, ρεβύθια και φακές

Τα φασόλια, τα ρεβύθια και οι φακές συνδυάζουν φυτική πρωτεΐνη με φυτικές ίνες, κάλιο, μαγνήσιο, σίδηρο και φυλλικό οξύ. Είναι χορταστικά και μπορούν να υποστηρίξουν έναν πιο υγιή έλεγχο της χοληστερόλης και της γλυκόζης στο αίμα.

Μια μετα-ανάλυση του 2026 επί 38 τυχαιοποιημένων δοκιμών και συνολικά 2.095 ατόμων διαπίστωσε, ότι τα όσπρια προκάλεσαν μέτριες μειώσεις στην LDL («κακή») χοληστερόλη και άλλα αθηρογόνα λιπίδια του αίματος. Οι κονσέρβες παραμένουν ένας πρακτικός τρόπος για να τα καταναλώνετε τακτικά.

Επιλέξτε εκδόσεις χωρίς προσθήκη αλατιού ή με χαμηλή περιεκτικότητα σε νάτριο, όπου είναι δυνατόν. Διαφορετικά, στραγγίστε και ξεπλύνετε τα κανονικά κονσερβοποιημένα φασόλια. Η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία σημειώνει ότι το ξέπλυμα μπορεί να αφαιρέσει μια σημαντική ποσότητα νατρίου.

2. Σαρδέλες, σολομός και άλλα κονσερβοποιημένα ψάρια

Τα κονσερβοποιημένα ψάρια παρέχουν πρωτεΐνη υψηλής ποιότητας, βιταμίνη Β12 και σελήνιο. Τα λιπαρά ψάρια, όπως οι σαρδέλες, ο σολομός και το σκουμπρί, παρέχουν επίσης τα ωμέγα-3 λιπαρά EPA και DHA.

Οι σαρδέλες είναι ιδιαίτερα χρήσιμες, επειδή τα βρώσιμα κόκαλά τους παρέχουν ασβέστιο και γενικά έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε υδράργυρο. Ο τόνος είναι επίσης θρεπτικός, αν και τα επίπεδα υδραργύρου ποικίλλουν ανά είδος. Επιλέξτε προϊόντα με χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νάτριο, όταν είναι δυνατόν. Τα ψάρια που συσκευάζονται σε άλμη μπορεί να είναι ιδιαίτερα αλμυρά. Τα ψάρια που περιέχουν λάδι δεν είναι εγγενώς ανθυγιεινά, αλλά προσθέτουν θερμίδες.

κονσερβες

3. Κονσερβοποιημένες ντομάτες

Οι κονσερβοποιημένες ντομάτες παρέχουν βιταμίνη C, κάλιο και λυκοπένιο. Η επεξεργασία τους κατά την κονσερβοποίηση μπορεί να διασπάσει τα κυτταρικά τοιχώματα της ντομάτας και να κάνει το λυκοπένιο πιο βιοδιαθέσιμο απ’ ό,τι στις ωμές ντομάτες.

Ολόκληρες, ψιλοκομμένες, θρυμματισμένες και πολτοποιημένες ντομάτες είναι επομένως εξαιρετικά βασικά είδη στο ντουλάπι. Ο κύριος έλεγχος της ετικέτας είναι το νάτριο.

4. Κονσερβοποιημένα λαχανικά

Τα πράσινα φασόλια, τα μπιζέλια, τα καρότα, το γλυκό καλαμπόκι και τα μανιτάρια μπορούν όλα να συμβάλουν στην πρόσληψη λαχανικών. Η κονσερβοποιημένη κολοκύθα είναι ιδιαίτερα πλούσια σε βήτα-καροτίνη και παρέχει επίσης φυτικές ίνες και κάλιο.

Ορισμένες ευαίσθητες στη θερμότητα βιταμίνες μπορεί να μειωθούν κατά την κονσερβοποίηση, αλλά τα κονσερβοποιημένα λαχανικά διατηρούν σημαντική θρεπτική αξία. Επιλέξτε εκδόσεις χωρίς αλμυρές σάλτσες και βεβαιωθείτε ότι η κονσερβοποιημένη κολοκύθα είναι απλή κολοκύθα αντί για γλυκαντική γέμιση πίτας.

5. Κονσερβοποιημένα φρούτα

Ο ανανάς, τα ροδάκινα, τα αχλάδια και άλλα κονσερβοποιημένα φρούτα μπορούν να είναι υγιεινές εναλλακτικές λύσεις όταν δεν υπάρχουν διαθέσιμα φρέσκα φρούτα. Εξακολουθούν να παρέχουν βιταμίνες, μέταλλα και ορισμένες φυτικές ίνες.

Επιλέξτε φρούτα συσκευασμένα σε νερό ή στο δικό τους χυμό αντί για βαρύ σιρόπι, το οποίο μπορεί να προσθέσει σημαντική ζάχαρη.

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Τι πρέπει να αναζητήσετε στην ετικέτα;

Για τα λαχανικά, τα φασόλια και τα ψάρια, συγκρίνετε το νάτριο μεταξύ των εμπορικών σημάτων και προτιμήστε τις κονσέρβες με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νάτριο ή χωρίς προσθήκη αλατιού. Για τα φρούτα, αναζητήστε νερό, φυσικό χυμό ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης.

Τα έτοιμα κονσερβοποιημένα γεύματα, οι σούπες, τα επεξεργασμένα κρέατα και τα ψημένα φασόλια χρήζουν αυστηρότερου ελέγχου, επειδή το νάτριο, η προστιθέμενη ζάχαρη και τα κορεσμένα λιπαρά μπορεί να διαφέρουν σημαντικά.

Συμπέρασμα

Oι πιο υγιεινές κονσέρβες είναι απλά βασικά είδη: φασόλια, φακές, λιπαρά ψάρια, ντομάτες, λαχανικά και φρούτα.

Ένας χρήσιμος κανόνας του σουπερμάρκετ είναι να επιλέγετε θρεπτικά ολόκληρα τρόφιμα σε κονσέρβες και στη συνέχεια να επιλέγετε την έκδοση με το λιγότερο περιττό αλάτι, σιρόπι ή προσθήκη ζάχαρης. Η ευκολία δεν χρειάζεται να είναι εις βάρος της διατροφής.

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