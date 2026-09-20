Στον τάφο του Ανδρέα τα παιδιά του Παπανδρέου μετά την κηδεία της Μαργαρίτας

Snapshot Τα παιδιά και τα εγγόνια του Ανδρέα Παπανδρέου επισκέφτηκαν τον τάφο του μετά την κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου.

Οι Γιώργος, Αντρίκος και Νίκος Παπανδρέου, μαζί με τις οικογένειές τους, παρευρέθηκαν στην κηδεία της μητέρας τους στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών.

Μετά την κηδεία, άφησαν λουλούδι στον τάφο του Ανδρέα Παπανδρέου προς τιμήν της μνήμης του. Snapshot powered by AI

Τον τάφο του Ανδρέα Παπανδρέου προσκύνησαν τα παιδιά και τα εγγόνια του ηγέτη του ΠΑΣΟΚ, μετά το πέρας της πολιτικής κηδείας της Μαργαρίτας Παπανδρέου στο Α' Νεκροταφείο της Αθήνας.

Οι Γιώργος, Αντρίκος και Νίκος Παπανδρέου μετά των συζύγων και των παιδιών τους που παρευρέθηκαν στην κηδεία της μητέρας και γιαγιάς τους, πήγαν στον τάφο όπου έχει ταφεί ο Ανδρέας Παπανδρέου κι άφησαν ένα λουλούδι στη μνήμη του.

Στον τάφο του Ανδρέα Παπανδρέου τα παιδιά του / Πηγή: Χάρης Γκίκας / Newsbomb

Στον τάφο του Ανδρέα Παπανδρέου τα παιδιά του / Πηγή: Χάρης Γκίκας / Newsbomb

Στον τάφο του Ανδρέα Παπανδρέου τα παιδιά του / Πηγή: Χάρης Γκίκας / Newsbomb

Στον τάφο του Ανδρέα Παπανδρέου τα παιδιά του / Πηγή: Χάρης Γκίκας / Newsbomb

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