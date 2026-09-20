Το μέλλον του Γερμανού καγκελάριου κρέμεται από μία κλωστή: Κρας τεστ οι δύο σημερινές εκλογές

Snapshot Οι τοπικές εκλογές σε Βερολίνο και Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία θεωρούνται κρίσιμες για το μέλλον του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς και το κυβερνών κόμμα CDU αναμένεται να σημειώσει αρνητικά αποτελέσματα.

Το ακροδεξιό κόμμα AfD διατηρεί δυναμική, αλλά δεν προβλέπεται να κερδίσει αυτοδύναμη πλειοψηφία στις τοπικές εκλογές της Κυριακής.

Στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, το CDU κινδυνεύει να σημειώσει το πρώτο μονοψήφιο αποτέλεσμα των τελευταίων 75 ετών και να αποκλειστεί από το κοινοβούλιο.

Ο Μερτς έχει δεσμευτεί να ολοκληρώσει την τετραετή θητεία του παρά τις μειωμένες δημοσκοπήσεις και τις κριτικές για μη εκπλήρωση προεκλογικών υποσχέσεων.

Η πιθανότητα αντικατάστασης του Μερτς από άλλο Χριστιανοδημοκράτη πριν τις επόμενες γενικές εκλογές έχει αυξηθεί, λόγω της πολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας. Snapshot powered by AI

Το μέλλον του Γερμανού καγκελάριου, Φρίντριχ Μερτς κρέμεται από μία κλωστή καθώς σήμερα δύο ομόσπονδα κρατίδια πηγαίνουν σε εκλογές και τα αποτελέσματα αναμένεται να είναι άσχημα για το κυβερνών κόμμα των Χριστιανοδημοκρατών (CDU).

Δύο εβδομάδες μετά τις ιστορικές εκλογές στη Σαξονία-Άνχαλτ, όπου το ακροδεξικό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) σημείωσε το υψηλότερο αποτέλεσμα που έχει επιτύχει ποτέ, διενεργούν οι εκλογές σε Βερολίνο και Μεκλεμβούργο - Δυτική Πομερανία.

Το πόσο άσχημα θα είναι τα αποτελέσματα των εκλογών για το CDU θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για την παραίτηση ή την αντικατάσταση του Φρίντριχ Μερτς έπειτα από 16 μήνες στην εξουσία. Περίπου 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν δικαίωμα ψήφου στο Βερολίνο και σχεδόν 1,3 εκατομμύρια στο ομόσπονδο κράτος του Μεκλεμβούργου-Δυτικής Πομερανίας, που βρίσκεται στις ακτές της Βαλτικής.

Τα εκλογικά τμήματα ανοίγουν στις 8 π.μ. τοπική ώρα την Κυριακή και θα κλείσουν στις 6 μ.μ. όταν ο Μερτς και οι σύμμαχοί του αναμένεται να παρακολουθήσουν με αγωνία τα αποτελέσματα των exit polls.Ο Γερμανός καγκελάριος, μετά την ιστορική νίκη του AfD, έχει αρνηθεί να παραιτηθεί και έχει δεσμευτεί να αγωνιστεί για ένα πακέτο σημαντικών αλλαγών στον τομέα της οικονομίας και της κοινωνικής πρόνοιας, οι οποίες, όπως υποστηρίζει, είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον της Γερμανίας.

«Εμείς ως κυβέρνηση εκλεγήκαμε για τέσσερα χρόνια, εγώ εκλέχθηκα για τέσσερα χρόνια», δήλωσε σε μια ομάδα εκπροσώπων της βιομηχανίας. «Και θέλω να αξιοποιήσω αυτά τα τέσσερα χρόνια για να οδηγήσω τη χώρα έξω από αυτή τη δύσκολη περίοδο».

Ο Μερτς, του οποίου τα ποσοστά δημοφιλίας έχουν μειωθεί στο 10%, ακύρωσε την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, επειδή «η παρουσία του είναι απαραίτητη στο Βερολίνο» μετά τις εκλογές, όπως ανέφερε κυβερνητικός αξιωματούχος.

Η αξιοπιστία του Φρίντριχ Μερτς έχει κλονιστεί λόγω προεκλογικών υποσχέσεων που δεν έχουν εκπληρωθεί και έχουν στόχο να επαναφέρουν την μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης σε τροχιά ανάπτυξης και να περιορίσει το AfD, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης στο κοινοβούλιο και πρώτο στις δημοσκοπήσεις.

Το AfD δεν κατάφερε να συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία στις τοπικές εκλογές στη Σαξονία-Άνχαλτ, προκειμένου να κυβερνήσει αυτοδύναμα. Σε αυτή τη φάση αναζητά αποστάτες από άλλα κόμματα, προκειμένου να γίνει η πρώτη ακροδεξιά δύναμη που θα διοικήσει ένα γερμανικό ομόσπονδο κρατίδιο από την εποχή του ναζισμού.

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και η επικεφαλής του AfD, Άλις Βάιντελ κατά τη διάρκεια κοινοβουλευτικής συνεδρίασης. 9 Σεπτεμβρίου 2026 ΕΡΑ

Τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις

Ωστόσο, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το AfD θα απέχει πολύ από μια τέτοια αυτοδύναμη προοπτική και στις δύο εκλογές της Κυριακής, παρά την δυναμική που παρουσιάζει. Στο Βερολίνο, που είναι ένα από τα 16 ομόσπονδα κρατίδια της Γερμανίας, το κυβερνών CDU αγωνίζεται για την πρώτη θέση με την αριστερό κόμμα Die Linke.

Περίπου το 85% των νοικοκυριών του Βερολίνου ενοικιάζει την κατοικία του και τα ενοίκια έχουν σχεδόν διπλασιαστεί από το 2014. Το AfD καταλαμβάνει σταθερά την τρίτη ή τέταρτη θέση στις δημοσκοπήσεις στις εκλογές στην γερμανική πρωτεύουσα. Ο πρώην δήμαρχος, Κάι Βέγκνερ της CDU, εγκατέλειψε την προσπάθειά για επανεκλογή τον περασμένο Ιούλιο, αφού βρέθηκε στο επίκεντρο σκανδάλου για την απόφαση του να παίξει τένις την ώρα που μεγάλα τμήματα της γερμανικής πρωτεύουσας είχαν μείνει χωρίς ρεύμα. Ο Στέφαν Έβερς, επικεφαλής των οικονομικών του Βερολίνου, τον αντικατέστησε ως υποψήφιος, αλλά δεν κατάφερε να βελτιώσει τα ποσοστά του κόμματος στις δημοσκοπήσεις.

Στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, η κατάσταση φαίνεται ακόμη πιο επισφαλής για τον Μερτς. Το AfD και οι Σοσιαλδημοκράτες βρίσκονται σε μια κούρσα για την πρώτη θέση, ενώ το CDU κινδυνεύει να σημειώσει το πρώτο μονοψήφιο αποτέλεσμα του τα τελευταία 75 χρόνια.

Εάν αποκλειστεί εντελώς από το κοινοβούλιο στο Μεκλεμβούργο - Δυτική Πομερανία πέφτοντας κάτω από το όριο του 5% που απαιτείται για την είσοδο στην τοπική βουλή, θα ήταν πρωτοφανές γεγονός στη μεταπολεμική περίοδο και ένα σοβαρό εμπόδιο στην προσπάθεια του Μερτς να παραμείνει στην εξουσία.

Οι φήμες και τα σενάρια επιμένουν ότι ο καγκελάριος θα μπορούσε να αντικατασταθεί από έναν άλλο Χριστιανοδημοκράτη πριν από τις επόμενες γενικές εκλογές, που είναι προγραμματισμένες για το 2029. Ο Χόλγκερ Σμίντινγκ, επικεφαλής οικονομολόγος της τράπεζας Berenberg, δήλωσε ότι αναμένει ο Μερτς να ολοκληρώσει την θητεία του. «Ωστόσο, ο κίνδυνος να εξεγερθεί εναντίον του το CDU και να αντικαταστήσει τον μη δημοφιλή καγκελάριο φαίνεται, κατά τη γνώμη μου, να έχει αυξηθεί από 20% πριν από 10 ημέρες σε περίπου 35% σήμερα», ανέφερε σε ερευνητική του έκθεσ.

Αν και ορισμένοι οικονομικοί δείκτες της γερμανικής οικονομίας έχουν βελτιωθεί υπό την ηγεσία του Μερτς, η ραγδαία αύξηση του κόστους διαβίωσης και η αποβιομηχάνιση σε βασικούς τομείς όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, ενόψει του κινεζικού ανταγωνισμού, έχουν επιφέρει σοβαρές επιπτώσεις.