Η DEMO ABEΕ και η ΔΥΠΑ επενδύουν στη νέα γενιά Τεχνικών Βιομηχανικών Αυτοματισμών

Στο πλαίσιο της συνεργασίας της φαρμακοβιομηχανία DEMO και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), ιδρύεται νέο Παράρτημα ΕΠΑΣ Μαθητείας στο Κρυονέρι Αττικής με ειδικότητα «Τεχνίτης Βιομηχανικών Αυτοματισμών», δημιουργώντας νέες προοπτικές εκπαίδευσης και επαγγελματικής ανάπτυξης για τη νέα γενιά τεχνικών στελεχών.

Η ειδικότητα θα λειτουργήσει στις εγκαταστάσεις της DEMO, ως Παράρτημα της ΕΠΑΣ Μαθητείας Υμηττού. Μέσα από το πρόγραμμα μαθητείας, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να συνδυάσουν θεωρητική κατάρτιση και πρακτική εμπειρία, αποκτώντας πολύτιμες τεχνικές δεξιότητες σε έναν τομέα που βρίσκεται στον πυρήνα του βιομηχανικού μετασχηματισμού και της παραγωγικής ανάπτυξης.

Οι μαθητές των ΕΠΑΣ Μαθητείας της ΔΥΠΑ:

συμμετέχουν σε πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο με αμοιβή και ασφάλιση

φοιτούν σε σύγχρονα, πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και λαμβάνουν δωρεάν τα απαραίτητα βιβλία και βοηθήματα

εκπαιδεύονται από έμπειρο και καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό

δικαιούνται σπουδαστική άδεια έως 30 ημέρες με αποδοχές και αναβολή στράτευσης.

Ο κ. Κωνσταντίνος Κοτσίφης, HR Director της DEMO ABEE, δήλωσε: «Σε μια περίοδο όπου οι τεχνολογικές εξελίξεις μετασχηματίζουν τη βιομηχανία και δημιουργούν νέες ανάγκες σε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, η επένδυση στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη τεχνικών δεξιοτήτων αποκτά στρατηγική σημασία. Στη DEMO πιστεύουμε ότι η σύνδεση της γνώσης με την πράξη και η ουσιαστική προετοιμασία των επαγγελματιών του αύριο αποτελούν βασική προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη της βιομηχανίας. Η συνεργασία μας με τη ΔΥΠΑ αποτελεί μια ακόμη έμπρακτη απόδειξη της δέσμευσής μας να δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε οι νέοι επαγγελματίες να ανταποκριθούν στις προκλήσεις μιας διαρκώς μεταβαλλόμενης αγοράς εργασίας.»

Οι ενδιαφερόμενοι νέοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω της πλατφόρμας του Gov, στη διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-se-epaggelmatike-skhole-epas-tes-dypa