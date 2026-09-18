Μητσοτάκης για Μαργαρίτα Παπανδρέου: Πορεύτηκε πάντα με διακριτικότητα και αξιοπρέπεια

Snapshot Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε τα ειλικρινή συλλυπητήρια του για τον θάνατο της Μαργαρίτας Παπανδρέου σε ηλικία 103 ετών.

Η Μαργαρίτα Παπανδρέου άφησε σημαντικό αποτύπωμα στη δημόσια ζωή με δράσεις για την ισότητα των φύλων και την προστασία της μητρότητας.

Ως σύζυγος και μητέρα πρωθυπουργών, βρέθηκε συχνά στο επίκεντρο της πολιτικής ιστορίας της Ελλάδας.

Επέλεξε να πορευτεί με διακριτικότητα και αξιοπρέπεια, ακολουθώντας τον δικό της ξεχωριστό δρόμο.

Ο πρωθυπουργός τόνισε τη σημασία της διακριτικής της παρουσίας στη μακρά πορεία της ζωής της. Snapshot powered by AI

Τα ειλικρινή συλλυπητήρια του στην οικογένεια της Μαργαρίτας Παπανδρέου που πέθανε σήμερα σε ηλικία 103 ετών, εξέφρασε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Με θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια της Μαργαρίτας Παπανδρέου. Μιας γυναίκας δυναμικής, που άφησε το δικό της αποτύπωμα στη δημόσια ζωή ιδίως με τις δράσεις της για την ισότητα των φύλων και την προστασία της μητρότητας», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Και συνέχισε: «Ως σύζυγος και μητέρα Πρωθυπουργών, βρέθηκε συχνά στο επίκεντρο της σύγχρονης πολιτικής μας ιστορίας. Στη μακρά διαδρομή της, ωστόσο, επέλεξε να πορευτεί στον δικό της, διακριτό δρόμο. Πάντα με διακριτικότητα και πάντα με αξιοπρέπεια».

«Στην οικογένεια και στους οικείους της εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια», κατέληξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.