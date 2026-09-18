Ηράκλειο: Δωρεά ζωής στο ΠΑΓΝΗ – 69χρονη έδωσε τα όργανά της μετά τον θάνατό της

Snapshot Μια 69χρονη γυναίκα που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ δώρισε τα όργανά της μετά τον θάνατό της.

Η λήψη των οργάνων ολοκληρώθηκε με επιτυχία στις 18/9 με τη συμμετοχή πολλών ιατρικών ομάδων.

Η δωρεά περιελάμβανε νεφρικά μοσχεύματα και κερατοειδή, με συντονισμό από τον ΕΟΜ και την ομάδα μεταμοσχεύσεων του ΠΑΓΝΗ.

Η διοίκηση του νοσοκομείου εξέφρασε συλλυπητήρια και ευχαριστίες προς την οικογένεια της δότριας για τη δωρεά ζωής. Snapshot powered by AI

Γενναία απόφαση πήρε η οικογένεια μιας 69χρονης γυναίκας στην Κρήτη που κατέληξε μτά από νοσηλεία στη ΜΕΘ να προχωρήσει σε δωρεά οργάνων.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, η λήψη των οργάνων που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ, ολοκληρώθηκε με επιτυχία σήμερα (18/9) τα ξημερώματα, με τη διοίκηση του νοσοκομείου να εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένεια της δότριας και να την ευχαριστεί για τη μεγαλοψυχία της να προσφέρει ζωή, μέσα από τη δωρεά οργάνων.

Στη διαδικασία συμμετείχαν το προσωπικό της ΜΕΘ, η Αναισθησιολογική Κλινική, η ομάδα του Χειρουργείου, καθώς και η Χειρουργική Μεταμοσχευτική Ομάδα του Ευαγγελισμού για την αφαίρεση των νεφρικών μοσχευμάτων, αλλά και το ΠΑΓΝΗ για την αφαίρεση των κερατοειδών.

Ο γενικός συντονισμός έγινε υπό την αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) και της ομάδας συντονισμού μεταμοσχεύσεων του νοσοκομείου.

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