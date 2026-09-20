Τραγωδία στα Χανιά: Νεκρός σε τροχαίο 60χρονος οδηγός

Το όχημα εξετράπη της πορείας του, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες

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Τραγωδία στα Χανιά: Νεκρός σε τροχαίο 60χρονος οδηγός
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ένας 60χρονος οδηγός έχασε τη ζωή του σε τροχαίο στον Ομαλό Χανίων το βράδυ του Σαββάτου 19/9.
  • Το όχημα εξετράπη της πορείας του στην περιοχή του Ξυλόσκαλου υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.
  • Στο σημείο επιχείρησαν πυροσβεστικές δυνάμεις, αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
  • Ο οδηγός μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
  • Οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος παραμένουν άγνωστες.
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Νέα τραγωδία σημειώθηκε στην άσφαλτο με έναν 60χρονο οδηγό να χάνει τη ζωή του στον Ομαλό Χανίων.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 9 το βράδυ του Σαββάτου (19/9) στον Ομαλό Χανίων, στην περιοχή του Ξυλόσκαλου, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το όχημα εξετράπη της πορείας του, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στις Αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής με έξι υπαλλήλους, δυνάμεις της Αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον άνδρα και τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες του τροχαίου δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές.

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