Μακρόν: Οι ρωσικές υβριδικές επιθέσεις «δεν θα μείνουν αναπάντητες»

«Τις τελευταίες εβδομάδες, η απειλή, ιδιαίτερα η ρωσική υβριδική απειλή, που αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαίοι και η Γαλλία έχει ενταθεί», τόνισε ο Γάλλος πρέοδρος

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Μακρόν: Οι ρωσικές υβριδικές επιθέσεις «δεν θα μείνουν αναπάντητες»
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  • Ο Εμανουέλ Μακρόν τόνισε ότι οι ρωσικές υβριδικές επιθέσεις κατά της Γαλλίας και της Ευρώπης δεν θα μείνουν αναπάντητες.
  • Ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιταχύνει την αποθήκευση φυσικού αερίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης.
  • Η αύξηση των τιμών της ενέργειας οφείλεται κυρίως στους πολέμους τόσο στην Ουκρανία όσο και στο Ιράν, αλλά και στο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με τον Μακρόν.
  • Η Γαλλία προετοιμάζει σχέδιο για την προστασία κρίσιμων υποδομών από ρωσικές υβριδικές απειλές και θα συγκαλέσει σύνοδο της G7 για ενεργειακά ζητήματα.
  • Ο Μακρόν δήλωσε ότι η Γαλλία είναι έτοιμη να συμβάλει στην ασφαλή ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ μόλις επιτευχθεί συμφωνία.
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Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε σήμερα ότι θα ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιταχύνει τις ενέργειές της για την αποθήκευση φυσικού αερίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ επισήμανε ταυτόχρονα ότι τα «ιστορικά» υψηλά επίπεδα των τιμών των καυσίμων οφείλονται «εξ ολοκλήρου στους πολέμους» και στο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.

«Η κατάσταση αυτή, σε συνδυασμό με την καταστροφή των ενεργειακών υποδομών στη Ρωσία και την Ουκρανία, συνέπεια του ρωσικού επιθετικού πολέμου, έχει οδηγήσει σε έκρηξη των τιμών της ενέργειας παγκοσμίως», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος, προβλέποντας ότι «τα πράγματα δεν θα αλλάξουν μέσα στις επόμενες εβδομάδες».

Μιλώντας προς τους δημοσιογράφους λίγο μετά τη συνάντησή του με τους επικεφαλής των γαλλικών πολιτικών κομμάτων ο Μακρόν υπογράμμισε, επίσης, ότι τις τελευταίες εβδομάδες, η Γαλλία αλλά και η Ευρώπη απειλήθηκε από ρωσικές υβριδικές επιθέσεις, και πως αυτές δεν θα μείνουν αναπάντητες, προσθέτοντας ότι η Ρωσία θα «πράξει λάθος αν συνεχίσει να ενεργεί με αυτόν τον τρόπο».

«Τις τελευταίες εβδομάδες, η απειλή, ιδιαίτερα η ρωσική υβριδική απειλή, που αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαίοι και η Γαλλία έχει ενταθεί», είπε ο Μακρόν, ανακοινώνοντας ότι ζήτησε από την κυβέρνηση να καταρτίσει ένα «σχέδιο για την προστασία των κρίσιμων υποδομών μας» από «ρωσικές υβριδικές επιθέσεις».

«Η πρόθεση πίσω από αυτές τις επιθέσεις είναι να μας εκφοβίσουν και να υπονομεύσουν την προσπάθεια υποστήριξης των Ουκρανών. Το αποτέλεσμα θα είναι το αντίθετο. Δεν εκφοβιζόμαστε επειδή γνωρίζουμε ότι η σημερινή και η μελλοντική μας ασφάλεια διακυβεύεται στην Ουκρανία», πρόσθεσε.

Συνεχίζοντας, ο Μακρόν είπε επίσης ότι η Γαλλία «κάνει τα πάντα για να διευκολύνει την ειρηνική επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ», σημειώνοντας ότι υπάρχουν δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά ότι οι συζητήσεις αποδεικνύονται δύσκολες.

Δήλωσε επίσης ότι η Γαλλία είναι έτοιμη «να συμβάλει, μόλις επιτευχθεί συμφωνία, στη συνοδεία δεξαμενόπλοιων και πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που θα επιτρέψουν την επαναφορά της ελεύθερης ναυσιπλοΐας».

«Έχουμε προστατεύσει τους πολίτες πολύ περισσότερο από ό,τι αλλού στην Ευρώπη», είπε επίσης ο Μακρόν αναφερόμενος τόσο στην πανδημία του Covid όσο και στον πόλεμο στην Ουκρανία, σημειώνοντας όμως ταυτόχρονα ότι «σήμερα, έχουμε και ευθύνη όσον αφορά τα δημόσια οικονομικά».

Παράλληλα, ο Γάλλος πρόεδρος αναφέρθηκε τόσο στην απόπειρα επίθεσης με drone στο αεροδρόμιο της Λειψίας στη Γερμανία όσο και στις πρόσφατες δηλώσεις του Πολωνού πρωθυπουργού Ντόναλντ Τουσκ, ο οποίος ανακοίνωσε ότι η Ρωσία θα μπορούσε να πραγματοποιήσει «υβριδικά χτυπήματα» εναντίον των συμμάχων της Ουκρανίας στην Ευρώπη.

«Η κατάσταση είναι σοβαρή. Βρισκόμαστε σε μια στιγμή επαγρύπνησης», τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος, προσθέτοντας: «Η ίδια η φύση της αποτροπής είναι να αποφεύγουμε να αποκαλύπτουμε τι θα κάνουμε. Αλλά αυτό δεν θα μείνει αναπάντητο. Και νομίζω ότι θα ήταν λάθος για τη Ρωσία να συνεχίσει να ενεργεί προς τους Ευρωπαίους με αυτόν τον τρόπο».

Το Παρίσι θα συγκαλέσει σύνοδο της G7 για ενεργειακά ζητήματα

Την ίδια στιγμή, ο Μακρόν ανακοίνωσε σήμερα ότι το Παρίσι θα συγκαλέσει μια σύνοδο της G7 που θα διεξαχθεί μέσα «στις επόμενες εβδομάδες» και θα έχει ως επίκεντρο τα «ενεργειακά ζητήματα», προκειμένου να «σημειωθεί πρόοδος στον καλύτερο συντονισμό όσον αφορά τα επίπεδα αποθεμάτων».

Αυτή η συνάντηση θα πρέπει να βοηθήσει «στην αποφυγή περιττών εντάσεων μεταξύ των κρατών μελών της G7 και των κύριων εταίρων μας» και επίσης να «επανεξετάσει τις επιλογές για την πιθανή απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος μετά από συνάντηση στο Μέγαρο των Ηλυσίων με ηγέτες κομμάτων και υποψήφιους προέδρους.

Ο Μακρόν επιβεβαίωσε ότι εργάζεται για την εξασφάλιση προμηθειών ντίζελ και φυσικού αερίου, υποδεικνύοντας ότι η Γαλλία βρίσκεται «στο αναμενόμενο κατάλληλο επίπεδο αποθήκευσης και θα διασφαλίσει ότι οι δεξαμενές είναι γεμάτες αυτόν τον χειμώνα».

Πρόσθεσε ότι θα επικοινωνήσει σήμερα με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, σχετικά με το ζήτημα της αποθήκευσης φυσικού αερίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και «για την επιτάχυνση όλων των πιθανών μέτρων ευελιξίας για τη μείωση των τιμών μας και της δομής των τιμών ενέργειας».

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