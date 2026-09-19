Κρήτη: 29χρονη γέννησε μέσα στα Επείγοντα – Το μωρό δεν περίμενε να φτάσει στη μαιευτική
Η γυναίκα ξεκίνησε από τις Βουκολιές μαζί με τον σύζυγό της, καθώς ο τοκετός είχε ήδη ξεκινήσει
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Ένα διαφορετικό περιστατικό έφερε χαμόγελα στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων το πρωί του Σαββάτου, όταν μια 29χρονη από τις Βουκολιές έφερε στον κόσμο το δεύτερο παιδί της μέσα στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών.
Η γυναίκα ξεκίνησε από τις Βουκολιές μαζί με τον σύζυγό της, καθώς ο τοκετός είχε ήδη ξεκινήσει. Ο πατέρας κάλεσε το ΕΚΑΒ και ζήτησε να συναντηθούν καθ’ οδόν, με το πλήρωμα να προτείνει τελικά το σημείο του κόμβου των Μουρνιών.
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