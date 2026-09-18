Τα «μηδενικά» στη Eurovision μείζον πολιτικό θέμα στη Βρετανία - Στη Βουλή τα άσχημα αποτελέσματα

Snapshot Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει σημειώσει πολύ χαμηλές επιδόσεις στη Eurovision τα τελευταία χρόνια, με πολλές τελευταίες θέσεις και μηδενικούς βαθμούς σε αρκετές συμμετοχές.

Μια διακομματική επιτροπή στη βρετανική Βουλή θα διερευνήσει τους λόγους της αποτυχίας, εξετάζοντας τις επιλογές τραγουδιών και καλλιτεχνών για τον διαγωνισμό.

Η επιτροπή Digital, Culture, Media and Sport θα ακούσει το BBC και ειδικούς της μουσικής βιομηχανίας τους επόμενους μήνες για να καταλήξει σε συμπεράσματα.

Μοναδική πρόσφατη επιτυχία ήταν η δεύτερη θέση του Sam Ryder το 2022, που αποτελεί εξαίρεση μετά από πολλά χρόνια απογοητευτικών αποτελεσμάτων.

Η Eurovision έχει προκαλέσει πολιτικές αντιδράσεις, με αρκετές χώρες να αποσύρονται από τον διαγωνισμό λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ εν μέσω συγκρούσεων. Snapshot powered by AI

Το Ηνωμένο Βασίλειο, ανήκει στην ομάδα των λεγόμενων «Big Five» της Eurovision, που σημαίνει ότι η συμμετοχή του είναι εξασφαλισμένη στον μουσικό διαγωνισμό, παρά τις επιδόσεις των εκπροσώπων του, ενώ έχει κερδίσει 5 φορές.

Όμως τα τελευταία χρόνια, η «υπερδύναμη» έχει επιδοθεί σε ένα αρνητικό ρεκόρ και τώρα το θέμα αναμένεται να λάβει και την πολιτική διάστασή του, καθώς διακομματική επιτροπή θα αναλάβει να διαπιστώσει ποιος φταίει.

Βουλευτές του Ηνωμένου Βασιλείου ετοιμάζονται να εξετάσουν ενδελεχώς το «θλιβερό» ρεκόρ της χώρας στον διαγωνισμό, με την ελπίδα να καταλάβουν γιατί μία από τις παλιές δυνάμεις της Eurovision βρίσκεται πλέον τόσο συχνά στον πάτο της βαθμολογίας.

Από το 2016, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει βρεθεί στην πρώτη εικοσάδα μόλις τρεις φορές.

Έχει τερματίσει 24ο ή χαμηλότερα έξι φορές, μεταξύ των οποίων τρεις τελευταίες θέσεις – και το 2021, το «Embers» του James Newman γνώρισε την απόλυτη ταπείνωση με «μηδέν πόντους», ενώ μόλις στον φετινό κατάφερε να λάβει έναν με το τραγούδι «Eins, Zwei, Drei» του Look Mum No Computer, μένοντας στην τελευταία θέση.

Η επιτροπή Digital, Culture, Media and Sport θα εξετάσει πώς επιλέγονται οι εκπρόσωποι και τα τραγούδια του Ηνωμένου Βασιλείου για τη Eurovision, με το BBC να μεταδίδει ότι θα διερευνήσει αν τα άσχημα αποτελέσματα της χώρας οφείλονται στις επιλογές τραγουδιών, στους ερμηνευτές ή σε κάτι εντελώς διαφορετικό.

Η ακρόαση θα πραγματοποιηθεί «τους προσεχείς μήνες», με την επιτροπή να αναμένεται να ακούσει το BBC, που μεταδίδει τη Eurovision στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και ειδικούς της μουσικής βιομηχανίας.

Παρά την κακή πορεία του Ηνωμένου Βασιλείου, υπήρξε μία πρόσφατη φωτεινή εξαίρεση με τον Sam Ryder και την εντυπωσιακή χαίτη του. Το 2022 τερμάτισε στη δεύτερη θέση με το πιασάρικο ύμνο «Space Man», συγκεντρώνοντας 466 βαθμούς και μένοντας μόλις πίσω από την Kalush Orchestra της Ουκρανίας. Ο Ryder έγινε η μοναδική βρετανική συμμετοχή τα τελευταία 15 χρόνια που κατάφερε να τερματίσει πάνω από τη 15η θέση.

Η έρευνα διεξάγεται καθώς το Ηνωμένο Βασίλειο κοιτά ήδη προς τον διαγωνισμό του 2027 στη Βουλγαρία – 30 χρόνια μετά την τελευταία του νίκη στη Eurovision, όταν οι Katrina and the Waves κέρδισαν με το «Love Shine a Light».

Ο ίδιος ο διαγωνισμός συνεχίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο μιας ευρύτερης πολιτικής θύελλας, μετά την απόφαση της Ισλανδίας, της Ιρλανδίας, της Ολλανδίας, της Σλοβενίας και της Ισπανίας να αποσυρθούν από τον περσινό διαγωνισμό λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ εν μέσω του πολέμου στη Γάζα.

Η Ιρλανδία έχει ήδη δηλώσει ότι θα μποϊκοτάρει για δεύτερη συνεχή χρονιά και τον διαγωνισμό του 2027 . Ο ολλανδικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας AVROTROS έχει επίσης αποσυρθεί, λέγοντας ότι ο διαγωνισμός δεν συμβαδίζει πλέον με τις αρχές του «αξιοπιστίας, ανεξαρτησίας και ανθρωπιάς».