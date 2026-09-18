Επιστήμονες ανακύκλωσαν πτερύγια ανεμογεννητριών και έφτιαξαν... ζελεδάκια!

Τα πτερύγια των ανεμογεννητριών είναι καθοριστικής σημασίας παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τον άνεμο, αλλά δημιουργούν και σοβαρό περιβαλλοντικό πρόβλημα όταν φτάνουν στο τέλος του κύκλου της ζωής τους.

Κατασκευασμένα από σύνθετα υλικά, όπως υαλοβάμβακα (fiberglass), είναι ιδιαίτερα εύκολο να ανακυκλωθούν, με αποτέλεσμα πολλά απ' αυτά να καταλήγουν σε χωματερές.

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