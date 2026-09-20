Μαζωνάκης: Ο Άδωνις διαψεύδει παρέμβαση για την ώρα θανάτου - «Να ανοίξουν όλα τα τηλέφωνα»

Ο Γεωργιάδης καταδικάζει τις συνωμοσιολογικές θεωρίες και τις συκοφαντίες που σχετίζονται με την υπόθεση

Μιχάλης Παπαδάκος

Μαζωνάκης: Ο Άδωνις διαψεύδει παρέμβαση για την ώρα θανάτου - «Να ανοίξουν όλα τα τηλέφωνα»
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  • Ο Άδωνις Γεωργιάδης διαψεύδει κατηγορηματικά κυβερνητική παρέμβαση για αλλαγή της ώρας στο πιστοποιητικό θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.
  • Ο υπουργός Υγείας επικοινώνησε προσωπικά με τον διοικητή του Νοσοκομείου «Ελπίς», ο οποίος αρνήθηκε οποιαδήποτε παρέμβαση.
  • Ζητεί από τις ανακριτικές αρχές να ελέγξουν τα τηλέφωνα των εμπλεκόμενων προσώπων και να εκδώσουν ανακοίνωση για τα ευρήματα.
  • Ο Γεωργιάδης καταδικάζει τις συνωμοσιολογικές θεωρίες και τις συκοφαντίες που σχετίζονται με την υπόθεση.
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Νέα παρέμβαση για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη έκανε ο Άδωνις Γεωργιάδης, διαψεύδοντας κατηγορηματικά ότι υπήρξε κυβερνητική παρέμβαση προς το Νοσοκομείο «Ελπίς» για την αλλαγή της ώρας στο πιστοποιητικό θανάτου του τραγουδιστή.

Ο υπουργός Υγείας ανέφερε ότι επικοινώνησε ο ίδιος με τον διοικητή του νοσοκομείου, ενώ ζήτησε από τις ανακριτικές αρχές να ελέγξουν τα τηλέφωνα των εμπλεκόμενων προσώπων.

Η ανάρτηση Γεωργιάδη

«Αναγκάζομαι να διαψεύσω μία ακόμη απίστευτη ψευτιά που διακινείται εσχάτως, αλλά που αν την αφήσουμε να σέρνεται θα τρελάνουν τον κόσμο όπως έκαναν με τα ξυλόλια. Κανένας νυν ή πρώην Κυβερνητικός παράγων, νυν ή πρώην Υπουργός ή γενικά οποιοσδήποτε δεν επικοινώνησε με κανέναν από το Νοσοκομείο «Ελπίς» για να ζητήσει την αλλαγή της ώρας στο πιστοποιητικό θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Ρώτησα ο ίδιος τον Διοικητή του Νοσοκομείου ο οποίος το διαψεύδει κατηγορηματικά. Φυσικά καλώ τις ανακριτικές αρχές να ανοίξουν όλα τα τηλέφωνα του Διοικητού του Νοσοκομείου και των ιατρών που παρέλαβαν από το ΕΚΑΒ τον Μαζωνάκη και που τελικά υπέγραψαν το Πιστοποιητικό Θανάτου και να εκδώσουν άμεσα ανακοίνωση για τα ευρήματα τους ώστε να μήν αφήσουμε χώρο στις συνωμοσιολογικές θεωρίες να βλάψουν πάλι ξανά την Ελλάδα, όπως τότε με τις θεωρίες της συγκάλυψης με το δυστύχημα των Τεμπών. Φτάνει πια με την τοξικότητα και τις συκοφαντίες.

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