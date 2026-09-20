«Στα χαρακώματα» Τσίπρας και Ανδρουλάκης

Snapshot Η δημοσκόπηση της G δείχνει την ΕΛΑΣ στο 15,8% και το ΠΟΚ στο 13,1%, με διαφορά2,7 μονάδων στη μάχη για τη δεύτερη θέση.

Μετά τη ΔΕΘ, τόσο η ΕΛΑΣ όσο και το ΠΑΣΟΚ προσπαθούν να πείσουν ότι διαθέτουν σχέδιο και πολιτικό προσωπικό για να διεκδικήσουν τη διακυβέρνηση.

Ο Αλέξης Τσίπρας δηλώνει έτοιμος να γίνει ξανά πρωθυπουργός και τονίζει την ανάγκη συγκρότησης κυβερνητικής εναλλακτικής από την Αριστερά.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επιδιώκει την πρώτη θέση και υποστηρίζει ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ολοκληρωμένο πρόγραμμα και ανεξαρτησία από συμφέροντα.

Η μάχη για τη δεύτερη θέση έχει οξυνθεί με μετακινήσεις στελεχών, όπως η αποχώρηση της Ρόζας Βρεττού από το ΠΑΣΟΚ προς την ΕΛΑΣ. Snapshot powered by AI

Η μάχη για τη δεύτερη θέση οδηγούν ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ σε μια προσπάθεια να μεταφέρουν τη συζήτηση στο ποιος μπορεί να διεκδικήσει τον ρόλο της βασικής εναλλακτικής απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.

Η εικόνα που καταγράφει η τελευταία δημοσκόπηση της GPO είναι ενδεικτική. Στην εκτίμηση ψήφου η ΕΛΑΣ βρίσκεται στο 15,8% και το ΠΑΣΟΚ στο 13,1%, με τη διαφορά των δύο κομμάτων στις 2,7 μονάδες. Η ίδια μέτρηση δείχνει ότι στη σύγκριση των προγραμμάτων που παρουσιάστηκαν στη ΔΕΘ, το 15,5% δηλώνει ότι πείστηκε περισσότερο από τον Αλέξη Τσίπρα και το 14% από τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Ωστόσο, το «φρενάρισμα» της ΕΛΑΣ στα δημοσκοπικά ποσοστά, σε συνδυασμό με τη μικρή άνοδο που κατέγρψε το ΠΑΣΟΚ φέρνει για πρώτη φορά χαμόγελα στη Χαριλάου Τρικούπη, ύστερα από αρκετούς μήνες, όχι τόσο για το ίδιο το ποσοστό που παρμένει χαμηλό, αλλά περισσότερο επειδή διαβλέπει μια θετική τάση που αν συνεχιστεί θα μπορούσε να απειλήσει δυνητικά την ΕΛΑΣ.

Τόσο η ΕΛΑΣ όσο και το ΠΑΣΟΚ επιχειρούν πλέον να μετατοπίσουν το επίδικο στο ποιος διαθέτει σχέδιο και πολιτικό προσωπικό για να διεκδικήσει τη διακυβέρνηση.

Ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στη βελγική Le Soir για το αν είναι έτοιμος να γίνει ξανά πρωθυπουργός, απάντησε θετικά, λέγοντας χαρακτηριστικά «Ναι, είμαι έτοιμος. Γνωρίζω τη δουλειά, την έχω κάνει ήδη». Παράλληλα επιχείρησε να συνδέσει την επιστροφή του στην κεντρική πολιτική σκηνή με την ανάγκη συγκρότησης μιας κυβερνητικής εναλλακτικής από την Αριστερά.

Από την άλλη, ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει θέσει εδώ και καιρό ως στόχο την πρώτη θέση στις επόμενες εκλογές, ενώ μετά τη ΔΕΘ η Χαριλάου Τρικούπη επιχειρεί να διαμηνύσει ότι διαθέτει ολοκληρωμένο πρόγραμμα, πολιτικό προσωπικό και κυβερνητική πρόταση. Σε πρόσφατη συνέντευξή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επανέλαβε ότι το κόμμα του διαθέτει «το σχέδιο, το πολιτικό προσωπικό και ανεξαρτησία από τα συμφέροντα» για να εφαρμόσει την πρότασή του.

Άλλωστε, στη ΔΕΘ το ΠΑΣΟΚ επέλεξε να επιτεθεί στην ΕΛΑΣ ακριβώς στο πεδίο του προγράμματος, υποστηρίζοντας ότι μεγάλο μέρος των προτάσεων του Αλέξη Τσίπρα βρίσκεται κοντά σε θέσεις που είχε ήδη παρουσιάσει η Χαριλάου Τρικούπη. Πλέον η μάχη για τη δεύτερη θέση αποκτά υπαρξιακό χαρακτήρα και για τις δύο δυνάμεις, ο ανταγωνισμός μεταξύ των οποίων φαίνεται να οξύνεται καθημερινά, ενώ εκδηλώνεται και σε μετακινήσεις στελεχών, όπως συνέβη κατά τη διάρκεια της εβδομάδας με τη Ρόζα Βρεττού που αποχώρησε από το ΠΑΣΟΚ αφήνοντας βαριές αιχμές και εκφράζοντας το ενδιαφέρον της για την ΕΛΑΣ.

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