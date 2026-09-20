Αιφνιδιαστική κίνηση Τραμπ: Επέστρεψε στον Λευκό Οίκο από το Καμπ Ντέιβιντ - Πιθανός λόγος το Ιράν

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε αιφνιδιαστικά από το Καμπ Ντέιβιντ στον Λευκό Οίκο μία ημέρα νωρίτερα από το προγραμματισμένο.

Δεν δόθηκε επίσημη εξήγηση για την αλλαγή στο πρόγραμμα του Αμερικανού προέδρου.

Τα διεθνή μέσα αποδίδουν την κίνηση στην ένταση με το Ιράν και τους επτά όρους που έθεσε η Τεχεράνη μέσω του Κατάρ.

Το Ιράν έχει απειλήσει με αποφασιστική στρατιωτική αντίδραση σε περίπτωση απόρριψης των όρων του. Snapshot powered by AI

Σε μία κίνηση που εγείρει ερωτήματα για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή προχώρησε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.

Νωρίτερα το βράδυ του Σαββάτου ο Τραμπ έφυγε από το Καμπ Ντέιβιντ, μία ημέρα νωρίτερα από το καθορισμένο. Το ελικόπτερο τον μετέφερε πίσω στον Λευκό Οίκο. Δεν δόθηκε επίσημη εξήγηση για αυτή την αλλαγή στο πρόγραμμα του προέδρου των ΗΠΑ.

Τα διεθνή ΜΜΕ, θεωρούν ότι πιθανός λόγος είναι η κατάσταση στο Ιράν. Η Τεχεράνη μέσω του Κατάρ έστειλε στις ΗΠΑ επτά όρους για συμφωνία και έχει απειλήσει με αποφασιστική στρατιωτική αντίδραση εάν απορριφθούν.