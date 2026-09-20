ΗΠΑ: Στα άκρα η σύγκρουση Τραμπ με τα ΜΜΕ - Η Ένωση Ανταποκριτών ζητά άρση του μπλόκου

Την άμεση ανάκληση της απόφασης του Ντόναλντ Τραμπ να απαγορεύσει την είσοδο δημοσιογράφων του CNN, του δικτύου MS NOW και του Politico στον Λευκό Οίκο απαίτησε η Ένωση Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου (WHCA), χαρακτηρίζοντας το μέτρο αντισυνταγματικό και ευθεία παραβίαση της Πρώτης Τροπολογίας που κατοχυρώνει την ελευθερία του Τύπου.

Η προεδρική εντολή τέθηκε σε εφαρμογή το Σάββατο, όταν το προσωπικό ασφαλείας αρνήθηκε την είσοδο σε διαπιστευμένους συντάκτες. Σε έναν ρεπόρτερ και έναν φωτογράφο του MS NOW δεν επετράπη η πρόσβαση στις εγκαταστάσεις, ενώ το ίδιο μέτρο εφαρμόστηκε και στο δημοσιογραφικό δυναμικό του CNN, με αποτέλεσμα οι ανταποκριτές του σταθμού να αναγκαστούν να πραγματοποιήσουν τις ζωντανές μεταδόσεις τους έξω από το συγκρότημα, στο πεζοδρόμιο.

Η απόφαση ανακοινώθηκε αρχικά την Παρασκευή από τον ίδιο τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Truth Social. Ο Τραμπ δήλωσε ότι θέτει εκτός Λευκού Οίκου «με άμεση ισχύ» τα τρία μέσα, υποστηρίζοντας πως μεταδίδουν κατασκευασμένες ειδήσεις και ψέματα γύρω από τις δραστηριότητες της κυβέρνησής του. Μιλώντας αργότερα σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, ξεκαθάρισε πως η απαγόρευση θα είναι απόλυτη, ενώ προειδοποίησε ότι θα ακολουθήσουν και άλλα μέσα ενημέρωσης, κατονομάζοντας ανοιχτά τις εφημερίδες New York Times και Washington Post.

Ηχηρή αντίδραση για την Πρώτη Τροπολογία

Η πρόεδρος της Ένωσης Ανταποκριτών, Τζάκι Χάινριχ, τόνισε σε επίσημη ανακοίνωση ότι η συνταγματική προστασία του Τύπου απέναντι σε κυβερνητικές παρεμβάσεις δεν εξαρτάται από τις προτιμήσεις του εκάστοτε προέδρου ούτε από το αν συμφωνεί με τα ρεπορτάζ και τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων. Όπως υπογράμμισε, το ζήτημα αφορά άμεσα το θεμελιώδες δικαίωμα των Αμερικανών πολιτών να λαμβάνουν ανεξάρτητη και πλήρη ενημέρωση για τις πράξεις και τις αποφάσεις του ανώτατου άρχοντα της χώρας.

Κι όμως, αυτή δεν αποτελεί τη μοναδική απόπειρα επιβολής περιορισμών από τη σημερινή διοίκηση. Τον Φεβρουάριο του 2025 είχε αποκλειστεί το πρακτορείο Associated Press από εκδηλώσεις στο Οβάλ Γραφείο και από το προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, εξαιτίας της άρνησης του ειδησεογραφικού οργανισμού να υιοθετήσει τον όρο «Κόλπος της Αμερικής» αντί για «Κόλπος του Μεξικού».

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