Η Κίνα σχεδιάζει πυρηνοκίνητο τανκ 60 τόνων με ηλεκτρομαγνητικό κανόνι εμβέλειας 450 χλμ.
Η Κίνα εξετάζει την κατασκευή ενός φουτουριστικού τανκ που θα τροφοδοτείται από πυρηνική ενέργεια και θα διαθέτει ηλεκτρομαγνητικό κανόνι
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Ξεχάστε τα τανκ όπως τα ξέρατε. Κινέζοι ερευνητές παρουσίασαν ως μακροπρόθεσμο όραμα, ένα όχημα βάρους περίπου 60 τόνων, εξοπλισμένο με έναν συμπαγή πυρηνικό αντιδραστήρα 10 megawatt και ένα ισχυρό ηλεκτρομαγνητικό κανόνι.
Το νέο θωρακισμένο όχημα μπορεί να πλήξει στόχους σε απόσταση άνω των 450 χιλιομέτρων, χάρη στο ηλεκτρομαγνητικό όπλο των 50 megajoules, το οποίο είναι ικανό να εκτοξεύει βλήματα σε ταχύτητες που αγγίζουν τα 3,5 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο.
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