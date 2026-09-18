Ταξί: Ποιες είναι οι νέες τιμές διαδρομών από και προς τα αεροδρόμια Αττικής και Θεσσαλονίκης

Αυξημένες είναι οι τιμές για τα μεγαλύτερα αεροδρόμια της χώρας, χωρίς να μεταβάλλεται η βασική τιμή ανά χιλιόμετρο

Ελένη Ευστρατίου

Ταξί: Ποιες είναι οι νέες τιμές διαδρομών από και προς τα αεροδρόμια Αττικής και Θεσσαλονίκης
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  • Οι τιμές διαδρομών με ταξί από και προς τα αεροδρόμια Αττικής και Θεσσαλονίκης αυξήθηκαν, χωρίς αλλαγή στη βασική τιμή ανά χιλιόμετρο.
  • Το κόστος της μονής ταρίφας από το κέντρο της Αθήνας προς το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» αυξήθηκε σε 50 ευρώ, ενώ η διπλή ταρίφα σε 65 ευρώ.
  • Η μονή ταρίφα από το κέντρο Θεσσαλονίκης προς το αεροδρόμιο «Μακεδονία» ανέβηκε στα 28 ευρώ και η διπλή στα 38 ευρώ.
  • Η χρονοχρέωση αναμονής αυξήθηκε στα 20 ευρώ την ώρα όταν το ταξί παραμένει σταματημένο πάνω από 20 λεπτά.
  • Η αλλαγή αποσκοπεί στην ευθυγράμμιση της προκαθορισμένης τιμής με την πραγματική χρέωση του ταξιμέτρου, ώστε οι επιβάτες να γνωρίζουν εκ των προτέρων το κόστος.
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Νέες τιμές διαμορφώνονται για τα ταξί που πραγματοποιούν διαδρομές από και προς τα αεροδρόμια Αττικής και Θεσσαλονίκης, ύστερα από απόφαση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Πρόκειται για μία δέσμευση του υπουργείου προς το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ταξί, ύστερα από επίμονες διεκδικήσεις του κλάδου.

Πλέον, οι ειδικές τιμές που ισχύουν για τις συγκεκριμένες διαδρομές είναι οι εξής:

  • Κέντρο Αθήνας – Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος: Η χρέωση της διαδρομής για τη μονή ταρίφα διαμορφώνεται στα 50 ευρώ, από 40 ευρώ που ίσχυε. Για τη διπλή ταρίφα που ισχύει από τις 00:00 έως τις 05:00, η τιμή διαμορφώνεται στα 65 ευρώ, από 55 ευρώ.
  • Κέντρο Θεσσαλονίκης – Αεροδρόμιο «Μακεδονία»: Η χρέωση της διαδρομής για τη μονή ταρίφα διαμορφώνεται στα 28 ευρώ, από 25 ευρώ και για τη διπλή ταρίφα από 35 ευρώ στα 38 ευρώ.

Παράλληλα, αύξηση σημειώνεται και στο κόστος αναμονής. Σύμφωνα με το ΦΕΚ του 2022, όταν το ταξί παραμένει σταματημένο κατά τη διάρκεια της διαδρομής για περισσότερο από 20 λεπτά, ισχύει χρονοχρέωση, η οποία αυξάνεται στα 20 € την ώρα (από 15 €).

Σημειώνεται ότι η αλλαγή δεν επηρεάζει τη γενική τιμολογιακή πολιτική των ταξί. Η βασική τιμή ανά χιλιόμετρο, όπως και η ελάχιστη χρέωση των 4 ευρώ, παραμένουν στα σημερινά επίπεδα.

«Αποκατάσταση μίας αδικίας», λέει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας

Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ταξί και Αγοραίων, Λευτέρης Πετράκης, μιλώντας σήμερα στον ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης Status 107.7, δήλωσε ότι πρόκειται για την «αποκατάσταση μιας αδικίας» που, όπως ανέφερε, είχε δημιουργηθεί μετά την προηγούμενη αναπροσαρμογή του κομίστρου το 2022.

Όπως εξήγησε, οι προκαθορισμένες τιμές των αεροδρομίων είχαν καθοριστεί με βάση τα τότε δεδομένα, όμως στην πράξη το ταξίμετρο εμφάνιζε υψηλότερο ποσό. Σύμφωνα με τον ίδιο, η νέα ρύθμιση έρχεται να ευθυγραμμίσει την προκαθορισμένη τιμή με την πραγματική χρέωση που προκύπτει από το ταξίμετρο, ώστε ο επιβάτης να γνωρίζει εκ των προτέρων ποιο είναι το προβλεπόμενο κόστος της διαδρομής.

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