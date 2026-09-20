Βόρεια Κορέα: Εκτόξευσε άγνωστο βλήμα προς τη Θάλασσα της Ιαπωνίας

Snapshot Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε άγνωστο βλήμα προς την Ανατολική Θάλασσα.

Η εκτόξευση πραγματοποιήθηκε στα ανοικτά των ανατολικών ακτών της Βόρειας Κορέας.

Η ανακοίνωση έγινε από το γενικό επιτελείο ενόπλων δυνάμεων της Σεούλ.

Η Ανατολική Θάλασσα είναι επίσης γνωστή ως Θάλασσα της Ιαπωνίας. Snapshot powered by AI

Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε σήμερα άγνωστο βλήμα στα ανοικτά των ανατολικών ακτών της, όπως ανακοίνωσαν οι νοτιοκορεατικές ένοπλες δυνάμεις.

«Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε άγνωστο βλήμα στην Ανατολική Θάλασσα», δήλωσε σε ανακοίνωση το γενικό επιτελείο ενόπλων δυνάμεων της Σεούλ, αναφερόμενο στη θαλάσσια περιοχή που είναι επίσης γνωστή ως Θάλασσα της Ιαπωνίας.

Σύμφωνα με το γραφείο της πρωθυπουργού της Ιαπωνίας, υπάρχουν υποψίες ότι έγινε εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου και ανέφερε ότι λαμβάνει όλα τα μέτρα για την προστασία του πληθυσμού, των αεροσκαφών και των υποδομών.