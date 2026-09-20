Χαλκιδική: Πέθανε ο 17χρονος που υπέστη ανακοπή καρδιάς στο προαύλιο του σχολείου του

Snapshot 17χρονος μαθητής στη Χαλκιδική υπέστη καρδιακή ανακοπή στο προαύλιο του σχολείου του και κατέρρευσε.

Παρά την άμεση επέμβαση με 50 λεπτά ΚΑΡΠΑ και 7 απινιδώσεις, υπέστη σοβαρή εγκεφαλική βλάβη λόγω έλλειψης οξυγόνου.

Ο μαθητής διακομίσθηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου οι γιατροί δεν κατάφεραν να αναστρέψουν την κατάστασή του.

Μετά από δύο ημέρες νοσηλείας, ο 17χρονος κατέληξε, προκαλώντας θλίψη στην τοπική και σχολική κοινότητα του Πευκοχωρίου. Snapshot powered by AI

Στο πένθος έχει βυθιστεί το Πευκοχώρι στη Χαλκιδική, καθώς ο νεαρός μαθητής που υπέστη καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια του διαλείμματος και κατέρρευσε στο προαύλιο, έχασε τη μάχη για τη ζωή.

Στο Λύκειο της περιοχής, έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο που μετέφερε τον 17χρονο μαθητή στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρας. Οι διασώστες και οι γιατροί κατάφεραν ύστερα από 50 λεπτά ΚΑΡΠΑ και 7 απινιδώσεις, να τον επαναφέρουν, όμως η κατάστασή του ήταν ήδη βεβαρημένη, καθώς είχε μείνει χωρίς οξυγόνο για πολλή ώρα με αποτέλεσμα να διαταραχθεί και η λειτουργία του εγκεφάλου του, ενώ επηρεάστηκαν και τα ζωτικά του όργανα.

Παρόλα αυτά, το παιδί διακομίσθηκε στη συνέχεια στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη για να αναστρέψουν την κατάστασή του, αλλά δυστυχώς αυτό δεν κατέστη δυνατό.

Τελικά ο νεαρός ύστερα από δύο ημέρες νοσηλείας δεν τα κατάφερε και εξέπνευσε σήμερα το πρωί βυθίζοντας στο πένθος τους οικείους κι ολόκληρη τη σχολική και την τοπική κοινότητα στη Χαλκιδική.

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