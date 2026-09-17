Η Πολωνία προετοιμάζεται για πόλεμο με τη Ρωσία - «Γνωρίζουμε ότι κάτι ετοιμάζει», είπε ο Τουσκ

Snapshot Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε ότι η χώρα προετοιμάζεται για πόλεμο με τη Ρωσία και λαμβάνει υπόψη αδιαμφισβήτητα γεγονότα.

Σειρήνες αντιαεροπορικού συναγερμού ήχησαν στην ανατολική Πολωνία μετά ρωσικά πλήγματα κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία.

Ο πολωνικός στρατός ανέφερε ότι δεν υπήρξε παραβίαση του εναέριου χώρου και τα στρατιωτικά αεροσκάφη ολοκλήρωσαν τις επιχειρήσεις τους.

Δύο αεροδρόμια στην ανατολική Πολωνία ανέστειλαν προσωρινά τη λειτουργία τους λόγω των ρωσικών επιθέσεων και άνοιξαν ξανά μετά.

Ένα drone συνετρίβη ή καταρρίφθηκε κοντά στα πολωνικά σύνορα, ενώ κάτοικοι έλαβαν ειδοποιήσεις για κίνδυνο αεροπορικών επιθέσεων. Snapshot powered by AI

Η Πολωνία, μετά τη Γερμανία, προετοιμάζεται για πόλεμο με τη Ρωσία σύμφωνα με τον πρωθυπουργό της χώρας.

«Το πιο σημαντικό καθήκον τώρα είναι να προετοιμάσουμε τη χώρα για διάφορα σενάρια», δήλωσε ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ. Γνωρίζουμε ότι κάτι ετοιμάζει», είπε ο Τουσκ.

«Η Πολωνία και ο πολωνικός λαός δεν μπορούν, υπό καμία περίπτωση, να επιτρέψουν στον εαυτό τους να είναι αφελείς ή να παρασυρθούν σε ευσεβείς πόθους. Πρέπει να βασίζουμε τις ενέργειές μας σε γεγονότα, και αυτά τα γεγονότα είναι αδιαμφισβήτητα», τόνισε ο πολιτικός.

Στο μεταξύ σειρήνες αντιαεροπορικού συναγερμού ήχησαν στην ανατολική Πολωνία, στρατιωτικά αεροπλάνα απογειώθηκαν και δύο αεροδρόμια ανέστειλαν προσωρινά τη λειτουργία τους όταν ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία έφθασαν κοντά στα σύνορα με τη χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, όπως δήλωσαν σήμερα οι πολωνικές και οι ουκρανικές αρχές.

Ο πολωνικός στρατός ανέφερε ότι δεν καταγράφηκε παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου και ότι τα στρατιωτικά αεροσκάφη ολοκλήρωσαν τις επιχειρήσεις τους. Τα αεροδρόμια στις πόλεις Ρζεσζόφ και Λούμπλιν άνοιξαν και πάλι έπειτα από προσωρινή αναστολή της λειτουργίας τους.

"Μαζική επίθεση στο δυτικό τμήμα της Ουκρανίας --πολύ κοντά στα σύνορα με την Πολωνία-- έχει μόλις τελειώσει", δήλωσε ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ σε συνέντευξη Τύπου. "Ένα πρατήριο καυσίμων είναι πιθανό ότι επλήγη και πάλι και τα αεροσκάφη μας απογειώθηκαν".

Ο Γιάτσεκ Γκοριζέφσκι, εκπρόσωπος της επιχειρησιακής διοίκησης των πολωνικών ενόπλων δυνάμεων, δήλωσε στο ιδιωτικό δίκτυο TVN24 ότι ένα drone συνετρίβη ή καταρρίφθηκε περίπου τέσσερα χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Πολωνία.

Ουκρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι ακούστηκε ο ήχος εκρήξεων μερικά χιλιόμετρα από τα σύνορα από την πλευρά της Ουκρανίας. Την Κυριακή, ρωσικό drone έπληξε επιβατικό τρένο μόλις δύο χιλιόμετρα από τα σύνορα Ουκρανίας-Πολωνίας.

Κάτοικοι δύο ανατολικών περιοχών της Πολωνίας έλαβαν ειδοποιήσεις για κίνδυνο αεροπορικών επιθέσεων και συστάσεις να αναζητήσουν ασφαλές μέρος.

Τοπικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι ήχησαν οι σειρήνες. Πλάνα της δημόσιας τηλεόρασης TVP Info έδειξαν παιδιά να εκκενώνουν σχολείο στην ανατολική πόλη Λούμπλιν.

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